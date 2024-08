REFRESHNI SI PLAYLIST: Banger NENI STRE$S dostal videoklip a Drake vydal tri nové tracky

Doplň do svojej hudobnej rotácie TOP novinky z domácej aj zahraničnej scény.

Piatok je náš obľúbený deň v týždni, a to nielen kvôli tomu, že začína víkend, ale tiež vďaka množstvu novej hudby, ktorá uzrie svetlo sveta. Inak tomu nie je ani dnes a nižšie nájdeš 7 tipov na fresh rap v podaní mien ako Drake, Ye, Gucci Mane či Luca Brassi10x, Pil C a Separ. Pohodlne sa usaď a vychutnaj si ich so zvukom na maximum.

1. Drake – 100 GIGS

Drake po ostrom spore s Kendrickom Lamarom, ktorý na úrovni diss trackov vyhral raper z Comptonu, zostal dlhší čas ticho, aby svojich fanúšikov 12. augusta potešil nahrávkou 100 GIGS.

Champagne Papi pôvodne vypustil tri nové tracky len ako súčasť svojho rozsiahleho obsahového dampingu na webovej stránke, avšak následne nám ušetril množstvo času a hudbu zavesil aj na všetky streamovacie platformy. Mimochodom, medzi zverejnenými súbormi nájdeš napríklad alternatívne obaly raperových albumov, fotografie zo štúdia či zábery z natáčania videoklipov.

Na krátkom EP nájdeš banger It's Up, na ktorom spolupracovali Young Thug a 21 Savage, sólovú záležitosť Blue Green Red a chytľavý track Housekeeping Knows s raperkou Latto.

2. ¥$ – SLIDE

Ye (predtým Kanye West) a Ty Dolla $ign pokračujú v propagácii svojho druhého spoločného albumu VULTURES 2, ktorý nájdeš na všetkých streamoch. Po minulotýždňovom videoklipe k hitu FRIED tentoraz predstavili vizuál k úvodnému tracku SLIDE.

Novinku režírovali Ye a Aus Taylor. Čierno-biely vizuál s jedným záberom, ktorý sa pohybuje po tmavej ulici, nakrútili na 4-Perf 35 milimetrový film a má temnú atmosféru. Počas približne 3:30 minút môžeš na obrazovke vidieť prostitútky na ulici, dílerov či ľudí bez domova.

Nech si už myslíš o Kanyem, jeho názoroch a správaní čokoľvek, nemôžeš poprieť, že ide o jedného z najtalentovanejších interpretov 21. storočia, ktorý nás stále dokáže prekvapiť niečím novým a neopozeraným.

Back when I was broke, I couldn't find no one to help me.

Now it ain't a motherfu*kin' thing they can tell me (get up).

3. Kodak Black – Hit Stick

Kodak Black nepatrí medzi našich obľúbených raperov, avšak novinka Hit Stick nás chytila na prvé vypočutie, respektíve pozretie si videoklipu.

27-ročný rodák z Floridy odvážne vyzýva všetkých, aby si na neho vyšliapli, ak chcú. Nadväzuje tým na zvučné spolupráce, ktoré predstavil v poslednom období, a to či už s Donom Toliverom, ¥$ alebo Pesom Plumom. Track produkovali Rvei a Dr. Zeuz, pričom Black svojím charakteristickým hulákaním chŕli jeden ostrý riadok za druhým a rozdáva hrozby nepriateľom, ktorých má viac ako dosť.

Atmosféru podčiarkuje naozaj skvelý vizuál plný explicitných scén so zbraňami.

Yeah, hide your kids, hide your bih 'cause we ain't missin' nothin'.

By today I'm tryna have a fu*k ni**a shi*ting blood.

4. Latto – Georgia Peach

Latto patrí medzi najvýraznejšie tváre ženského rapu v posledných rokoch a svoj obrovský dosah a silu mena využila tentoraz na vydanie nového albumu s názvom Sugar Honey Iced Tea, ktorý nájdeš na všetkých streamovacích platformách.

Z LP nás najviac baví úvodný track Georgia Peach, ktorý dostal aj príjemný vizuál. V novinke sa objavujú náznaky južanských stálic – ako sú súťaže krásy, stánky s ovocím pri cestách alebo veľké pickupy, ktoré vykresľujú portrét života v štáte Georgia. Latto sa celý čas hrá so svojím flowom a kadenciou slov, keď postupne prechádza od zvyčajného úderného toku k spievaniu, ktoré korešponduje s ľahkým inštrumentálom.

Pretendin' I'm gettin' along with these bit*hes is hard 'cause I'm not an actress.

5. Gucci Mane – Greatest Of All Trappers - Gangsta Grillz Edition

Jediný album, respektíve mixtape v tohtotýždňovom zozname je dielom krstného otca trapu, ktorým nie je nikto iný ako Gucci Mane. Legenda žánru dnes o polnoci vydala novinku s príznačným názvom Greatest Of All Trappers - Gangsta Grillz Edition, ktorá obsahuje 12 trackov a trvá približne 40 minút.

Mixtape nesie jasný rukopis Guwopa, a to či už po stránke textov, produkcie alebo charakteristických flowov, zatiaľ čo kvalitu zvuku zabezpečil DJ Drama. Ak patríš medzi dlhoročných fanúšikov Gucciho, prídeš si na svoje. Pochváliť musíme aj nádherný obal s ikonickou zmrzlinou na prsteni.

6. Majk Spirit, Jerry Lee – Neprestavam

Majk Spirit patrí medzi raperov, ktorých sme počúvali od tínedžerského veku a napriek tomu, že v určitom momente trochu vyšiel z trate našich hudobných preferencií, od vydania albumu nový čLOVEk 2.0 je späť v našom playliste.

Veľmi nás potešil aj nový track s názvom Neprestavam, ktorý produkoval Jerry Lee. Speezy počas necelých 3 minút sype trefné bars, ktoré opisujú jeho cestu na vrchol scény, ale tiež posun rapu z ulíc až na veľké štadióny.

Som obyčajný chlap s neobyčajnou vierou.

Zo snov a mojich plánov sú spomienky z mojich cieľov.

7. Luca Brassi10x, Pil C feat. Separ – NENI STRE$S

Luca Brassi10x, Pil C a Separ včera podvečer vydali bez ohlásenia videoklip na spoločný banger NENI STRE$S, ktorý má na Spotify skoro 5,5 milióna vypočutí a na koncertoch spôsobuje masívny ošiaľ.

Všetci traja interpreti dodali v tracku veľmi kvalitné slohy plné prirovnaní, flexu, ale aj odkazov s charakteristickými flowmi, ktoré ti nedajú vydýchnuť ani na sekundu. Vizuál je dielom produkcie We Don't Care We Create.

Perfektne korešponduje s atmosférou jedného z najúdernejších slovenských rapových hitov v posledných rokoch, pričom Pil C predviedol aj skvelý outfit z dielní domácej značky NEHERA, v ktorom vystúpil tiež na zastávke Hip Hop Žije v Bratislave. Luxusný drip za tisíce eur predviedli tiež Separ a Brassi.

Dievčatá mi píšu, že chcú po show so mnou spať (huh).

Chlapci mi píšu, že chcú sa na mňa podobať.

Cítim sa jak Fico po voľbách (ah).