Ak si v cudzine, táto apka ťa spojí so slovenským lekárom do 30 minút aj v noci. Teraz ju môžeš vyskúšať na 30 dní zadarmo

Apka sa ti hodí (nielen) vtedy, keď neovládaš jazyk krajiny, v ktorej sa práve nachádzaš.

Doklady, mobil, poistenie, Lekár na diaľku. Asi tak by mal v dnešnej dobe vyzerať základný zoznam vecí, ktoré si zobrať na cesty. Aplikácie, ktoré ťa na diaľku spoja s lekárom, sa výborne hodia, ak si na dovolenke v zahraničí, alebo tam pracuješ či študuješ. Návšteva lekára môže byť komplikovaná, obzvlášť ak neovládaš tamojší jazyk. Spojenie s lekárom, s ktorým môžeš hovoriť po slovensky, a to kedykoľvek, aj v noci, je v takýchto prípadoch na nezaplatenie.

O tom, aké dôležité je mať lekára po ruke, vie svoje 26-ročná pacientka, ktorú počas dovolenky na Malorke poštípal na pláži neznámy hmyz. Na nohe sa jej objavilo nepríjemné sčervenanie. Bola alergička, preto mala obavy. Mohla sa však poradiť cez videohovor v aplikácii MEDDI s lekárom. Odporučil jej masť, ktorú si bez problémov kúpila v lekárni a chladenie. Návšteva nemocnice nebola potrebná. Do 12 hodín všetky príznaky zmizli a dovolenka v Španielsku mohla pokračovať.

Konzultácia so všeobecným lekárom, s pediatrom alebo s vybraným špecialistom cez telefón, videochat alebo mail. Túto možnosť ti ponúka aplikácia Meddi. Všeobecný lekár sa ti ozve do 30 minút od požiadavky. Ak usúdi, že potrebuješ pomoc špecialistu, bude ťa kontaktovať do 48 hodín.

Veľmi rýchlo tak môžeš o svojom zdravotnom probléme hovoriť s kožným lekárom, endokrinológom, gastroenterológom, chirurgom či kardiológom. Apka ponúka aj služby interného lekára, neurológa, oftalmológa, ortopéda či ORL špecialistov. Poradiť sa môžeš s pneumológom, rádiológom či urológom.

