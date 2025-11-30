Kategórie
dnes 30. novembra 2025 o 15:45
Natália Mišániová

VIDEO: Slovenka sa rozprávala s kráľom Karolom III. „Slovensko si pamätám veľmi dobre," povedal jej

VIDEO: Slovenka sa rozprávala s kráľom Karolom III. „Slovensko si pamätám veľmi dobre,“ povedal jej
Pripomenul si tak aj svoju návštevu Banskej Bystrice z roku 2000.

Slovenka v Londýne zažila nezabudnuteľný moment – pri návšteve prestížneho obchodu Fortnum & Mason sa jej na chvíľu venoval kráľ Karol III„Slovensko si pamätám veľmi dobre,“ povedal jej po krátkom rozhovore s úsmevom.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa This is SLOVAKIA 🇸🇰 (@thisisslovakia)

Slovensko navštívil už v roku 2000

Kráľ Karol III. si Slovensko pamätá z mladosti, keď ešte ako princ v novembri 2000 navštívil Banskú Bystricu a okolie. Počas dvojdňového pobytu prešiel pešo Námestím SNP, otvoril výstavu „Okrídlené kvety Slovenska“ a aktívne sa zaujímal o pamiatky a miestnych obyvateľov.

Zo Slovenska si odniesol typický darček – fujaru, na ktorú si aj sám vyskúšal zahrať. Jeho spontánnosť, prirodzenosť a záujem o slovenskú kultúru zanechali nezabudnuteľný dojem na stovky Banskobystričanov, ktorí ho privítali.

princ Charles
Zdroj: Vladimír Benko/TASR
