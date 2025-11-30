Pripomenul si tak aj svoju návštevu Banskej Bystrice z roku 2000.
Slovenka v Londýne zažila nezabudnuteľný moment – pri návšteve prestížneho obchodu Fortnum & Mason sa jej na chvíľu venoval kráľ Karol III. „Slovensko si pamätám veľmi dobre,“ povedal jej po krátkom rozhovore s úsmevom.
Slovensko navštívil už v roku 2000
Kráľ Karol III. si Slovensko pamätá z mladosti, keď ešte ako princ v novembri 2000 navštívil Banskú Bystricu a okolie. Počas dvojdňového pobytu prešiel pešo Námestím SNP, otvoril výstavu „Okrídlené kvety Slovenska“ a aktívne sa zaujímal o pamiatky a miestnych obyvateľov.
Zo Slovenska si odniesol typický darček – fujaru, na ktorú si aj sám vyskúšal zahrať. Jeho spontánnosť, prirodzenosť a záujem o slovenskú kultúru zanechali nezabudnuteľný dojem na stovky Banskobystričanov, ktorí ho privítali.