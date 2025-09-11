V Poľsku sa uskutočnila nezvyčajná záchranná operácia.
Policajná seržantka Oliwia Zyg si všimla dva voľne pobehujúce psy na diaľnici S5 pri Poznani. Psy sa pohybovali medzi prechádzajúcimi vozidlami, čím ohrozovali nielen seba, ale aj vodičov.
Zvieratá prevzali policajti v Poznani. Hneď ako polícia zdieľala informácie o incidente na sociálnych sieťach, prihlásil sa ich majiteľ.
„Psy ju privítali s veľkou radosťou a čoskoro sa bezpečne vrátili domov. Majiteľ vyjadril vďačnosť za rýchlu a empatickú reakciu policajtky,“ uviedla polícia v príspevku na sociálnej sieti.
Oliwia Zyg pracuje pre jazdeckú jednotku polície v Čenstochovej a je známa svojou nesmiernou láskou k zvieratám.
