Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. septembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:55
Helena Lučivňáková Radoslava Juračková

CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou?

Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€
Dočítaj článok už od 1 €
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 189230 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA
Zobraziť všetky (13)
Ďalšie videá
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS 2. 9. 2025 18:00
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) 31. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? 27. 8. 2025 18:42
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? 19. 8. 2025 18:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) 17. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? 11. 8. 2025 18:00
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) 7. 8. 2025 19:00
Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) 6. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD) Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD) 5. 8. 2025 19:30
Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD) Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD) 5. 8. 2025 18:00

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Karolína Michalčíková a Jasmína Simová z Ruže pre nevestu.

Karolína a Jasmína patrili k výrazným účastníčkam tohtoročnej Ruže pre nevestu. Aj napriek tomu, že v šou nepôsobili od začiatku, podarilo sa im zamiešať karty a srdce Rasťa si napokon spomedzi všetkých dievčat získala Karolína. Dievčatá si v šou boli blízke a kamarátky zostali aj po šou. Do Close Friends zavítali, aby odpovedali na zvedavé otázky od fanúšikov.

Obe dievčatá sa pred šou živili ako modelky a s kariérou pokračujú aj naďalej. V Ruži tvorili trojicu kamarátok aj s Aničkou, ktorá sa dostala do finále šou, no Rasťo si napokon vybral Karolínu. Dnes už spolu pár netvoria a ich rozchod prednedávnom otriasol slovenským internetom.

Fanúšikovia ich otázkami nešetrili a pýtali sa nielen na šou, ale aj na osobné či pracovné životy. Aký majú názor na otvorené vzťahy? Mal by muž platiť všetko, alebo preferujú 50/50? Koľko rokov mal najstarší chlap, s ktorým boli na rande? Je svet modelingu toxický? A bavia sa ešte s Aničkou? Odpovede na tieto otázky na teba čakajú v najnovšej epizóde Close Friends.

 

V exkluzívnej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš, napríklad to, kto by mal byť podľa nich ženíchom v ďalšej sérii, čo je podľa nich najväčší red flag na mužovi a či si chcú v budúcnosti založiť rodinu.

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Všetky články
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: refresher sk
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
refresher+
Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
včera o 11:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
dnes o 11:30
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
pred 2 dňami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Storky
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Lifestyle news
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš pred 2 hodinami
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky dnes o 18:15
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“ dnes o 17:29
Lady Gaga sa ukázala v českej značke. V uliciach New Yorku mala na sebe bundu od LAFORMELA dnes o 16:02
Kendall Jenner a Gigi Hadid hviezdami októbrového Vogue. Prehovorili o svojom priateľstve dnes o 14:15
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“ dnes o 13:11
VIDEO: Bad Bunny si ublížil na koncerte. Poranil si koleno priamo počas šou dnes o 12:04
Dwayne Johnson prezradil, prečo tak rapídne schudol. Môže za to nový film, kde stvárni sedemdesiatnika dnes o 11:14
Blake Lively žiada, aby jej Justin Baldoni zaplatil milióny. Chce otestovať nový #MeToo zákon dnes o 10:22
V zajatí démonov 4 prepisuje históriu. Počas debutu prekonal doterajší rekord v tržbách v rámci hororového žánru dnes o 09:34
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Správy počasie Rusko
Viac
Nitrianska polícia odstránila statusy o dopravnej nehode šéfa SIS Pavla Gašpara. V príspevkoch žiadala verejnosť o pomoc
pred 3 hodinami
Európske krajiny hlásia rýchly nárast nebezpečnej choroby. Prípady evidujú aj v susednom Česku
pred 3 hodinami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
dnes o 18:10

Viac z Rozhovory

Všetko
Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD)
5. 8. 2025 19:30
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD)
7. 8. 2025 19:00
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
29. 8. 2025 10:48
Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD)
refresher+
Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD)
5. 8. 2025 18:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Odporúčané
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
17. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
27. 8. 2025 18:42
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky
dnes o 18:15
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
dnes o 11:30
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
včera o 11:00
Viac z Móda Všetko
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
Zahraničné
včera o 09:04
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
včera o 09:04
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
3. 9. 2025 13:00
NEHERA odhalila vizuály jesennej kolekcie. V novej kampani hviezdia Annet X a NobodyListen
3. 9. 2025 14:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou?
dnes o 18:00
Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Karolína Michalčíková a Jasmína Simová z Ruže pre nevestu.
Lady Gaga sa ukázala v českej značke. V uliciach New Yorku mala na sebe bundu od LAFORMELA
Lady Gaga sa ukázala v českej značke. V uliciach New Yorku mala na sebe bundu od LAFORMELA
dnes o 16:02
Ekologickejšie predajne: Za deväť rokov Tesco znížilo emisie o 81 %
PR správa
Ekologickejšie predajne: Za deväť rokov Tesco znížilo emisie o 81 %
dnes o 14:14
Slováci prišli kvôli podvodným telefonátom o viac ako 7 miliónov eur. Na tieto praktiky zlodejov si dávaj obzvlášť pozor
PR správa
Slováci prišli kvôli podvodným telefonátom o viac ako 7 miliónov eur. Na tieto praktiky zlodejov si dávaj obzvlášť pozor
dnes o 12:00
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
dnes o 11:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
včera o 13:09
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
dnes o 17:29
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
včera o 16:03
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
dnes o 13:11
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
pred 2 hodinami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
včera o 13:09
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
3. 9. 2025 14:54
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
3. 9. 2025 13:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia