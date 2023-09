Macedónsko je šialený Balkán. Chaos a bordel vyvažujú nízke ceny a netradičné zážitky

Prečo sa (ne)oplatí navštíviť Macedónsko a (ne)skočiť si na otočku do Albánska.

Desiatky túlavých zvierat, autá zaparkované cez celý chodník, zanedbané verejné miesta, ale zároveň skvelá kuchyňa, netradičná zmes kultúr a veľmi príjemní ľudia. Aj také je Macedónsko, v ktorom Slovákov miestni ľudia namiesto angličtiny oslovujú vo svojom rodnom jazyku, pretože veria, že im budú rozumieť. A na počudovanie to niekedy skutočne funguje.

Historický Kamenný most v Skopje je obľúbeným miestom sprejerov. Matrac pohodený na mieste naznačuje, že na ňom niekto po nociach oddychuje. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Kultúrny aj dátový šok, na ktorý sa treba pripraviť

Vypni si mobilné dáta. Ideálne ešte pred odletom. Alebo si pred odchodom objednaj paušál určený pre krajiny mimo EÚ. Jednoducho a skrátka – nesprav tú istú hlúpu chybu ako my. Keď nám po prílete na letisko v hlavnom meste Macedónska Skopje vyskočila správa s textom „Za dáta v Severnom Macedónsku platíte od 9,9 €/MB“, bolo už neskoro. Po zapnutí mobilných dát sme našťastie minuli len 2 MB, za čo nám však operátor naúčtoval 20 eur.

Druhou možnosťou, ako sa vyhnúť nepríjemnému prekvapeniu za neregulované ceny mimo EÚ, je kúpa SIM karty priamo na letisku, za ktorú zaplatíš asi 200 macedónskych denárov (4 eurá) a môžeš minúť 5 GB dát. Bohužiaľ, ani v tomto prípade sme nepochodili. Na zakúpenie SIM karty sme sa museli preukázať pasom, no so sebou sme mali zbalené len občianske preukazy.

Krátko po prílete do Skopje sme nasadli na autobus, ktorý nás zaviezol na miestnu autobusovú stanicu, kde nás čakal ďalší menší šok. Pokiaľ považuješ bratislavskú vlakovú stanicu za hanbu nášho hlavného mesta, z autobusovej v Skopje by si odpadol. Všadeprítomná špina v kombinácii s nefunkčnou tabuľou s odchodmi spojov na nás nespravili veľmi dobrý prvý dojem.

Nekvalitu verejných priestorov podčiarkujú toalety s neoznačeným prázdnym mydlom a odtrhnutými vodovodnými kohútikmi skrášlenými hrdzou. Navyše sme si nemohli ani utrieť ruky, pretože sa na toaletách nenachádzajú žiadne obrúsky. Tie nám až pri východe podal muž, ktorý vyberal peniaze za použitie zariadenia. Z hygienických dôvodov sme sa však radšej utreli do trička.

Socha Alexandra Macedónskeho a jeho otca Filipa II. patria medzi pýchy mesta. Gréci však tvrdia, že obyvatelia Severného Macedónska si známu historickú osobnosť jednoducho ukradli. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Hotel s výhľadom na mesto za 18 eur na noc

Pri ceste do hotela máme pocit, že sa nachádzame v hre na štýl SimCity, v ktorej si hráč nepremyslel všetky kroky vopred. Mnohé chodníky sú nedostavané, prípadne končia v slepej uličke alebo sú na nich krížom zaparkované autá.

Viackrát sme sa preto chtiac-nechtiac ocitli na ceste a riskovali sme, že to do nás niekto napáli. V priebehu dňa sme začali zveličene konšpirovať o tom, že je absencia chodníkov zámerná, aby sme čo najviac využili jazdy s taxikármi.

