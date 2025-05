Balkánsky okruh: 12 zastávok, 9 krajín, 2 týždne a nekonečné zážitky. Road trip, na ktorý nezabudneš

Ak patríš skôr k dobrodružným dušiam, ktorí namiesto vylehávania na pláži preferujú dni plné akcie, tento okruh Balkánom je skvelým tipom pre tvoju nadchádzajúcu letnú dovolenku.

Predstav si cestu, ktorá ťa zavedie od alpských jazier až po jadranské pobrežie, cez historické mestá, pohoria, kultúry a chute Balkánu. Počas šestnástich dní prejdeš deväť rôznorodých krajín, navštíviš dvanásť nezabudnuteľných miest a prežiješ stovky malých aj veľkých momentov, ktoré z teba spravia skúsenejšieho cestovateľa.

Tento cestovateľský okruh je dokonalou kombináciou prírody, histórie, gastronómie a miestnej pohostinnosti – a vďaka blízkosti jednotlivých krajín ho zvládneš aj autom zo Slovenska. Priprav si pohodlné topánky, otvorenú myseľ a chuť objavovať!

Prvý týždeň:

1. deň – Zbaľ si kufor, nechaj za sebou stresy všedných dní a vyraz smer Slovinsko! Prvou zastávkou je ikonické jazero Bled, ktoré vyzerá ako z rozprávky.



2. deň – Ráno ťa prebudí ticho prírody a spev vtákov. Vychutnaj si pokojné chvíle pri jazere – napríklad si požičaj čln alebo si len tak čítaj na brehu. Podvečer sa presuň do srdca Slovinska – Ľubľany, kde ťa čaká uvoľnená mestská atmosféra.



3. deň – Začni deň dobrou kávou na jednej z terás v starom meste a len tak sa potúlaj uličkami Ľubľany. Objav skryté zákutia, umelecké galérie alebo sa nechaj zlákať nákupom na lokálnom trhu. Večer sa vydaj smer juh – čaká ťa Plitvický národný park v Chorvátsku.



4. deň – Celý deň venuj objavovaniu krás Plitvických jazier. Tyrkysová voda, drevené mostíky a vodopády ti vezmú dych. Po túre sa presuň do Bosny a Hercegoviny – konkrétne do Sarajeva, kde si dopraj večeru v tradičnej reštaurácii.



5. deň – Možno malé, no rozhodne nie nudné. Sarajevo ťa očarí svojou históriou, kaviarňami a kultúrnou zmesou. Nezabudni navštíviť Baščaršiju a dať si bosniansku kávu ako pravý domáci.



6. deň – Po oddychu sa vydaj do malebnej dedinky Počitelj – stačí pár hodín, no určite si ju zamiluješ. Kamenné uličky a výhľady na rieku Neretvu sú ako z pohľadnice. Večer doraz do Dubrovníka a priprav sa na dva dni plné krásy.



7.–8. deň – Posledné dni patria Jadranu. Preskúmaj staré mesto, vyšplhaj sa na hradby, plávaj v priezračnom mori a večer si dopraj pohár vína pri západe slnka.

Slovinsko

Bledské jazero

Bledské jazero je malebné ľadovcové jazero v slovinských Alpách, je hlboké až 30 metrov, obklopené horami a známe čistou vodou, termálnymi prameňmi a legendou o vílach. Návštevníci si tu môžu užiť prechádzku po 6 km dlhom okruhu okolo jazera, plavbu tradičnou loďkou pletna na ostrov s kostolíkom, kúpanie, člnkovanie, vodné športy, fotografovanie prírody a pamiatok, jazdu v koči alebo v zime aj korčuľovanie po zamrznutej hladine.

Bledské jazero a kostol a Nanebovzatia Panny Márie. Zdroj: Unsplash / Alex Azabache

Slovinsko

Ľubľana

Od jazera hneď do hlavného mesta. Ľubľana je ako z rozprávky – s romantickým hradom, lanovkou a starobylými uličkami. V roku 2016 bola ocenená ako Európske zelené hlavné mesto, s pešou zónou, parkom Tivoli a kopcom Rožnik. Mesto nesie silný rukopis architekta Plečnika, autora Trojitého mosta či knižnice.

Gastronomická scéna ponúka jedlá ovplyvnené susednými krajinami a piatkové trhy Open Kitchen. Kultúra prekvitá v galériách, múzeách i na uliciach. Celoročne sa konajú festivaly, vrcholom je letný Ljubljana Festival. Nákupy od miestnych produktov po moderný BTC City uspokoja každého.

