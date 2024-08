VIDEO: Česká influencerka hajlovala na Instagrame. Myslela som si, že sa hráme na mažoretky, bráni sa so slzami v očiach

Hviezde z Clash of the Stars teraz hrozí trest. Je vraj pripravená niesť následky.

Hviezda Clash of the Stars a bývalá účastníčka druhého ročníka reality šou Survivor Hanka Gelnarová zverejnila na Instagrame krátke video v spoločnosti svojich kamarátov, ktoré pobúrilo verejnosť.

Zo záberov z prebiehajúcej zábavy fanúšikom neuniklo hajlujúce gesto „Sláva víťazstvu,“ ktoré sa označuje aj ako nemecký nacistický pozdrav. Česká influencerka toto video krátko po zverejnení stiahla, na svojom profile najnovšie uverejnila ospravedlňujúce video.

Účastníčka reality šou sa bráni tým, že nevedela, čo tieto hajlujúce gestá znamenajú a pridala sa len ku kamarátom, ktorí podľa jej slov napodobňovali svojimi pohybmi mažoretky. Napriek uplakanému výrazu ju ľudia v komentároch pod videom nešetria.

„Hajluješ na nacistickú pieseň, ale nevieš, čo je to hajlovanie. Si skutočná komédia,“ napísal jeden z používateľov. Vyjadrila sa tiež, že si na nejaký čas dáva detox od sociálnych sietí. „Prepáč, ale nevieš, čo to znamená? Všetci robíme hlúposti, ale to je základ histórie a vzdelania. Extrémna nenávisť je prehnaná, ale aspoň sa z nej poučíš, než niečo urobíš,“ píše ďalší.

V Českej republike je hajlovanie hodnotené ako trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody od 6 mesiacov do 3 rokov. „Nevedela som, čo to znamená, ak by som to vedela, nezverejnila by som to,“ obhajuje sa na Instagrame Hanka.

Tanec napodobňujúci „mažoretky“, ako ho influencerka obhajuje, sa v momente, keď napla pravú ruku do vzduchu, nápadne podobá práve nacistickému pozdravu. Tieto „pohyby" spoločne s priateľmi zopakovala a na záberoch je vidieť, že sa s kamarátmi dobre zabávajú. Okrem gest, ktoré pobúrili ľudí, v pozadí videa vidieť na obrazovke prehrávajúcu sa pesničku nemeckých vojakov so vztýčenou zástavou.

„Ak má čistý trestný register, trest v jej prípade bude pravdepodobne podmienečný. Napríklad dostane podmienečný trest odňatia slobody na 6 mesiacov so skúšobnou dobou 3 roky,“ tvrdí právnik pre český server Extra.cz.

Hanka si vybudovala profil s takmer 200 000 followermi, ktorí ju sledujú najmä vďaka účasti v reality šou Survivor z roku 2023, kde sa prebojovala do tretieho kola. Momentálne je však známejšia účasťou v zápasníckej organizácii Clash of the Stars. Apel zo strany fanúšikov prišiel aj na vedenie fighterskej organizácie, pod ktorou influencerka súťaží. Mnohí sú totiž presvedčení, že takéto vystupovanie by nemalo byť akceptované a očakávajú vyvodenie dôsledkov práve zo strany Clashu.