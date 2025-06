Sedem rokov nebol na očiach verejnosti. Po niekoľkých rokoch za mrežami je späť.

Bývalý účastník reality šou, raper a výrazná postava českého bulváru, bol v roku 2018 odsúdený za brutálne napadnutie. Počas výkonu trestu však stihol vydať hudobný album a konvertovať na islam.

Krátko po prepustení Leo zaujal aj svojou vizuálnou premenou. Ako ho zachytili fotografie pre Extra.cz, rozhodol sa pre civilnejší a pokojnejší vzhľad s krátkym účesom a upravenou bradou.

Počas výkonu trestu stihol Beránek nelegálne nahrať album BERTENA, ktorý sa cez underground dostal až k fanúšikom. Teraz by sa rád vrátil do sveta hudby. Okrem toho pripravuje vlastnú knihu, v ktorej má rozprávať nielen o svojom príbehu, ale aj o zážitkoch z väzenia a premene svojej osobnosti. Hovorí sa aj o jeho možnej účasti v Clash of the Stars.