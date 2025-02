Meghan Markle hlási veľké zmeny. Len pár týždňov pred uvedením jej vlastnej šou rebranduje značku

Meghan Markle premenovala svoju lifestylovú značku z American Riviera Orchard na As Ever

Necelý rok po tom, čo Meghan Markle predstavila svoju lifestylovú značku American Riviera Orchard, oznámila jej rebranding. Mení jej názov na As Ever. Vojvodkyňa zo Sussexu vysvetlila, že pôvodný názov ju príliš viazal na konkrétnu lokalitu, Santa Barbaru, a zmenou názvu chcela, aby značka mala širší dosah.

„Minulý rok som si pomyslela: American Riviera Orchard, to znie ako skvelé meno. Ale obmedzovalo ma to na veci, ktoré sa vyrábali a pestovali v tejto oblasti,“ povedala Meghan vo videu na Instagrame. Priznala, že rozhodnutie o zmene názvu súvisí aj s jej spoluprácou s Netflixom, ktorý sa stal nielen jej partnerom pri televíznych projektoch, ale aj v biznise, informuje People.

„Táto nová kapitola je rozšírením toho, čo bolo vždy mojím jazykom lásky, a krásne spája všetko, čo si cením - jedlo, záhradkárčenie, zábavu, premyslený život a hľadanie radosti v každodennosti. Budem sa tu s vami priebežne deliť o zaujímavosti zo zákulisia, pretože sa blíži spustenie predaja a ja sa nemôžem dočkať,“ priznáva Meghan vo videu.

Podľa Meghan nová As Ever lepšie vystihuje jej dlhoročnú vášeň pre varenie, tvorbu a záhradkárčenie, ktorú prezentovala už v časoch svojho lifestylového blogu The Tig. Značka má ponúknuť nielen exkluzívne potraviny, ale aj širší výber produktov zameraných na jej estetický a šetrný spôsob života.

Tento krok prichádza len dva týždne pred premiérou jej nového seriálu With Love, Meghan, ktorý debutuje na Netflixe 4. marca. Meghan sa tak vracia do sveta lifestylu a v šou bude okrem varenia odhaľovať praktické návody, osobné tipy a triky nielen z kuchyne.