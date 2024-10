Liam Payne zomrel vo veku 31 rokov.

Obľúbený spevák Liam Payne zomrel v stredu 16. októbra po páde z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires, v hlavnom meste Argentíny. Polícia informovala, že telo 31-ročného speváka našli na ulici Costa Rica v štvrti Palermo.

V dôsledku pádu utrpel zranenia, ktoré boli podľa slov zdravotníkov nezlučiteľné so životom. Šéf mestskej záchrannej služby potvrdil, že spevák spadol na dvor hotela, odmietol však odpovedať na otázky, či hudobník skočil, alebo spadol nešťastnou náhodou.

Polícia prišla do hotela po tom, čo dostala správy o „agresívnom mužovi, ktorý bol pravdepodobne pod vplyvom drog alebo alkoholu.“ Nešpecifikovala však, či išlo o speváka, uvádza BBC.

Na internete sa krátko po oznámení jeho smrti začali šíriť špekulácie, že by mohlo ísť o samovraždu. Žiadne z nich však nemajú pôvod v overených vyhláseniach kompetentných orgánov.

Šťastie v The X Factore skúšal už v roku 2008

Liam Payne sa narodil 29. augusta 1993 v anglickom Wolverhamptone ako tretie dieťa do rodiny s dvoma staršími dcérami inštalatérovi Geoffovi Payneovi a zdravotnej sestre Karen Payne. Svoje detstvo hodnotil ako šťastné aj napriek tomu, že toho veľa nemali. Chcel, aby na neho boli rodičia hrdí, a tak sa v roku 2008 prihlásil do populárnej talentovej šou The X Factor.

Nedostal sa do finále a porotca Simon Cowell mu vtedy ako začínajúcemu 14-ročnému spevákovi poradil, aby sa do súťaže prihlásil opäť o dva roky. Držal sa odporúčania a pred porotu sa znovu postavil v roku 2010.

Jeho šance na úspešnú sólovú kariéru sa zvýšili, no spevák sa pridal ku chlapčenskej kapele One Direction, ktorú vytvoril spolu s Harrym Stylesom, Louisom Tomlinsonom, Niallom Horanom a Zaynom Malikom. 1D, ako sa One Direction prezýva, dobili hudobnú scénu a stali sa jednou z najúspešnejších chlapčenských kapiel súčasnosti.

One Direction bol fenomén

Vo finále sa One Direction umiestnila na treťom mieste a podpísala zmluvu s porotcom a tvorcom šou Simonom Cowellom a jeho produkčnou spoločnosťou Syco Entertainment. Ich debutový singel What Makes You Beautiful zožal po vydaní v septembri 2011 celosvetový úspech a dostal sa na prvé miesto v britskom rebríčku singlov, pripomína The Independent.

Po celom svete predali viac ako 70-miliónov nahrávok a dodnes sú považovaní za jednu z najvýraznejších chlapčenských kapiel v hudobnej histórii. Vydali päť albumov, vrátane debutu Up All Night z roku 2011, a získali množstvo ocenení, siedmich Brit Awards a štyroch cien MTV Video Music Awards.

Chlapčenská skupina spôsobila ošiaľ, ženské publikum bolo do hudobníkov zbláznené. Sen mnohých chlapcov mal aj svoje tŕnisté stránky. Speváci v tínedžerskom veku mali v čase svojej najväčšej slávy obmedzené možnosti pohybu. Fanúšikovia na nich číhali doslova na každom rohu.

„Pamätám si, keď bolo pred naším hotelom 10-tisíc ľudí. Nikam sme nemohli ísť. Bolo to len koncert do hotela, koncert do hotela. A ty si nemohol spať, pretože boli stále vonku,“ povedal Liam Payne v rozhovore pre The Telegraph.

Hudobníci sa rozhodli pre sólovú kariéru

O pár rokov neskôr skupina oznámila prerušenie činnosti s tým, že sa nerozpadá. Svoj comeback však už nikdy neuskutočnila. Každý z hudobníkov sa vybral na dráhu sólovej kariéry. Payne priznal, že dva roky po rozpade kapely chodil na terapie.

