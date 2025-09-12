Na sociálnych sieťach sa objavujú desiatky príspevkov so sťažnosťami na bolestivé vyrážky, svrbenie, ba dokonca chemické popáleniny, ktoré si v niektorých prípadoch vyžadujú liečbu antibiotikami či antimykotikami.
Niekoľko žien, prevažne vo Veľkej Británii, hlási vážne kožné reakcie po použití známeho deodorantu značky Mitchum. Mitchum je zahraničná značka, avšak deodoranty danej rady si vieš bez ťažkostí zaobstarať aj kdekoľvek na Slovensku a v Česku.
Firma vydala oficiálne ospravedlnenie, v ktorom priznala, že zmena výrobného procesu jednej zo surovín ovplyvnila spôsob, akým produkt reaguje s pokožkou. „Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým tento problém spôsobil nepríjemnosti alebo bolesť,“ uviedla spoločnosť v príspevku na Instagrame. Zverejnila aj zoznam postihnutých výrobných šarží, ktoré je možné reklamovať.
Mnohé ženy popisujú rovnaký priebeh - po niekoľkých dňoch používania Mitchum 48-hodinového guličkového deodorantu sa u nich objavili svrbiace vyrážky a červené fľaky v podpazuší. Niektoré uvádzajú, že sa im stav zhoršil až do takej miery, že museli vyhľadať lekára.
any girlies who use mitchum deodorant and armpits look like this recently, they’ve changed the formula and poisoned us all get it in the bin asap x pic.twitter.com/N6dWHRMjd7— Becca (@beccadixo) September 5, 2025
Čo na to odborníci?
Profesorka Penny Wardová z King’s College London upozorňuje, že nové zloženie obsahuje acetylcedrén a vanilín - látky, ktoré môžu byť dráždivé pre pokožku, najmä ak ide o parfumové zložky. „Vo väčšine prípadov ide o tzv. kontaktnú dermatitídu, ktorá sa prejavuje svrbením, no pri silnejšej reakcii môže dôjsť aj k infekcii, ktorá si vyžaduje antibiotickú alebo antimykotickú liečbu,“ dodáva odborníčka.
Odporúča okamžite prestať používať akýkoľvek produkt, ktorý spôsobuje neželané reakcie, a prípadne sa poradiť s lekárnikom o vhodnej liečbe.