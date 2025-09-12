Zdá sa, že princ Harry prehodnocuje niektoré svoje rozhodnutia a po búrlivých rokoch plných mediálnych roztržiek a rodinných konfliktov hľadá cestu späť nielen ku kráľovskej rodine, ale aj k britskej verejnosti.
Počas svojej nedávnej návštevy Spojeného kráľovstva sa uskutočnilo dlho očakávané stretnutie s kráľom Karolom III. - prvé po viac než 19 mesiacoch. Ako píše Daily Mail, princ Harry otvorene priznal, že ľutuje niektoré zo svojich činov a vyjadrení, ktoré nasledovali po jeho odchode z aktívnej služby v kráľovskej rodine.
Jeho návrat do Británie, ktorý zahŕňal aj návštevu viacerých verejných a charitatívnych podujatí, sa tak neniesol len v duchu práce, ale aj osobnej reflexie a pokusu o zmierenie.
Stretnutie s kráľom, no nie s bratom
Symbolicky dôležité bolo najmä stretnutie s otcom, kráľom Karolom III., ktoré trvalo takmer hodinu a odohralo sa v Clarence House. Odborníci na kráľovskú rodinu ho vnímajú ako prvý reálny krok k obnoveniu vzťahov, no zatiaľ ide len o opatrné gestá. Kráľ má podľa informácií veľký záujem znovu vidieť svoje vnúčatá Archieho a Lilibet, ktorých nevidel už tri roky.
Naopak, vzťahy s princom Williamom ostávajú zamrznuté. Hoci boli bratia počas Harryho pobytu v krajine fyzicky veľmi blízko (len niekoľko kilometrov od seba), k žiadnemu stretnutiu nedošlo. Medzi súrodencami stále pretrváva hlboké napätie, najmä po tom, ako Harry v dokumentoch a rozhovoroch opakovane kritizoval Williama a ďalších členov rodiny.
Deti ako možný most
Zmienka o deťoch Harryho a Meghan sa stáva kľúčovým prvkom v možnom zblížení. Kráľ Karol verejne vyjadril túžbu stráviť čas s Archiem a Lilibet, ktoré takmer vôbec nepozná - s Lilibet sa stretol len raz. Odborníci pripomínajú, že vzťah s vnúčatami môže byť emotívnou motiváciou, ktorá prelomí dlhoročné napätie.
Prekvapivý presun do Kyjeva
Po skončení svojho pobytu v Británii však princ Harry neodletel späť do Kalifornie, ale namiesto toho nečakane vycestoval na Ukrajinu. V Kyjeve sa stretáva s veteránmi a podporuje projekty v rámci Invictus Games - súťaže, ktorú sám založil. Návšteva prichádza len pár dní po tom, ako mesto čelilo útokom ruských rakiet.
„Nemôžeme zastaviť vojnu, ale môžeme pomôcť v procese zotavenia,“ vyhlásil princ.
By invitation of the Ukrainian Government, #PrinceHarry makes a surprise visit to Ukraine pledging support for thousands injured in war, Harry arrived with his Invictus Games Foundation team who will detail new initiatives to support those wounded in the war. #GoodKingHarry… pic.twitter.com/kpbO52L0xV— SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) September 12, 2025
Napriek pozitívnym náznakom nie je isté, kam sa vzťahy v rámci rodiny posunú. Najväčšou prekážkou ostáva zjavne nevyriešený konflikt medzi bratmi. Otázkou tiež zostáva, či Meghan Markle bude ochotná sa k týmto snahám pripojiť, do Británie sa totiž nevrátila od pohrebu kráľovnej Alžbety II.