V roku 2019 vydal svoj debutový album LP1. Titulnou skladbou albumu bol singel Strip That Down, na ktorej spolupracoval americký raper Quavo a spevák Ed Sheeran.

V roku 2017 sa mu zo vzťahu s o desať rokov staršou speváčkou Cheryl Cole narodil syn Bear. Dvojica o rok neskôr v júli oznámila rozchod. V rokoch 2019 až 2022 randil s modelkou Mayou Henry. Ich vzťah bol búrlivý a plný rozchodov a návratov, čo vyvolalo veľa pozornosti v médiách.

Problémy vzťah neustál a pred takmer troma rokmi si dali definitívne zbohom. Poslednou partnerkou speváka bola influencerka Kate Cassidy, ktorá ho sprevádzala aj na osudnej ceste v Argentíne.

Popularita na ňom zanechala jazvy

Liam otvorene prehovoril aj o svojich problémoch s alkoholom a vlani v máji oslávil 100 dní bez alkoholu. Hudobník roky bojoval s depresiami. Priznal, že popularita na ňom zanechala „jazvy“, prešiel si veľmi náročnými obdobiami, z ktorých ho podľa jeho slov dostali blízki. Začiatkom tohto roka vydal svoj posledný singel Teardrops.

„Na chvíľu to bolo pre mňa trochu temné a som si istý, že to zažili mnohí ľudia. Nemôcť nikam ísť, nič robiť. Naozaj ma to zasiahlo. Zistil som, že deň čo deň sedím na tom istom mieste a povedal som si: ‚OK, naozaj neviem, čo mám so sebou robiť‘,“ porozprával o období pandémie pre magazín Glamour.

Keď Stephen Bartlett v podcaste Diary of a CEO nadviazal na Liamovo rozprávanie o temných myšlienkach a spýtal sa, či tiež zahŕňajú „samovražedné myšlienky“, Payne potvrdil, že áno, uvádza Billboard.

„Áno. Sú veci, o ktorých som určite nikdy, nikdy nehovoril. Bolo to naozaj, naozaj, naozaj vážne. Bol to problém,“ podelil sa o svoje pocity. „A až potom, keď som sa videl, som si povedal: ‘Dobre, musím sa dať dokopy',“ vysvetlil.

Zveril sa, že videl svoje fotografie na lodi, keď bol „celý nafúknutý“, a opísal to, čo nazval svojou „tvárou z tabletiek a alkoholu“. „Moja tvár bola jednoducho desaťkrát väčšia ako teraz. Jednoducho som sa sám sebe veľmi nepáčil a potom som urobil zmenu,“ uviedol spevák.

Posledné dni

Začiatkom októbra sa v Argentíne zúčastnil koncertu svojho bývalého kolegu z kapely Nialla Horana. O plánovanom stretnutí medzi starými priateľmi informoval aj na Snapchate. „Máme toho veľa, o čom by sme sa mali porozprávať a rád by som si s tým chlapcom vybavil pár vecí. Žiadne zlé vibes alebo niečo podobné, musíme sa len porozprávať,“ povedal.

Zosnulý spevák ešte hodinu pred svojou nečakanou smrťou zdieľal videá na Snapchate. „Krásny deň v Argentíne,“ napísal. Na videách sedel pri raňajkách so svojou priateľkou Kate Cassidy a hovoril fanúšikom o svojich plánoch – chcel si zahrať pólo a zajazdiť na koni. Okrem videí zdieľal aj spoločnú fotografiu. Nie je zatiaľ jasné, či zábery vznikli presne v deň jeho smrti, alebo boli iba v ten deň zverejnené.

Pokiaľ sa nachádzaš v situácii, z ktorej nenachádzaš východisko, alebo sa potrebuješ porozprávať o svojich pocitoch, neváhaj kontaktovať jednu z núdzových telefonických a online liniek. Nie si v tom sám.



Psychologickú a ďalšiu pomoc poskytuje:

– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

– Online poradňa pre mladých

– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212

– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550,

