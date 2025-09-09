CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou?

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Karolína Michalčíková a Jasmína Simová z Ruže pre nevestu.
Karolína a Jasmína patrili k výrazným účastníčkam tohtoročnej Ruže pre nevestu. Aj napriek tomu, že v šou nepôsobili od začiatku, podarilo sa im zamiešať karty a srdce Rasťa si napokon spomedzi všetkých dievčat získala Karolína. Dievčatá si v šou boli blízke a kamarátky zostali aj po šou. Do Close Friends zavítali, aby odpovedali na zvedavé otázky od fanúšikov.
Obe dievčatá sa pred šou živili ako modelky a s kariérou pokračujú aj naďalej. V Ruži tvorili trojicu kamarátok aj s Aničkou, ktorá sa dostala do finále šou, no Rasťo si napokon vybral Karolínu. Dnes už spolu pár netvoria a ich rozchod prednedávnom otriasol slovenským internetom.
Fanúšikovia ich otázkami nešetrili a pýtali sa nielen na šou, ale aj na osobné či pracovné životy. Aký majú názor na otvorené vzťahy? Mal by muž platiť všetko, alebo preferujú 50/50? Koľko rokov mal najstarší chlap, s ktorým boli na rande? Je svet modelingu toxický? A bavia sa ešte s Aničkou? Odpovede na tieto otázky na teba čakajú v najnovšej epizóde Close Friends.
V exkluzívnej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš, napríklad to, kto by mal byť podľa nich ženíchom v ďalšej sérii, čo je podľa nich najväčší red flag na mužovi a či si chcú v budúcnosti založiť rodinu.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.