Bola som sa pohovore do Emirates: očíslovali nás, postúpila som aj napriek tetovaniam (Reportáž)

Naša redaktorka sa rozhodla absolvovať pohovor na pozíciu letušky do leteckej spoločnosti Emirates. V článku si prečítaš, aký bol pohovor, čo musíš spĺňať, aby si sa mohol stať palubným sprievodcom, a v závere si prečítaš aj tipy od našej redaktorky.

O povolaní sa rozhodujeme už v detstve. Keď sa nás v škôlke pýtali, čím chceme byť, väčšina z nás zo seba ihneď vyhŕkla odpoveď. Doktorka, učiteľ, kaderníčka či smetiar. Mnohí sme mali v tom, čo nás bude raz napĺňať, jasno. Ja som mala tiež. Mojou odpoveďou bolo, že raz budem letuška.

Napriek tomu, že sa môj sen o „letuškovaní“ splnil a tri roky som lietala pre nízkonákladovú spoločnosť Wizzair, vždy ma zaujímalo, aký je pohovor do veľkých leteckých spoločností, akou je napríklad Emirates. Rozhodla som sa preto absolvovať pohovor a zistiť, na čo by si sa mal v prípade záujmu o kariéru palubného sprievodcu/letušky pripraviť.

Pohovor do Emirates sa skladá z viacerých častí. Po zdolaní všetkých čaká uchádzač na záverečný telefonát. Zdroj: Unsplash/k z

Časť prvá: prezentácia

Vchádzam do luxusného hotela Crowne Plaza v Bratislave. Väčšina ľudí okolo mňa sú bežní hostia, no z opačnej strany vidím prichádzať dievča približne v mojom veku. Oblečenú má bielu blúzku, čiernu sukňu a sako, na nohách obuté čierne lodičky. Vlasy má upravené do drdola a ústa skrášlené červeným rúžom. Tak táto ide na pohovor do Emirates, pomyslela som si. A mala som pravdu.

Ľudí, ktorých spomínam v článku, nechávam v anonymite, resp. neuvádzam ich pravé mená. Na pohovore som sa totiž zúčastnila ako skutočný potenciálny uchádzač. Chcela som čitateľom sprostredkovať čo najviac autentickú skúsenosť.

So Silviou som sa dala do reči na hotelovej recepcii a dozvedela som sa, že pracuje ako delegátka. S cestovaním má množstvo skúseností, ovláda cudzie jazyky, je zhovorčivá a veľa sa usmieva. Vyzerá ako skvelá uchádzačka na letušku. Po celý čas jej v hlave fanúšikujem a predstavujem si ju v uniforme s červenou čiapkou na hlave.

V hoteli nás už do správnej miestnosti navádzajú stojany s logom Emirates. Na stoličkách sedí niekoľko záujemcov, väčšinou sú to mladé dámy, no nervózne z nohy na nohu prešľapujú aj chalani v oblekoch. Po chvíľke rozprávania zisťujem, že záujemcovia pochádzajú z rôznych kútov sveta. Jeden z Turecka, druhý z Taiwanu, ďalšie baby zase z Ruska. Hneď ako odbila deviata hodina ráno, prišla po nás mladá dáma zodpovedná za pohovor.

Letuška spoločnosti Emirates v uniforme. Na odhalených miestach nesmú byť viditeľné tetovania. Zdroj: Facebook/Emirates

Prichádzame do konferenčnej miestnosti plnej stoličiek, pred ktorými už na stene svieti pripravená prezentácia. Všetci si sadajú do zadných radov a cítiť z nich nervozitu. Ja sa ako jediná vydávam do prvého a vidím, že to recruiterka okamžite oceňuje. Pohovor sa začína prezentáciou o leteckej spoločnosti. Keďže letušky zo spoločnosti Emirates žijú v Dubaji, nechýbal ani slide o náboženstve a o zvykoch, ktoré lokálni ľudia dodržiavajú. Ženy si majú dať pozor najmä na to, kam idú a ako sú oblečené. Nemali by mať totiž odhalené ramená a nohy.

V prezentácii nechýbajú informácie o ubytovaní, ktoré spoločnosť svojim zamestnancom poskytuje zadarmo (okrem WiFi, ktorú si musí každý platiť, pozn. red.), o uniforme a náročnosti práce. Pozreli sme si aj krátke video o živote v Dubaji, skvelom jedle, horúcom počasí a zaujímavých miestach, ktoré ponúka.

Na konci nám recruiterka oznámila, že je zakázané mať počas pohovoru pri sebe mobil a robiť si akékoľvek záznamy. Pokúsim sa teda ďalšie časti opísať čo najpodrobnejšie.

