V sobotu prišli na oslavu vína, hudby a jedla stovky štýlových Slovákov.

Pezinské vinohrady v sobotu ožili hudbou, vôňou vína, skvelým jedlom a uvoľnenou atmosférou. Obľúbený festival Ženy Víno Funk opäť prilákal stovky návštevníkov, ktorí neprišli len ochutnávať lokálne vína a užiť si pestrý program, ale aj ukázať, že sa vedia štýlovo obliecť.

Festival teda nebol len o hudbe a víne, ale aj o ľuďoch, ktorí tvoria jeho jedinečnú atmosféru. Vybrali sme preto pár outfitov, ktoré nás zaujali, no ver, skutočne bolo z čoho vyberať.

Otázky, ktoré sme kládli návštevníkom ŽVF

1. Čo je podľa teba must-have správneho festivalového outfitu?

2. Pri výbere outfitu si myslel/a skôr na funkčnosť alebo na štýl?

3. Čo najdrahšie máš na sebe?

Čo je podľa teba must-have správneho festivalového outfitu?Fľaška s vodou.

Pri výbere outfitu si myslela skôr na funkčnosť alebo na štýl?

Mala som vybraný úplne iný outfit, ale prišlo mi to „too much“, na to, že som ešte dnes nevedela, či sem vôbec pôjdem. Vyzeralo, že som sa hrozne snažila, malo to veľa vrstiev a bolo to ťažké. Takže som len otvorila skriňu a dala si najjednoduchšiu vec, v ktorej sa cítim dobre. A bol to tento topík za tri eurá, nahádzala som na seba kopec šperkov.

Čo najdrahšie máš na sebe?

Taška, všetko zvyšné je sekáč.

Čo je podľa teba must-have správneho festivalového outfitu?

Podľa mňa sú veľmi dôležité nohavice, aj tie, čo mám dnes na sebe, sú dosť výrazné. Preto som to nechcela už príliš prekombinovať. Podstatné sú ale aj doplnky, prípadne okuliare.

Pri výbere outfitu si myslela skôr na funkčnosť alebo na štýl?

Aj aj, je to taký mix. Musí to byť aj pohodlné, ale zároveň to musí vyzerať dobre.

Čo najdrahšie máš na sebe?

Nemám na sebe drahé veci, ale najdrahšie z celého outfitu budú asi topánky Vans.

Čo je podľa vás must-have správneho festivalového outfitu?

Určite sa zhodneme, že pre nás je must-have pohodlná obuv, v ktorej sa dobre chodí a nebolia ťa v nej nohy. Obe máme na sebe čižmy.

Pri výbere outfitu ste skôr mysleli na funkčnosť alebo na štýl?Pre nás bolo dôležité aj to, aby to bolo štýlové, ale zároveň aj funkčné. Ale záleží aj od konkrétneho kúsku, pri niektorých nám záležalo, aby bol funkčný, napr. obuv, ale pri iných kúskoch sme skôr mysleli na štýlovosť.

Čo najdrahšie máte na sebe?Kabelka. Obe máme kabelku značky Balenciaga.

Čo je podľa teba must-have správneho festivalového outfitu?

Ja som teraz zvolil biele topánky Nike Air Force, tie nosím rád. Aj keď sa sem kvôli upršanému počasiu úplne nehodia, ale mám rád aj doplnky. Na ruke mám obľúbený náramok. Veľa ľudí sa ma pýta naň pýta, ale úprimne už ani neviem, odkiaľ ho mám.

Pri výbere outfitu si skôr myslel na funkčnosť alebo na štýl?

Dnes som nad funkčnosťou vôbec nerozmýšľal, trošku som podcenil. Dnes je to viac štýl ako funkčnosť.

Čo najdrahšie máš na sebe?Najdrahšie sú hodinky značky Rolex.

Čo je podľa vás must-have správneho festivalového outfitu?

