Prečítaj si, kam zavítať počas nadchádzajúceho víkendu.

Prvý júnový týždeň ubehol ako voda a opäť sme pre teba pripravili náš pravidelný Weekend Radar. Ak ešte nemáš plány na nadchádzajúci víkend a chceš sa dozvedieť, čo zaujímavé sa deje v Bratislave, rozhodne čítaj ďalej.

Piatok (6. 6. 2025)

Párty s panelovou diskusiou

Miluješ chodiť na párty a zaujíma ťa, akou cestou sa uberá klubová scéna na Slovensku? Piatková akcia na Subdecku je potom pre teba ako stvorená. Podujatie začína už o 20.00 panelovou diskusiou, na ktorej budú speakri rozoberať, prečo upadá chodenie do klubov. Tešiť sa môžeš napríklad na Elynku z Drift Kyiv či Olhu Korovinu z OXI Berlin. Na tému sa vyjadrí aj Yanko Kral, ktorý je manažérom Šafka. Neskôr bude párty, na ktorej ti zahrajú Olha, Wallflower, Miklei, Spacer či Tapcue.

Oslava výročia DPOH

Ak patríš k milovníkom divadelného umenia, určite by si nemal chýbať na podujatí, ktoré sa organizuje pri príležitosti 70. výročia Divadlo Pavla Orságha Hviezdoslava. V priestoroch divadla sa koná výstava DPOH: 70 sezón, ktorú v piatok môžeš navštíviť medzi 12-13 hodinou. Vernisáž sa pravidelne opakuje a v príspevku k tej minulej si môžeš o podujatí prečítať viac.

Párty s hudobnou výchovou

Ak sa chceš v piatok dobre zabaviť na kvalitné beaty, odporúčame ti párty v Šafku. Klub ju organizuje v spolupráci s Hudobnou výchovou. Tešiť sa môžeš na lineup, ktorý sa skladá z DJ CarLa, Hansa Cloua a Vacha. Párty začína o 9 večer a potrvá až do tretej nad ránom.

Sobota (7. 6. 2025)

Stredovek v Sade

Sobotná akcia v Sade Janka Kráľa je pre všetkých milovníkov histórie a tých, ktorých fascinuje stredovek a súdobé boje. Obľúbený mestský park sa už od deviatej ráno premení na stredoveké mestečko, v ktorom ťa obdobím stredoveku prevedú historické skupiny. Tešiť sa môžeš na rytierske turnaje, poľnú bitku i program určený pre deti.

Rytieri na Devíne

Pri historických udalostiach ešte chvíľu zostaneme. Podobná akcia s názvom Rytieri na Devíne sa koná priamo v autentickom prostredí hradu. Od rána sa môžeš tešiť na rytierske boje, súdobé súdy či orientálne tance. Vstup pre dospelého stojí 12 € a zľavnené 6 €.

Ženy Víno Funk

Prvý veľký festival tohto roka sa koná už tento víkend. Ženy Víno Funk je síce situovaný v Pezinských Vinohradoch, no z Bratislavy a okolia je to ozaj na skok. Na festivale vystúpi viac ako 40 interpretov a tešiť sa môžeš napríklad na Janu Kirschner, The Curly Simona či Porsche Boya s Wenom. Ak ešte nemáš lístok, máme dobré správy. V predaji ich ešte niekoľko zostalo!

Nedeľa (08.06.2025)

Kúzelná Bratislava

Ak hľadáš príjemný program na nedeľu, pri ktorom sa zabaví dospelý aj dieťa, odporúčame ti výnimočnú prehliadku hlavného mesta s názvom Kúzelná Bratislava. Ide o interaktívnu prehliadku s dvomi sprievodcami, ktorí svoj výklad obohatia rôznymi kúzlami. Cena za prehliadku je pre dospelého i dieťa 8 eur.

Víkend otvorených parkov a záhrad

Toto podujatie sa každoročne koná až v 23 európskych krajinách. Týka sa aj Slovenska a v rámci nadchádzajúceho víkendu môžeš navštíviť zaujímavé parky a záhrady úplne zadarmo. V Bratislave môžeš navštíviť napríklad kúzelné nádvorie meštiackeho domu na Bielej 6. Prehliadky budú celý víkend od 10-tej do 17-nástej.

Slovak Parkour Open

Na námestí pri EUROVEA to cez víkend ožije parkourom. Stretnú sa tam tí najlepší z najlepších, aby zabojovali o titul na medzinárodných majstrovstvách Slovenska. Podujatie sa koná v sobotu aj v nedeľu, a ak chceš nazrieť do sveta parkouru, určite by si na ňom nemal chýbať.

Tip od redakcie

Tyršák

Ak nemáš kde tráviť teplé letné večery a hľadáš príjemné miesto na posedenie s blízkymi, odporúčame ti Tyršák. Toto miesto na petržalskej strane Dunaja cez leto doslova žije. Denne si tam môžeš vychutnať rôzne drinky a zároveň sa tu často konajú obohacujúce diskusie.

