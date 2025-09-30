Kategórie
dnes 30. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:15
Zdenka Hvolková

KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi

KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
Zdroj: refresher
ZAUJÍMAVOSTI KVÍZ PES ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Jazvečíka, labradora či nemeckého ovčiaka spozná na prvý pohľad každý milovník psov. No svet štvornohých parťákov je oveľa pestrejší.

Pripravili sme pre teba kvíz, ktorý preverí, či sa v psích plemenách naozaj vyznáš. Dávaj však pozor, miesto známych „klasík“ ťa tu čakajú veľmi vzácne a zriedka skloňované rasy, pri ktorých si možno budeš musieť poriadne namáhať mozgové záviny. Vieš odlíšiť lhasa apso od shih tzu alebo si pletieš belgického ovčiaka s nemeckým? Otestuj sa a zisti, či by si obstál aj medzi chovateľmi.

Kvíz
KVÍZ: Jazvečíka pozná každý. Trúfaš si však uhádnuť aj zriedka skloňované plemená psov?
Ako by sa mohol volať tento chlpatý spoločník?
Zdroj: eCanis.cz
1 10
Ako by sa mohol volať tento chlpatý spoločník?
Karolínsky pes
Dlhosrstý corgi
Portugalský podengo
Fúzač
Vysvetlenie
Portugalský podengo je portugalské národné psie plemeno. Chová sa predovšetkým ako spoločenský, závodný či poľovný pes. Je veľmi rýchly, vrtký a extrémne odolný.
Zvládneš si tipnúť, ako sa volá toto nenapodobiteľné plemeno?
Zdroj: Panakei.sk
2 10
Zvládneš si tipnúť, ako sa volá toto nenapodobiteľné plemeno?
Kerry blue teriér
Írsky teriér
Nórsky pudel
Kólia fúzatá
Vysvetlenie
Kerry Blue teriér je energický, odvážny a učenlivý pes. Je známy svojou nezávislosťou, ale zároveň aj oddanosťou svojmu majiteľovi. Pôvodne bol vyšľachtený na lov drobnej zveri a vtákov. Pozornosť upúta elegantnou siluetou a krásne upravenou srsťou.
Ovládaš, čo je zač tento štvornohý priateľ?
Zdroj: Panakei.sk
3 10
Ovládaš, čo je zač tento štvornohý priateľ?
Čínsky chocholatý pes
Ratlík
Americký bezsrstý teriér
Chrt
Vysvetlenie
Americký bezsrstý teriér je živý, zvedavý a inteligentný pes. Nakoľko nemá srsť, je ideálnym plemenom pre alergikov. Je priateľský a mimoriadne oddaný svojmu majiteľovi. Vznikol v USA v 70. rokoch 20. storočia.
Tento psík mnohým pripomína líšku. Ako sa však nazýva?
Zdroj: Panakei.sk
4 10
Tento psík mnohým pripomína líšku. Ako sa však nazýva?
Akita Inu
Shiba Inu
Čau-Čau
Fínsky špic
Vysvetlenie
Tento pes, sfarbením pripomínajúci líšku, je severský poľovný pes s typickou povahou špica, ktorý si získal síce málo, ale zato verných priaznivcov po celom svete. Obzvlášť populárny je vo svojom rodnom Fínsku. Typický fínsky špic je silný pes odolný voči poveternostným vplyvom: toto plemeno nemá takmer žiadne špecifické dedičné ochorenia.
Toto plemeno je jedno z najvzácnejších na svete. Ako sa však nazýva?
Zdroj: Topden.sk
5 10
Toto plemeno je jedno z najvzácnejších na svete. Ako sa však nazýva?
Komondor
Mexický naháč
Bezsrstá kólia
Turecký pointer
Ako sa nazýva toto plemeno?
Zdroj: iFauna
6 10
Ako sa nazýva toto plemeno?
Starcov pes
Bruselský grifón
Sapsali
Maďarský bradáč
Vysvetlenie
Bruselský grifón je čulý, spoločenský a ľahko sa cvičí. Hoci sú hraví a energickí, ich malá veľkosť a citlivá povaha z nich robí zlú voľbu na hranie pre deti. Majú nízky prah pre osamelosť a budú sa držať v blízkosti svojho výnimočného človeka, ktorý im poskytne roky lásky.
Trúfaš si uhádnuť názov tohto velikána?
Zdroj: hafkonaut.sk
7 10
Trúfaš si uhádnuť názov tohto velikána?
Puli
Tibetský španiel
Bergamský ovčiak
Alpský gavalier
Vysvetlenie
Pod jedinečnou srsťou sa skrýva veľký, svalnatý pastiersky pes s prastarým pôvodom. Jeho unikátna srsť mu poskytuje ochranu pred krutým chladom a divokými predátormi v talianskych Alpách, ktoré sú pôvodnou vlasťou tohto plemena. Bergamasky sú bystré, verné, milujúce a cvičiteľné - s prímesou nezávislosti horského psa.
Tento psík ihneď zaujme svojím nezvyčajným vzhľadom. Aký názov nesie?
Zdroj: The Spruce Pets
8 10
Tento psík ihneď zaujme svojím nezvyčajným vzhľadom. Aký názov nesie?
Bedlington
Pungsan
Puli
Nórsky lundehund
Vysvetlenie
Bedlingtonské teriéry, pomenované podľa anglického banského grófstva, sú pôvabné psíky v ovčom rúchu, milí spolubývajúci, ostražití strážcovia, všestranní športovci a neodolateľne prítulní spoločníci pri televíznom vysielaní. Bedlingtony sú veselé, očarujúce a plné zábavy.
Spoznávaš tohto?
Zdroj: Biterbite
9 10
Spoznávaš tohto?
Väčší bradáč
Lagotto Romagnolo
Estónsky pudel
Basenji
Vysvetlenie
Nenechaj sa oklamať plyšovým vzhľadom tohto krásavca - sú to totiž robustní robotníci s naozajstnou silou a vytrvalosťou. Lagotto Romagnolo, rozkošný taliansky ”hľuzovkový pes”, má kučeravú srsť a bohatú výbavu tváre. Napriek svojmu plyšovému vzhľadu sú Lagotti odolní robotníci s vynikajúcim nosom, ktorí vykopávajú hľuzovky, delikátnu a drahú pochúťku.
A ako sa podľa teba nazýva tento pes známy svojou pozornosťou a statnosťou?
Zdroj: Panakei.sk
10 10
A ako sa podľa teba nazýva tento pes známy svojou pozornosťou a statnosťou?
Thajský ridgeback
Coton de Tulear
Turecký doberman
Bulteriér
Vysvetlenie
Thajský ridgeback je svalnatý, stredne veľký pes so štíhlou stavbou tela, vďaka ktorej je veľmi obratný a prirodzený športovec. Dnes je väčšina ridgebackov spoločenskými psami, ale stále si zachovávajú mnohé inštinkty pre prácu, na ktorú boli vyšľachtené: lov a stráženie. Museli byť nezávislí, sebestační a sami si loviť potravu, čo im dalo silný inštinkt na prežitie.
Vyhodnotiť kvíz
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
