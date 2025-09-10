Michaela Kosiecová je nepočujúca tanečníčka z Česka, ktorá sa stala tvárou festivalu Pohoda 2025. Jej tvár si môžeš pamätať aj z appky festivalu Pohoda. Spomínaš si?
Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa Michaela dorozumieva s ľuďmi, ktorí neovládajú posunkovú reč.
- Či zvláda materstvo aj ako nepočujúca.
- Ako sa dokázala rozprávať s manželom, ktorý ešte nevedel posunkovú reč.
- Či sa stretla s predsudkami alebo šikanou.
- Ako sa zrodila jej spolupráca s festivalom Pohoda a ako ju vníma.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 188428 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMAZobraziť všetky (13)