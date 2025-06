V piatok 27. júna došlo vo východnom Detroite k nezvyčajnému naplneniu poslednej vôle miestneho podnikateľa.

V Detroite nad oblasťou Gratiot Avenue a Conner Street preletel vrtuľník, z ktorého začali „pršať" tisíce dolárov. Akciu zorganizovali príbuzní muža, ktorý v máji zomrel na Alzheimerovu chorobu. Bol majiteľom neďalekej autoumyvárne a chcel, aby sa časť jeho majetku po jeho smrti týmto spôsobom rozdelila verejnosti.

Anaya Toneyová, zamestnankyňa neďalekého podniku Motor City Coney Island, povedala, že tam bolo tak veľa ľudí, že sa jej to zdalo dosť šialené. Ak by si však čakal, že sa o peniaze hádali alebo dokonca pobili, si na omyle. Prebiehalo to vraj úplne pokojne. Ulicu uzavreli na 30 minút a podľa slov Toneyovej to bol krásny zážitok.