Tí sa všetkých turistov vrátane nás snažili uloviť naozaj na každom kroku. „Taxi? Center?“ počuli sme odvšadiaľ. Po zdĺhavej ceste do hotela nás však za odmenu očakával výhľad na mesto zaliate svetlami. Na recepcii sme sa so zamestnancami mohli výnimočne dohovoriť po anglicky, čo bola príjemná zmena. Väčšina miestnych na nás totiž pre neznalosť angličtiny a podobnosť macedónčiny so slovenčinou hovorila prevažne rodným jazykom.

Výhľad z vyvýšeného hotelu na kopci. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Ubytovacie služby boli na úrovni a za výrazne nízku cenu 18 eur na noc/osoba sme dostali viac, než by sme čakali. Okrem elegantnej izby s dvojicou lôžok nás každý deň čakali raňajky v podobe výdatných švédskych stolov.

Akceptovateľné ceny boli aj v reštauráciách. Často boli o niečo nižšie než na Slovensku – teda za predpokladu, že sme sa nestravovali v centre mesta, kde už bežný obed mohol vyjsť na zhruba 10 eur.

Za danú sumu si však turista dokáže dopriať všetky kvalitné lokálne jedlá, ktorých súčasťou je takmer vždy mäso – predovšetkým bravčové, hovädzie, jahňacie či rybacie. Pivá vo väčšine podnikov stoja približne 3 eurá, pričom tie najpredávanejšie, ako Zlaten Dab či Skopsko sa kvalitou nevyrovnajú ani slovenskému komerčnému priemeru. Výnimkou je prvý a najstarší craft pivovar Old Town Brewery, ktorý ti určite odporúčame navštíviť.

Old Town Brewery. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Macedónska vlajka hrdo veje uprostred pevnosti smetiska

Pevnosť Kale patrí medzi dominanty Skopje a na Google jej vyše 1 700 užívateľov dalo priemerné hodnotenie 4,2 bodu z 5. Jej návštevu sme preto nemohli vynechať. Naše očakávania však začali postupne znižovať preplnené koše v blízkosti pevnosti, v okolí ktorých sa nachádzali stovky fliaš.

Vstup do areálu jednej z pých hlavného mesta Macedónska je označený na hrdzavej tabuli vedľa posprejovaného stánku. Ďalšie sprievodné informácie o mieste sme však hľadali márne. Vstup do pevnosti je zdarma, čo sme sa dozvedeli z nápisu „open free“ na kuse odtrhnutého kartónu, ktorý niekto priviazal na bránu.

Tabuľa s nápisom „the fortress for visitors“ alebo ako sa (ne)starať o kultúrne pamiatky. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

O nič záživnejší nebol ani vnútorný priestor, v ktorom sme okrem malých vežičiek s výhľadom na mesto nenašli prakticky nič, čo by stálo za zmienku. Celý areál je posiaty neupravenou zeleňou či porozhadzovaným odpadom z fliaš a jedál.

Na jedno z miest, na ktorom mali turisti zakázaný vstup, zamestnanci mesta vložili kus odtrhnutého plechu (foto nižšie). Zrejme im tento variant prišiel vhodnejší, než tabuľa s upozornením.

Oveľa viac než pevnosť Kale sa tak v Skopje oplatí navštíviť námestie so sochami Alexandra Macedónskeho a jeho otca Filipa II., moslimskú časť mesta s veľkou mešitou Mustafa Pasha, Old Bazar preplnený trhmi alebo okolitú prírodu.

O priestranstvo pevnosti sa zjavne dlhý čas nikto nestará. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Nádherná príroda aj staničný chaos

Naším ďalším cieľom sa stal turistami vyhľadávaný Kaňon Matka. Na autobusovej stanici, s vyššie spomínanými, unikátnymi toaletami, sme sa však museli najprv popasovať s informačným chaosom. Pani za pokladňou nám po anglicky horko-ťažko vysvetlila, že autobus vyráža z viacerých zastávok pred budovou.

