Pil C otvorene kritizoval výsledky Cien SOZA, keď za najhranejšiu skladbu roka vyhlásili „Zatancuj si so mnou“, hoci podľa jeho slov jasne dominovala online pieseň „NENI STRE$S“, ktorá na Spotify za jeden rok dosiahla vyššie čísla.
Raper Pil C sa prostredníctvom Instagram Stories otvorene vyjadril k udeleniu cien SOZA za najhranejšiu skladbu roka. Podľa neho je otázne, prečo sa touto cenou odmenila pieseň „Zatancuj si so mnou“ od Adama Ďuricu, keď na Spotify aj TikToku dosiahla oveľa väčšie čísla iná skladba – „NENI STRESS“.
Pil C upozornil, že mnohých fanúšikov by zaujímalo, podľa akých kritérií SOZA rozhodovala:„Vážená SOZA, včera ste mali odovzdávanie cien za minulý rok a nie som jediný, koho by zaujímala jedna skutočnosť, ktorá si zaslúži vysvetlenie.“
Raper zároveň vysvetlil, že podľa jeho údajov mala skladba „NENI STRE$S“ výrazne väčší dosah ako víťazná pieseň: „Každý vie, že väčší hit na Slovensku minulý rok nebol. NENI STRE$S má len na Spotify za rok 20 miliónov a stovky miliónov na TikToku.“
„Pil C ukázal v rámci svojich Instagram stories screenshoty iba z jednej streamingovej platformy. Treba však mať na zreteli, že SOZA dostáva na základe zmlúv finančné prostriedky nielen zo Spotify, ale z ďalších viac ako 40 online platforiem. Všetky údaje z týchto platforiem vstupujú do spracovania výsledkov Cien SOZA,“ uviedli.
SOZA tiež vysvetlila, že každá platforma má rozličné zákaznícke programy – od free verzií až po platené prístupy – ktoré generujú rozdielne autorské odmeny. „Jedno prehratie vo free verzii vygeneruje podstatne nižšiu finančnú čiastku ako prehratie v platenej verzii danej streamingovej služby. Súčasne sú aj výrazné rozdiely medzi odmeňovaním v rámci platených verzií streamingových služieb.
Podľa SOZY treba brať do úvahy aj ďalšie faktory. „Spracovávané štatistiky rozhodujúce pre udelenie Ceny SOZA pokrývajú obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. Zatancuj si so mnou, v tom čase už vydané, využilo celý tento čas na generovanie príjmov, kým Neni Stress vyšlo na Spotify až v júni 2024 a na YouTube až v auguste 2024. Čiže Neni Stress malo tým pádom menší časový úsek na generovanie príjmov vstupujúcich do vyhodnotenia a printscreen prehratí skladby z októbra 2025 preto nie je možné považovať za relevantný údaj.“