Plný útesov aj smrti. Navštívili sme tajomný ostrov, na ktorom chcel vrah študentky nafingovať svoju smrť (Reportáž)

Útesy írskeho ostrova Inishmore sa stali miestom mnohých úmrtí. Ktoré riskantné miesta sme navštívili a čo na ostrove robí keltský druid?

Keď prichádzame na miesto, vidíme, že pri strmom útese nie je zábradlie. Chladný vietor, ktorý nám fučí do tváre, je navyše miestami veľmi prudký a pri pohľade dole sa môže človeku ľahko zakrútiť hlava. Pád z Dún Aonghasa by znamenal istú smrť, čo si zrejme uvedomoval aj údajný vrah študentky z Galway John Griffin, ktorý chcel predstierať svoju smrť.

Miestami máme pocit, že sme na ostrove sami

So skupinou niekoľkých desiatok ľudí vystupujeme z trajektu v malej prístavnej osade Kilronan. Východná oblasť írskeho ostrova Inishmore v minulosti slúžila ako rybársky prístav, no v súčasnosti je štartovacím bodom pre turistov.

K nášmu ubytovaniu, ktoré sa nachádza približne v strede ostrova, sa vydávame pešo. Počasie nám celkom praje, a tak nemáme dôvod ponáhľať sa. Počas pobytu v okrajových častiach Írska sme niekedy aj hodiny okrem zvierat nestretli nikoho.

Inishmore je najväčší z trojice Aranských ostrovov, na ktorých dokopy žije len niečo vyše 1 000 obyvateľov. Mimo sezóny je preto hlavný z ostrovov na väčšine miest prakticky ľudoprázdny. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík

Približne v polovici cesty k hotelu pri nás zastaví dodávka, ktorej vodič nám ponúka odvoz. Priateľskú ponuku miestneho Íra radi prijímame. Po naložení batožiny do auta a vzájomnom predstavení sa nás vodič pýta, odkiaľ sme prišli.