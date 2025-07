„Je 10 z 10, ale nepočúva CG – mínus štyri.“ Danisen vydal album OFFLINE, z ktorého ti zhorí rádio

Danisen, člen kolektívu Crystal Garden, vydal svoj druhý album OFFLINE.

Youngster, ktorý si hovorí Danisen a je členom kolektívu Crystal Garden, vydal svoj druhý album OFFLINE. V rozhovore pre Refresher už v minulosti spomínal, že OFFLINE je prvý projekt, ktorý robil — okrem Slavyho — úplne sám.

„Iba ja, beaty na mieru a veci, ktoré potrebujem povedať. Myslím, že bol čas, aby si ma takýto projekt našiel. Pri tomto projekte ma sprevádzala téma domova a pri každej otázke, ktorú som mal, som zisťoval, že niekedy je krajšie nevedieť.“

Dostihy a Sázky, baby, našla si si jazdca

Zapnite si pásy, tento album je fakt jazda

Aj keď Danisena možno poznáš iba z jeho featuringu na WEN-ovom projekte Raputacia, jeho sólo veci majú vibe, ktorý na scéne rozhodne chýbal. Z rozhovoru by sa mohlo zdať, že album bude v podobnom tempe ako jeho predošlý projekt 8 – opak je však pravdou. Celý album je rýchly job.

Druhý track, „oKoOknO“, s ďalšími dvoma členmi CG – Antoniom Barim a HAMSOM – ma baví asi najviac už na prvé počutie. Okrem witty barov a dobrého beatu má song respectful, ale zároveň drzý feel, ktorý dokážu priniesť len chalani z CG.

Je 10 z 10, ale nepočúva CG – mínus štyri.

Za rollout, ktorý Danisen so svojím tímom pripravil k albumu, by sa nemuseli hanbiť ani veľké mená hudobného sveta, a kvalitná produkcia videí je taktiež zreteľná. Ako je napísané na albume: No budget. All Swag.

Okrem chalanov z CG sa na tracku „PISTON“ objavuje aj LevakBob z pražského underground kolektívu ECHO.



Sleepin' on us? Tak si pospi

Danisenova tvorba, ale aj tvorba všetkých chalanov z CG, je presne to, čo si predstavujem pod pojmom fresh mladá krv slovenskej hudby. A dúfam, že to v tom budete počuť aj vy.