Tomáš Križan: Za najbližší zápas v Clash of the Stars mi ponúkli okolo 20-tisíc eur. Oslovil ma aj Rytmus (Rozhovor)

Známa tvár z trojice komikov Naked Bananas nás zasvätila do rokovaní s populárnou českou organizáciou Clash of the Stars.

Naposledy navštívil Refresher pred svojím debutovým zápasom v organizácii Clash of the Stars. Dnes už má na konte dva, pričom v tom druhom získal cenný opasok šampióna divízie stredných váh. Momentálne je v príprave na tretí, najťažší duel vo svojej doterajšej kariére.



Komik z Naked Bananas Tomáš Križan, známy aj ako Dynamo, bude obhajovať titul na turnaji Clash of the Stars 8 v Ostrave 22. júna proti kontroverznému kulturistovi a zápasníkovi Filipovi Grznárovi. Ako vidí svoje šance?





Tomáš nám okrem iného prezradil, koho mu ponúkol Rytmus ako súpera do boxerského zápasu vo Fight Night Challenge, či Clash platí viac ako FNC aj akú veľkú vec plánuje s Naked Bananas na jeseň.

V tomto článku si prečítaš: Akú ponuku dostal od Rytmusa.

Prečo spočiatku nechcel ísť zápasiť s Filipom Grznárom.

Čo ho presvedčilo.

S kým mal zápasiť v Clashi jeho kolega Miloš z Naked Bananas.

Aké má v MMA ambície.

Ako dopadol projekt Vagoši, ktorý Naked Bananas dali na Herohero.

Zdroj: Instagram/Clash of the Stars/Archív Tomáša Križana

Odkedy sme sa rozprávali naposledy, stal si sa šampiónom strednej váhy v Clash of the Stars. Aký to bol pocit a čo to pre teba znamená?

Bol to výborný pocit, asi jeden z najlepších, aké som kedy zažil. Bol som v inom štáte, bil som sa s Čechom, ale ľudia fandili prevažne mne. Vyhral som rýchlo, získal som opasok. Šiel som do niečoho neznámeho, snažil som sa a vyšlo to. Ťažko sa to opisuje slovami.

Ako si oslávil zisk titulu?

Veľa sme pili.

Šiel si to roztočiť do pražských klubov?

Jasné, ani si to už poriadne nepamätám. Dva dni sme tam oslavovali. Bárskde. V kluboch, v parkoch sme ležali... ku**y, drogy, vieš ako. (smiech)

Pocítil si po tomto úspechu vzrast fanúšikov z Česka? Pribudli ti followeri?

Áno, ale pribúdali už počas prípravy. Po výhre však určite prišiel najväčší nárast fanúšikov.

Tomáš Križan v titulovom zápase s Marekom Valáškom. Zdroj: Instagram/Clash of the Stars/Archív Tomáša Križana

Dostal si nejaké ponuky od dievčat na rande v Prahe?

Dostal, ale vtedy som bol zadaný, takže som nemohol ísť.

Koho v Clashi momentálne najviac uznávaš a kto ti, naopak, najviac vadí?

Najviac uznávam asi Honzu Michálka. Je dobrý fajter. Pokorný, normálny. Podobný je aj Luktuma. Mám rád tých, ktorí sa správajú normálne. Najviac mi vadia týpci, ktorí prídu na tlačovku spikovaní a robia tam saltá. Takýchto ľudí je tam možno päť, ale neviem vôbec ich mená.

V našom predchádzajúcom rozhovore si povedal, že by si sa so žiadnym profi MMA zápasníkom nechcel nikdy pobiť. Čoskoro ťa však čaká zápas s Filipom Grznárom. Čo sa teda zmenilo? Máš viac sebavedomia alebo nevnímaš Grznára ako dostatočného profíka?

Podľa mňa nie je profi zápasník. Má síce za sebou veľa zápasov, ale boli to amatérske duely. Plus v Clashi majú celkom dobré donucovacie schopnosti. (úsmev)

K tomu sa, samozrejme, zakrátko dostaneme. Zaujíma ma však najprv to, aké boli tvoje prvé pocity, keď ťa Grznár vyzval. Mal si trocha strach?

Nemal som strach, ale nechcel som do toho ísť. Bral som to tak, že keď vyhrám druhýkrát, už v Clashi nebudem ďalej zápasiť. Nakoniec sa to zmenilo.

Zdroj: Clash of the Stars/xdamkiraly_

Keď je človek šampión, očakáva sa, že bude pás obhajovať.

Áno, patrilo by sa, ale nechcelo sa mi.

Aj promotér organizácie Tomáš Le Sy vravel, že si spočiatku do tohto zápasu s Grznárom ísť nechcel. Ako dlho si sa rozhodoval a presvedčila ťa nakoniec suma?

Prvé mesiace som si bol istý, že do toho nepôjdem. Ani som to neriešil. Potom im trvalo asi mesiac, kým ma prehovorili. Môžu za to dve veci. Prvá bola, že mi ponúkli fakt dobrú sumu, druhá, že na tomto Clashi mal byť aj Bergino a Miloš (Tomášov kolega z Naked Bananas, pozn. redaktora). Vraveli sme si, že budeme spolu trénovať, ale nakoniec im tie zápasy nevyšli.

Takže Miloš predsa len dostal dobrú ponuku. Na čom ten zápas padol? Kedy ho teda uvidíme v klietke?

Miloš dostal veľmi dobrú ponuku a už aj trénoval, pripravoval sa.