Ljubljana Zdroj: Unsplash / detait

Chorvátsko

Plitvice

Po príchode do Chorvátska sa môžeš tešiť na krásnu prírodu. Plitvické jazerá sú najstarší a najväčší národný park v Chorvátsku. Výnimočná prírodná krása tejto oblasti odjakživa priťahovala milovníkov prírody, a preto bol park vyhlásený za prvý národný park Chorvátska už 8. apríla 1949 a do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO bol park zapísaný 26. októbra 1979.

Väčšinu parku pokrývajú lesy, jazerá zaberajú menej než 1 % jeho územia. Jazerný systém tvorí 16 pomenovaných a viacero menších jazier, ktoré navzájom kaskádovito pretekajú. Park ponúka osem turistických okruhov a štyri pešie trasy.

Plitvice Zdroj: Unsplash/ Pascal Habermann

Bosna a Hercegovina

Sarajevo

Na skok k susedom do Bosny. Sarajevo je fascinujúce mesto, ktoré spája tradičné vplyvy z Viedne a Istanbulu a ponúka jedinečnú atmosféru. Je ľahko dostupné a cenovo výhodné, čo z neho robí obľúbenú destináciu. Mesto je ideálne na pešie preskúmanie, s mnohými pamiatkami, ako je Sarajevo Art Academy a Festina Lente most. Bosnianska káva je miestnou tradíciou a neodmysliteľnou súčasťou života.

Mesto je známe svojou pohostinnosťou a bezpečnosťou, pričom si zachovalo svoje meno ako „európsky Jeruzalem“. Aj napriek ťažkým časom počas vojny Sarajevo dnes opäť prosperuje a ponúka návštevníkom bohatú históriu, kultúru a nezabudnuteľné zážitky.

Sarajevo Zdroj: Aleksandr Medvedkov / Shutterstock

Bosna a Hercegovina

Počitelj

Sarajevom to v Bosne nekončí. Počitelj, ktorý sa nachádza približne 30 kilometrov južne od Mostaru, je historické mestečko s výnimočnou polohou a bohatou minulosťou. Založil ho v 14. storočí bosniansky kráľ Tvrtko Kotromanić a neskôr ho výrazne ovplyvnila osmanská architektúra, ktorá dodnes zostáva dobre zachovaná.

Aj keď bolo mesto počas bosnianskej vojny poškodené, rozsiahla obnova mu prinavrátila historický pôvab. Do Počitelja sa najpohodlnejšie dostanete autom alebo organizovaným výletom z Mostaru či ďalších blízkych miest, pričom odporúčame využiť sprievodcu pre hlbšie porozumenie miestnej histórie a kultúry.

Počitelj Zdroj: Unsplash / Miguel Alcântara

Chorvátsko

Dubrovník

Po drobrodružnej Bosne sa okruhom opäť vrátiš do Chorvátska. Tentokrát na juh, kde sa nachádza krásne mestečko, ktoré ti je po ceste. Dubrovník, známy aj ako perla Jadranu, očarí bielou vápencovou architektúrou a červenými strechami zasadenými do prístavného prostredia. Mesto s vyše tisícročnou históriou bolo v 14.–15. storočí významnou republikou známou ako Ragusa. Po zemetrasení v 17. storočí nadobudlo barokový charakter, no zachovalo goticko-renesančné prvky.

Je zapísané na zozname UNESCO a láka nielen pamiatkami, ale aj kultúrnymi festivalmi. Natáčali sa tu Game of Thrones aj Star Wars. Čitatelia The Daily Mail ho zvolili za tretie najromantickejšie mesto sveta, pred Paríž a Benátky.

Dubrovník Zdroj: Unsplash / Spencer Davis

Druhý týždeň:

9. deň: Po dvoch dňoch strávených v Dubrovníku sa presuň do kláštora Ostrog v Čiernej Hore, kde sa dá aj prespať.

10. deň: Ráno sa môžeš presunúť do hlavného mesta Albánska, Tirany. Mesto je plné kaviarní a reštaurácií, v ktorých môžeš vyskúšať rôzne pokrmy.

11. deň: Ráno sa presuň k Ochridskému jazeru a uži si dychberúce výhľady. Prespať môžeš v ďalšej destinácii.

12. deň: Zobudíš sa v Skopje, kde si môžeš užiť deň plný histórie a dobrého jedla.

13. deň: Ďalší deň popoludní sa môžeš presunúť do hlavného mesta Kosova, Prištiny.

14. deň: V Prištine sa môžeš obohatiť kultúrou Kosova a hneď potom ísť k susedom Srbom do Belehradu.

15. deň: Belehrad je známy svojou zaujímavou architektúrou a špecifickou kultúrou, určite sa tam bude na čo pozerať.

16. deň: Ak sa rozhodneš ostať dlhšie, určite si program nájdeš. Ak ti ešte zvýšila energia, tak sa po ceste domov kľudne zastav u našich susedov v Budapešti.