Časť druhá: meranie a prvá aktivita

Po prezentácii dostávame čísla, ktoré si lepíme na šaty. Následne sa máme podľa nich usadiť tak, aby išli za sebou. Recruiterka nám oznamuje, že prichádza čas na meranie. Minimálna výška, ktorú by mala letuška v Emirates mať, je 160 centimetrov. Zároveň by mala na špičkách s vystretými rukami dosiahnuť výšku 212 centimetrov. Je to preto, aby vedela zatvoriť úložné priestory nad hlavami pasažierov.

Meranie prebieha rýchlo. Prichádzam na rad, staviam sa k meradlu. 161 centimetrov, 212 na špičkách dosiahnem. Zaskočila ma otázka, ktorú dostávam po meraní. „Nejaké tetovania?“ Priznala som sa, že mám na nohách, no obe by prekrývala uniforma. Recruiterka si všetko zapísala ako policajtka a svoju pozornosť hneď presmerovala k ďalšiemu uchádzačovi. Hlavou mi behalo jediné: „Priznám sa, že mám ešte jedno malé na ramene?“ Rozhodla som sa mlčať.

Trieda Premium Economy v lietadle spoločnosti Emirates. Počas pohovoru sme riešili aj úlohu, v ktorej sme presádzali pasažierov pre poruchu v lietadle. Zdroj: Facebook/Emirates

Po meraní nasleduje prvá spoločná aktivita. Sme rozdelení do štyroch skupín, ktoré tvoria štyria alebo piati ľudia. Každá skupina dostáva na lesklom papieri obrázok, ktorý súvisí s lietaním. Ja som v skupine s chlapcom z Taiwanu, so Slovenkou a s Maďarkou. Na obrázku je prázdne lietadlo so sedadlami. Našou úlohou je opísať, čo sa deje, ktorá fáza letu je znázornená (v tomto prípade je to fáza pred boardingom, keď prichádzajú pasažieri), čo robia letušky a stevardi a aké osobnostné črty či vlastnosti by mali mať. Spoločne diskutujeme a rozdeľujeme si odseky, ktoré odprezentuje každý z nás.

Po dokončení prvej úlohy zatiaľ zostávame všetci. Recruiterka nás posiela za dvere, aby si zapísala poznámky a pripravila pre nás ďalšiu aktivitu.

Časť tretia: ďalšia aktivita a vyraďovanie

Vraciame sa z chodby, kde sme sa medzičasom niektorí spriatelili. Ja som sa najviac bavila s chlapcom z Turecka, ktorý bol veľmi vtipný a každý situáciu otočil na žart. Je to dobrá vlastnosť, ktorú by mal mať každý stevard (samozrejme, ak má humor hranice). Pasažieri sa totiž aj v nebezpečí pozerajú práve na personál. Upokojí ich, ak sú stevardi a letušky uvoľnení.

Ďalšou aktivitou je znovu skupinové zadanie. Zostávame v rovnakom tíme. Lietadlo je vybookované a zostalo v ňom iba jedno voľné miesto, pričom jeden rad cestujúcich má poškodené obrazovky na sedadlách pred sebou. Našou úlohou je spomedzi šiestich ľudí sediacich v pokazenom rade vybrať jedného, ktorého posadíme na voľné, plne funkčné miesto. Na výber sú títo pasažieri: starý cestujúci, tehotná žena, vloger, dieťa pod 16 rokov cestujúce osamote, človek, ktorý letí prvýkrát v živote, a pasažier, ktorý je pravidelným cestujúcim Emirates. Teraz sa môžeš skôr, ako si prečítaš odpoveď, zamyslieť nad tým, koho sme vybrali.

Nevybrali sme staršieho cestujúceho, pretože je preňho pohyb obmedzujúci, z rovnakého dôvodu ani tehotnú pasažierku. Takisto sme nepresadili dieťa, pretože má pravdepodobne priradené sedadlo, z ktorého ho vyzdvihne letiskový agent, keďže necestuje s rodičmi. Prvoletca nechávame takisto sedieť, aby ho presádzanie pred letom zbytočne nevystrašilo. Premýšľame nad vlogerom, ktorý by mohol chybu zdokumentovať a zdieľať na internete. Napokon sa však rozhodujeme, že presadíme pravidelného cestujúceho, pretože do spoločnosti investoval veľa peňazí. Chceme mu teda ukázať, že si ho vážime, a doprajeme mu bezchybnú cestu.