U nás je to teraz určite šatka. Dali sme si na hlavu matching šatky, aby sme mali niečo spoločné. Ale dosť sme mysleli aj na šperky, s ktorými sme nešetrili. Nechceli sme ani tenisky, tak sme sa dohodli, že si dáme boots, ktoré dávajú taký festivalový vibe.

Pri výbere outfitu ste skôr mysleli na funkčnosť alebo na štýl?Aj aj. Chceli sme nielen vyzerať dobre, ale aj sa v tom cítiť dobre a „comfy“.

Čo najdrahšie máte na sebe?

My sme dosť low-cost. Máme na sebe veci, ktoré sme našli v našich skriniach a skúsili sme ich spolu kombinovať. Ale najdrahšie by boli tie šperky.

Čo je podľa teba must-have správneho festivalového outfitu?

No môj sú určite maskáče, vždy keď som niekde na festivale, mám ich na sebe. Sú super, lebo nie je vidieť, keď sa zašpiníš.

Pri výbere outfitu si skôr myslel na funkčnosť alebo na štýl?Funkčnosť, vždy hlavne tá.

Čo najdrahšie máš na sebe?Ja nie som úplne fanúšikom drahých kúskov, skôr veľa nakupujem v zľavách. Ale bude to asi toto custom tričko, ktoré mám od šikovných chalanov z Prahy. Predávajú ho v málo kúskoch, ide o českú streetwearovú značku Never Enough.

Čo je podľa vás must-have správneho festivalového outfitu?

Určite sa zhodneme, že topánky. Musia byť pohodlné.

Pri výbere outfitu ste skôr mysleli na funkčnosť alebo na štýl?

Snažili sme sa to spojiť, hoci to bola dilema. Treba myslieť aj na funkčnosť.

Čo najdrahšie máte na sebe?Nemáme na sebe nejak veľmi drahé veci, máme veci aj zo sekáča. Ale u mňa to budú nohavice, ktoré som si ušila sama a u kamošky je najdrahšia kabelka.

Čo je podľa teba must-have správneho festivalového outfitu?

Za mňa boty, ktoré by mali byť aj do tepla, ale aj do dažďa. Ja mám veľmi rada kovbojky.

Pri výbere outfitu ste skôr mysleli na funkčnosť alebo na štýl?Snažila som sa, aby to nebolo len štýlové, ale aj funkčné. Takže za mňa určite aj aj.

Čo najdrahšie máš na sebe?

Určite sukňa, mám ju zo 2nd Judgement.

Čo je podľa teba must-have správneho festivalového outfitu?

Podľa mňa u chalanov je to dobrý jacket, lebo keď máš na sebe nejakú cool bundu, vieš potom vyskladať milión outfitov a vyzeráš dobre. Okrem bundy ešte určite aj nohavice.

Pri výbere outfitu ste skôr mysleli na funkčnosť alebo na štýl?

Dosť som myslel na štýl, ale nezabudol som ani na to, aby mi v tom bolo pohodlne, keďže si v tom celý čas. Takže treba spraviť kompromis.

Čo najdrahšie máš na sebe?

Nemám na sebe nič extra drahé, ale budú to asi tieto nohavice, ktoré ma vyšli na cca 60 eur.

Čo je podľa vás must-have správneho festivalového outfitu?

Kabelka, šperky a boty. Netreba zabúdať aj na slnečné okuliare. A keďže sme na Ženy Víno Funk, pre mňa je to aj pohár dobrého vína.

Pri výbere outfitu ste skôr mysleli na funkčnosť alebo na štýl?

My sme sa snažili aj aj, pretože vidíme, že už začína byť zima, preto sme si dali vesty, kamoška má klobúk, tým pádom sa chránime nielen pred silným slnkom, ale aj pred potenciálnym dažďom.

Čo najdrahšie máte na sebe?

Najdrahšie sú asi boty a bunda. My sme sa obliekli podľa toho, čo sme našli v skrini. Máme na sebe aj kúsky, ktoré sme kúpili na výlete v Amsterdame a úplne sa nám to dnes hodilo.