Čierna Hora

Kláštor Ostrog

Z mesta do hôr. Kláštor Ostrog v Čiernej Hore je jedným z najvýznamnejších pravoslávnych pútnických miest na Balkáne. Je postavený vysoko v skalách, čo z neho robí architektonický zázrak aj duchovné útočisko. Je zasvätený svätému Vasilijovi Ostrožskému, ktorý v 17. storočí viedol cirkevný život z jaskyne, kde sa ukrýval pred prenasledovaním.

Po jeho smrti boli jeho ostatky považované za zázračné – vraj nevykazovali známky rozkladu a voňali po bazalke. Každoročne sem prichádzajú desaťtisíce pútnikov všetkých vierovyznaní, aby hľadali uzdravenie, pokoj a duchovnú silu.

Kláštor Ostrog Zdroj: In Pictures Ltd. / Corbis / Getty Images

Albánsko

Tirana

A z hôr späť do mesta. Albánsko, ležiace na juhu Balkánu, ponúka návštevníkom zaujímavý mix histórie a kultúry. Hlavné mesto Tirana, dostupné letecky aj po zemi, ťa privíta pulzujúcim centrom sústredeným okolo námestia Sheshi Skenderbej.

Po príchode si zameň peniaze na miestne leky, no mnohé miesta akceptujú aj karty či eurá. Nevynechaj rannú kávu – v Tirane je to rituál. Albánci si vychutnávajú kávu pomaly, v rozhovore, čo vytvára jedinečnú atmosféru, ktorú si zamiluješ. Tirana prekvapí – je živá, prívetivá a plná kaviarní aj príbehov.

Tirana Zdroj: Mario Beqollari / Unsplash

Severné Macedónsko

Ochridské jazero

Ohrid, mesto na brehu rovnomenného jazera v Severnom Macedónsku, je skrytým pokladom plným histórie, krásy a relaxu. Staré mesto Ohridu, s úzkymi dláždenými uličkami, vedie k jazeru, kde nájdeš malebné bary a výhľady, ktoré berú dych – najmä pri kostole sv. Jána Teológa. Cesta sem nie je vždy jednoduchá, no určite stojí za to. Dostaneš sa sem lietadlom, autobusom z Tirany či Skopje, alebo taxíkom. Ohrid ponúka dokonalú kombináciu kultúry, prírody a oddychu.

Ochridské jazero Zdroj: Mi Yo / Unsplash

Severné Macedónsko

Skopje

Skopje, hlavné mesto Severného Macedónska, je fascinujúcim miestom plným kontrastov, kde sa stretávajú rôzne kultúry a náboženstvá. Rieka Vardar ho rozdeľuje, no mosty, najmä ikonický Kamenný most, ho symbolicky spájajú. Výhľady z vrchu Vodno či pevnosti Kale ponúkajú krásne panorámy.

Mesto má bohatú históriu – od antických čias cez osmanskú nadvládu až po zničujúce zemetrasenie v roku 1963. Vďaka projektu Skopje 2014 dostalo moderný vzhľad, no zároveň si zachovalo starobylý charakter. Skopje láka návštevníkov nielen architektúrou, ale aj živou hudbou a výbornou kuchyňou.

Skopje Zdroj: Pavol Svantner / Unsplash

Kosovo

Priština

Priština, hlavné mesto Kosova, je často prehliadaná destinácia, no ponúka zaujímavú kombináciu histórie, kultúry a modernej energie. Cestovať sem je jednoduché – dostupná je letecká doprava, autobusové spoje z okolitých krajín aj možnosť prísť autom.

Medzi hlavné atrakcie patrí ikonická Národná knižnica s netradičnou architektúrou a Námestie Matky Terezy s katedrálou, ktorá ponúka výhľad z veže. Ubytovanie je rozmanité – od luxusného hotela Swiss Diamond až po prírodný rezort Dua Village.

Priština Zdroj: Chris McGrath / Getty Images

Srbsko

Belehrad

Belehrad možno nie je na zozname top európskych destinácií, no skrýva v sebe prekvapivý šarm. Je to mesto plné kontrastov – historické budovy sa prelínajú s modernou architektúrou a pokojné parky susedia s rušnými ulicami. Hlavné pamiatky, ako Kalemegdanská pevnosť, chrám svätého Sávu či ulica Knez Mihailova, si vieš pozrieť za jediný deň.

No práve atmosféra, srdeční ľudia, výborná kuchyňa a temperament – najmä počas futbalových zápasov Crvenej Zvezdy a Partizanu – robia z Belehradu zážitok. Nezabudni navštíviť Skadarliju, „belehradský Montmartre“, plný hudby a tradície.