MMA hviezda Losene Keita pre Refresher: UFC som štyrikrát odmietol. Vo väzení som veľa premýšľal o budúcnosti (Rozhovor)

Vyspovedali sme jedného z najtalentovanejších MMA zápasníkov súčasnosti.

Dvadsaťsedemročný Belgičan Losene Keita je momentálne najväčšou hviezdou Oktagonu MMA. V organizácii debutoval už v roku 2021, pričom vďaka svojej rýchlosti a výbušnosti expresne ukončil Slováka Karola Ryšavého.

Hneď potom porazil Ronyho Paradeisera a šokujúco zosadil z trónu legendárneho Ivana Buchingera brutálnym knokautom v prvom kole. Stal sa tak šampiónom ľahkej váhy. Jeho pôsobivú šnúru výhier narušilo až nepríjemné zranenie v boji s Mate Sanikidzem, no ako sám vraví, zlomeninu nohy neráta ako prehru a považuje sa stále za neporazeného.

Po uzdravení sa stal šampiónom pérovej váhy a v poslednom dueli, odvete s Paradeiserom v Prahe koncom minulého roka, vyhral zápasovú pyramídu Tipsport Gamechanger a získal 300-tisíc eur. Taktiež sa stal opätovným kráľom ľahkej divízie a okrem toho ovládol samostatný rebríček najlepších zápasníkov organizácie. V celosvetovom rebríčku je momentálne na 37. priečke.

Losene s cenou, ktorú vyhral v pyramíde Tipsport Gamechanger. Zdroj: OKTAGON MMA



Keita pre Refresher prezradil, či už niečo minul z veľkej výhry, aké plány má tento rok, ktoré svetové organizácie ho oslovili, ale aj to, ako by sa podľa neho skončili zápasy so zvučnými menami z UFC. Zaspomínal si však aj na temné obdobie počas dospievania, keď istý čas strávil vo väzení.

Zdroj: OKTAGON MMA

Po poslednej výhre si sa stal šampiónom ľahkej váhy, vyhral si pyramídu Tipsport Gamechanger a stal si sa najlepším zápasníkom organizácie v rebríčku Pound for Pound, teda naprieč všetkými váhovými kategóriami. Ako si oslávil túto trojitú výhru? Bol si na nejakej veľkej párty v Prahe?

Nie nie, na párty som nebol. (smiech) Popravde som ešte nemal príliš čas na oslavovanie, ale čoskoro určite pozvem priateľov a rodinu na dobrú večeru.

Vďaka Gamechangeru si vyhral 300-tisíc eur. Ako použiješ tieto peniaze?

Úprimne, zatiaľ vôbec neviem. Musím sa poradiť s pár ľuďmi z môjho okolia a potom tie peniaze nejako dobre investujem.

Zdroj: OKTAGON MMA

Snažíš sa teda míňať peniaze rozumne. Takže zatiaľ si si z tej výhry nekúpil nič luxusné? Napríklad nové auto? (smiech)

Vôbec. Mám tri autá, nemôžem sa sťažovať. (smiech)

Aké autá máš?