Ďalší zamestnanec nás navigoval na zastávku číslo 50, ktorá sa na mieste ani nenachádzala. Keď nám nakoniec poradil starý dobrý Google a pri čakaní na spoj sme si otvorili bagetu, chutnú desiatu nám znepríjemnili fajčiari. V Macedónsku sa totiž naďalej môže fajčiť na zastávkach a dokonca aj v podnikoch, a tak sme sa niekoľkokrát stali svedkami toho, ako ľudia do seba spoločne s miestnymi dobrotami tlačili aj cigaretový dym.

Keď na miesto dorazil autobus, ktorý nás mal zaviesť ku Kaňonu Matka, spolu s ďalšou skupinou turistov sme očakávali, že si kúpime lístky u šoféra. Ten nás však poslal k búdke v tvare žltého autobusu, v ktorom sa vraj mali predávať.

V neoznačenom žltom autobuse sa predávajú lístky na mestskú hromadnú dopravu. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Túto skutočnosť nám na informáciách nepovedali a tak sme spoločne s ďalšími turistami museli rýchlo bežať cez celú stanicu, aby sme príliš nezdržali ľudí, ktorí už čakali vo vozidle. Na žltom autobuse navyše nebol ani jeden nápis v angličtine, ktorý by nám naznačil, že sa na mieste kupujú lístky.

Samotný Kaňon Matka bol úchvatný a okrem turistickej pešej trasy sa dá absolvovať aj výletnou loďou. Keďže sme však ponuku zamestnanca pracujúceho na jednej z lodí odmietli, sucho odvrkol: „Tak dúfam, že budete mať zlý deň“. Ťažko povedať, či išlo o humor, alebo ho naše odmietnutie skutočne urazilo.

Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Báli sme sa, že sme naleteli na turistickú pascu

Zo Skopje sme sa vydali do mesta Ochrid. Keďže by sme však na diaľkový autobus čakali dlhé hodiny, pracovníčka za pokladňou nám odporučila, aby sme si kúpili lístok do mesta Struga, odkiaľ by sme sa potom presunuli do Ochridu.

Verejná doprava nebola uspôsobená pre turistov ani v tomto meste. Na odporúčanie veľmi ochotných miestnych ľudí sme sa vydali k ich „mini autobusovej zastávke“, na ktorej však chýbali akékoľvek informácie o spojoch. Keď sme pristúpili ku skupine tínedžeriek, aby sme sa spýtali na cestu, potvrdili nám, že čoskoro príde odvoz do Ochridu.

Namiesto autobusu však prišlo obyčajné civilné auto, ktoré na palubnej doske nemalo ani len papier s označením Ochrid. Nebyť partie mladých ľudí, ktorí nás upozornili na odvoz, stáli by sme na mieste doteraz.

Zrazu sme však začali mať pocit, že nás skupina mladých ľudí iba natiahla k vodičovi, ktorému zaplatíme poriadny balík. Skrátka klasická „tourist trap“. Dobre nepôsobilo ani to, že vodič peniaze od zákazníkov ukladal do palubnej dosky, kde mal zmáganú guču bankoviek.

Keď sa však šofér začal pristavovať pri ďalších zastávkach, pochopili sme, že ide o bežnú mašrutku (zdieľané taxi, známe najmä z krajín bývalého Sovietskeho zväzu – pozn. red.). Sedeli sme síce natlačení medzi cudzincami v aute bez bezpečnostných pásov, ale nakoniec sme sa dostali do cieľovej stanice. Po 20 minútach cesty sme za 2 osoby platili len 3 eurá (respektíve 1,5 eur/osoba).

Zdroj: Google Maps/Refresher

Ochrid je číslo jedna

Ak by sme v celom Macedónsku mohli navštíviť len jedno miesto, bol by to jednoznačne Ochrid, ktorého jazero by sa dalo prirovnať k macedónskemu Balatonu. Okrem priestranného miesta na kúpanie sme si užili aj krásnu historickú časť mesta.

