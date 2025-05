Vzhľad mouth breathera nie je žiadna fáma. Nesprávne dýchanie sa môže podľa lekára okrem množstva iných zdravotných problémov skutočne prejaviť aj na vzhľade tváre.

Sociálnymi sieťami sa už niekoľko mesiacov šíria videá ľudí, ktorí si lepia ústa aj nos špeciálnymi páskami. Efektom na prvý pohľad bizarného trendu by údajne mala byť krajšia tvár, definovanejšie kontúry aj lepšia regenerácia počas spánku či športový výkon. Nejde však o zázrak, dôvodom je jednoduchšie dýchanie nosom, ktoré tieto pomôcky podporujú.

Virálny trend medzi ľuďmi posilnil napríklad aj influencer Ashton Hall, ktorý pásky zahrnul do svojej kontroverznej a zdĺhavej každodennej rutiny. Ani zďaleka však nejde iba o výstrelok internetových hviezd. Pásky na podporu dýchania nosom pri športe nosia aj viacerí profesionálni športovci.

Mouth taping je metóda lepenia úst priedušnou páskou, ktorá by mala zabrániť dýchaniu ústami počas spánku a tým podporiť zdravšie a efektívnejšie dýchanie nosom.

Nosné pásky podľa výrobcov slúžia na podporu dýchania nosom. Samolepiace pásiky, niekedy obsahujúce magnety, mechanicky rozťahujú nosové dierky a uľahčujú prúdenie vzduchu cez nosové dutiny. Lepia sa zvonku na nos a ľudia ich používajú pri športe, spánku alebo pri problémoch s nosovým dýchaním.

Daniel sa inšpiroval zahraničnými športovcami

„Najprv som začal len s lepením úst, a to najmä zo zdravotných, ale aj estetických dôvodov. Hoci cez deň dýcham nosom, veľakrát som sa zobudil s otvorenými ústami a teda počas spánku dýchal ústami. Neskôr som si všimol medzi zahraničnými športovcami a bežcami, ktorých sledujem, že začali počas behu používať tejpy na nos, a keďže sa tiež venujem behu, zaujalo ma to a tiež som to vyskúšal,“ hovorí kolega Daniel, ktorý si pásiky na nos lepí pri behu a mouth taping využíva výlučne počas spánku.



Motivovali ho vraj fotografie ľudí, ktorí dýchajú prevažne nosom s porovnaní s tými, ktorí dýchajú prevažne ústami.

Sánka človeka, ktorý dýcha prevažne ústami (mouth breather) býva často zúžená, spadnutá dozadu a tvár pôsobí predĺžená alebo ochabnutá, zatiaľ čo človek dýchajúci prevažne nosom (nose breather) má širšiu, vyvinutejšiu čeľusť, lepšie držanie hlavy a tvár pôsobí symetrickejšie.

Dlhodobé dýchanie ústami totiž mení polohu jazyka a čeľuste, čo narúša vývoj kostí tváre a vedie k zúženiu a predĺženiu spodnej časti tváre.

Nesprávne dýchanie sa môže podľa lekára okrem iných zdravotných problémov skutočne prejaviť aj na vzhľade tváre a to najmä u detí.

„U detí môže viesť k abnormálnemu vývoju tváre a čeľuste, vrátane predĺženej tváre, úzkeho podnebia, nesprávneho zhryzu, ďalej môže ovplyvniť správnu artikuláciu. Chronické dýchanie ústami môže viesť k zmenám v držaní tela, ako je dopredu posunutá hlava,“ vysvetľuje otorinolaryngológ Michal Havriľak.