Posádka Emirates musí byť vždy riadne upravená a vždy musí striktne dodržiavať pravidlá nosenia uniforiem. Zdroj: Facebook/Emirates

Opäť sme situáciu spoločne odprezentovali a rozdelili si odpovede. Odchádzame na chodbu a čakáme, aký rozsudok padne tentoraz. Recruiterka sa totiž po tejto úlohe rozhoduje, ktorí z nás pôjdu ďalej a ktorí domov. Prichádzame naspäť do miestnosti a počúvame, ktoré čísla nám vymenuje. Tí ľudia, ktorých číslo nepovie, totiž nepostúpili a odchádzajú z pohovoru preč. Zostávam šokovaná, keď pošle domov Silviu. Celý čas vystupovala profesionálne, mala skvelú angličtinu a každý problém vyriešila lusknutím prstov. Stratila som reč. Všetci zostali nervózni a z očí im vykúkal strach. Postúpim? Nepostúpim?

Po napínavej chvíli zostávam sedieť na stoličke a ako jedna z mála idem do ďalšieho kola.

Časť štvrtá: test z angličtiny, fotenie a dokumenty

Ďalšou úlohou bol test z angličtiny, ktorý sme vypĺňali na našich telefónoch. Nutnosťou bola registrácia na stránke Emirates, ktorú som však nemala vopred vyplnenú. Po zistení zostala recruiterka nervózna, no snažila sa byť nápomocná. Test pozostával z 30 otázok. Každá z nich obsahovala vetu, do ktorej bolo potrebné doplniť anglickú frázu z leteckého slovníka. Osobne si myslím, že každý, kto vie po anglicky aspoň tak ako maturanti, tento test pravdepodobne zvládne. Test napokon zvládol každý z uchádzačov.

Na rade je fotenie. Recruiterka nás všetkých nahnala na toaletu, aby sme sa upravili. Vlasy uhladené, červený rúž na perách a púder na tvári, aby sa neleskla. Na fotkách široký úsmev s vycerenými zubami. To, že som mala na zuboch rúž, som si síce všimla až po fotení, no zrejme to nerobilo žiaden problém, pretože ma vedúca stále nevyhodila.

V závere sme do nášho portfólia na stránke Emirates nahrávali všetky potrebné dokumenty. Doklad o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19, kópiu alebo fotografiu pasu, dokument o ukončení školy a životopis. Prikladali sme aj fotografiu dokumentov, ktoré sme vypĺňali o tetovaniach a uniforme či znalostiach cudzích jazykov. Nutnosťou je len angličtina. Všetky ďalšie sú však výhodou.

Letuška a stevard v leteckej spoločnosti Emirates. Zdroj: Facebook/Emirates

Po absolvovaní všetkých vyššie uvedených úloh odchádzame domov a čakáme na telefonát. Napriek tomu, že ma do Emirates napokon vzali, rozhodla som sa miesto prenechať niekomu inému. Svoj letuškovský sen som si už splnila, teraz je načase splniť si ten redaktorský.

Zhrnutie redaktorky



V závere prikladám zopár trikov a tipov, ktoré sa ti zídu, ak pôjdeš na pohovor:



✈️ Na pohovor sa poriadne priprav. Skúšaj sa rozprávať s priateľmi alebo s kolegami v práci po anglicky. Pred zrkadlom si trénuj sebavedomé vystupovanie.



✈️ Uisti sa, že vyzeráš dobre. Na pohovor si obleč bielu blúzku alebo košeľu, čierne sako a čierne nohavice alebo sukňu (sukňa v prípade ženských uchádzačiek je nutnosťou).



✈️ Nezabúdaj na vlasy a mejkap. Ak si žena, uhlaď si ich do copu alebo drdola. Upravené obočie a jemný očný mejkap sú veľkým plusom. Najdôležitejší je červený rúž (nie u mužov a pozor na zuby).



✈️ Neklam. Ja som na pohovore síce nepovedala o tetovaniach, no urobila som to aj preto, aby si si mohol prečítať tento článok. Ak sa však skutočne uchádzaš o prácu letušky alebo stevarda, vždy hovor pravdu. Skôr či neskôr aj tak vypláva na povrch a môžeš si tak koledovať o prepustenie.



✈️ Počas prejavu buď uvoľnený. Nie je nič horšie ako koktanie a fyzické prejavy stresu. Nejde o život. Ani ty by si predsa nechcel v lietadle stretnúť nervóznu letušku, ktorá si pred tebou hryzie nechty.



✈️ Ak ťa zoberú, užívaj si neskutočnú skúsenosť, spoznávanie nových ľudí, cestovanie po svete a množstvo dokonalých zážitkov! Práca v oblakoch ponúka nádherné výhľady, ubytovanie zadarmo, priateľstvá na život a skvelé finančné ohodnotenie.