Jej dominantnou je ikonický pravoslávny Kostol Sv. Jána, ktorý patrí medzi najfotografovanejšie miesta v krajine. Medzi navštevované miestne atrakcie patrí aj Samuelova pevnosť týčiaca sa nad mestom či Kostol svätej Sofie.

Vynechať netreba ani 6-hodinový výlet loďou okolo jazera, ktorý stál iba 15 eur. Highlightmi cesty je múzeum Bay of Bones, pod ktorým potápači našli kosti zvierat, ale najmä Kláštor svätého Nauma.

Kostol Sv. Jána. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Nechtiac sme nabehli do vojenského objektu

Po krátkom prieskume Kláštora svätého Nauma sme si chceli spraviť jednodňový výlet do Albánska. Hranice medzi krajinami sa totiž nachádzali ihneď vedľa tejto, pre Macedóncov významnej pamiatky.

Po niekoľkých metroch na albánskom území na nás však začal kričať neznámy muž. Aj keď sme mu nerozumeli a na mieste nebola žiadna značka alebo informácie o zákaze vstupu, pochopili sme, že sa máme vrátiť. Podobným spôsobom muž nakričal aj na ďalšie skupiny ľudí, ktoré mali podobný nápad ako my.

Keď už sme strácali nádej, že sa do Albánska z tejto strany dostaneme, napochodoval na miesto vojak so zbraňou, a vysvetlil nám, že sme vstúpili do vojenského objektu. Našťastie však ovládal dobre angličtinu, a tak nám popísal cestu k hraničnému priechodu, ktorá sa tiahla cez neďaleký lesný porast. Ten po približne 30 minútach viedol na cestu, na konci ktorej sme konečne zbadali hraničný priechod. Cesta cez albánsku stranu bola síce výrazne dlhšia, než v Macedónsku, ale nakoniec sme boli konečne v meste s názvom Pogradec.

Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Zvieratá na každom kroku

Na albánskej strane na nás už netrpezlivo striehol muž vo vyššom strednom veku. Keď zbadal turistov, hneď nám za primeranú cenu ponúkol odvoz autom. Keď sme si predstavili ďalšie šliapanie po nekonečnej ceste bez chodníka, jeho ponuku sme bez váhania prijali.

Vodičovi sme pred vystúpením z auta spomenuli, že plánujeme v pohraničnom meste stráviť iba jednu noc, a tak nám ihneď ponúkol, že nás na druhý deň počká na mieste, kde nás vyložil. Nemali sme dôvod nedôverovať mu, kšeft s turistami by si predsa nenechal ujsť.

Šťastie na balkánske bizarnosti sa nás pri spoznávaní mesta držalo aj v Albánsku. Najprv nám neznáma staršia pani na ulici ponúkla ubytovanie vo vlastnom byte, a keď sme ju odmietli, rozhodla sa za nami kráčať až do obchodu. Z neznámeho dôvodu pri pokladni pozorne sledovala, čo sme sa rozhodli nakúpiť. Mali sme „šťastie“ aj na nezodpovednú majiteľku rezervovaného apartmánu, ktorá nezdvíhala telefón, a tak sme si museli narýchlo zháňať alternatívne ubytovanie.

Zvyšok času strávený v Pogradci však stál za to. Cestou k panoramatickému výhľadu na mesto sme dokonca stretli pastiera s kozami a koňmi. Nanešťastie sme však narazili aj na desiatky túlavých mačiek a psov, ktoré sú, typické ako pre Albánsko, tak aj pre Macedónsko.

Obidve krajiny tiež spája vynikajúce jedlo, nezvyčajné zážitky a ochotní ľudia, ktorí turistom či už zo zištných, ale častokrát aj nezištných dôvodov, veľmi radi pomôžu. Napriek všetkej kritike ide zároveň o krajiny, ktoré sa oplatí navštíviť. Zo všetkého, čo v nich (ne)funguje, si odnášame výnimočné spomienky a na konci dňa sme určitým spôsobom radi za to, že žijeme na Slovensku.