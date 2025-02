Okresný súd v Ostrave rozhodol, že musí zaplatí peňažnú pokutu.

Influencerka Hana Gelnarová sa v utorok postavila pred súd v súvislosti s videom, ktoré zverejnila spolu s niekoľkými ďalšími priateľmi, na ktorom nadáva a hajluje. Trojminútové video sprevádzala aj nemecká pochodová hudba, ktorú predtým zneužívali nacisti, v pozadí viala nemecká vlajka a jeden z aktérov záberu dokonca vykrikoval nacistický pozdrav.

Ako informujú Novinky, okresný súd v Ostrave rozhodol, že ak influencerka zaplatí sumu 50 000 korún (okolo 2 000 €) na špeciálny účet pre obete trestných činov, do niekoľkých týždňov zastaví stíhanie. Ak tak neurobí, trestné stíhanie bude pokračovať. „Chcela by som sa ešte raz ospravedlniť. To, čo je v obžalobe, je pravda. Celá situácia ma mrzí. Myslím to naozaj vážne. Nemalo sa to stať. Som si vedomá svojej viny,“ povedala Hanka.

Hlavné pojednávanie bolo odročené na 3. apríla. Ak do tohto termínu pošle peniaze, hlavné pojednávanie sa neuskutoční. Hana potom dostane podmienečný trest, o ktorom sa rozhodne mimo súdu. Kaucia v mene obetí trestných činov je symbolickou snahou obžalovaného „splatiť svoj dlh spoločnosti“. Zaslané peniaze pôjdu do špeciálneho fondu, ktorý pomáha obetiam trestných činov.

Hviezda Clash of the Stars a bývalá účastníčka druhého ročníka reality šou Survivor krátko po zverejnení videa zábery vymazala. Potom sa verejne ospravedlnila na sociálnych sieťach a obhajovala sa tým, že nevedela, čo robí.

Podľa jej slov si myslela, že ona a jej kamarátky hrajú mažoretky a vojačky. „Možno si myslíte, aká som hlúpa, keď nepoznám tieto veci, ako je hajlovanie. Samozrejme, teraz to viem a viem, že za to ponesiem následky,“ dodala.