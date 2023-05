Týchto 5 leteckých spoločností ti dovolí vziať si domáce zvieratko na palubu. Aké dokumenty potrebuješ a koľko to stojí?

Snívaš o cestovaní so svojím domácim zvieratkom, no bojíš sa, že bude v lietadle zatvorené spolu s batožinami? Tieto letecké spoločnosti ti dovolia mať svojho miláčika pri sebe.

Psy, mačky, vtáky či korytnačky. Aj takýchto pasažierov okrem tých bežných ľudských môžeš stretnúť v niektorých lietadlách. Domáce zvieratá sú totiž plnohodnotnou súčasťou našich životov a rodín. Uvedomujú si to aj niektoré aerolínie, ktoré povoľujú ich prepravu, či už v podpalubných priestoroch, alebo priamo na palube lietadla.

Zatiaľ čo väčšina európskych leteckých spoločností zvieratá neprepravuje vôbec alebo iba v priestoroch na náklad, existujú aj svetlé výnimky. Patria k nim najmä tie väčšie aerolínie, ktoré svojich pasažierov prepravujú aj do zaoceánskych destinácií, no nájdu sa medzi nimi aj nízkonákladové s kratšími letmi. V článku sa dozvieš aj to, ako vybavíš svojmu zvieratku európsky pas a koľko ťa to bude stáť.

Lufthansa povoľuje domáce zvieratá na palube. Zdroj: Unsplash/Kevin Hackert

Lufthansa

Národná a zároveň aj najväčšia letecká spoločnosť Nemecka obsluhuje viac ako 200 destinácií v Európe, Ázii, Afrike a Amerike. Pozreli sme sa na to, aké má podmienky prepravy domácich miláčikov.

„V závislosti od druhu zvieraťa, jeho hmotnosti a veľkosti a predpisov platných v rôznych krajinách je preprava možná za príplatok buď ako ďalšia príručná batožina v kabíne pre cestujúcich, alebo ako nadrozmerná batožina v klimatizovanom nákladnom priestore lietadla,“ píšu v úvode na oficiálnej stránke leteckej spoločnosti. Dodávajú však, že na asistenčné psy sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Pri cestovaní s domácim miláčikom musíš dohliadnuť na váhový limit aj na včasnú registráciu. Zdroj: canva

Keďže má domáce zviera cestovať ako príručná batožina, znamená to, že má mať aj podobné rozmery. To znamená, že spolu s prepravkou, v ktorej zviera majiteľ prenáša, nemôže presiahnuť osem kilogramov. Väčšie psy a mačky a všetky ostatné druhy zvierat bez ohľadu na ich hmotnosť a veľkosť nie sú v kabíne povolené.

Ak sa rozhodneš svojho miláčika na palubu lietadla spoločnosti Lufthansa vziať, nezabudni ho vopred registrovať. Najneskôr tak môžeš urobiť 72 hodín pred odletom, v krajnom prípade môžeš deň pred odletom kontaktovať servisné stredisko.

Letecká spoločnosť Air France povoľuje domáce zvieratá na palube svojich lietadiel. Zdroj: Unsplash/Daniel Eledut

Air France

Domovským letiskom francúzskych národných aeroliniek je Letisko Charla de Gaulla v Paríži. Denne odtiaľ spoločnosť prevádzkuje približne 1700 letov do 211 destinácií. Aj Francúzi majú v láske zvieratá a Air France ich rada pustí na palubu svojich lietadiel. Čo však musíš dodržať?

Podobne ako v Lufthanse, aj v leteckej spoločnosti Air France musí mať zviera predtým, ako vstúpi na palubu, všetky požadované vakcíny. Medzi základné patrí očkovanie proti besnote. Takisto musia byť všetky psy a mačky cestujúce v rámci Európskej únie označené elektronickým čipom. V neposlednom rade by mali mať so sebou aj pas.

„Odporúčame vám, aby ste sa informovali na veľvyslanectve cieľovej krajiny a získali viac informácií o vnútroštátnych predpisoch. Napríklad pri cestách do Írska, Švédska, Spojeného kráľovstva alebo na Maltu platia dodatočné hygienické pravidlá,“ píše na svojej webovej stránke Air France.

Prepravka tvojho domáceho miláčika by nemala byť plastová. Pred cestou ju vysteľ nejakým materiálom, ktorý je schopný absorbovať tekutinu. Takisto skontroluj, či má zviera vnútri dostatok miesta. Malo by sa vedieť otočiť a ľahnúť si. Prepravka sa musí zmestiť pod sedadlo a váha nesmie presiahnuť osem kilogramov so zvieraťom vnútri.



A na záver, daj svojmu maznákovi dostatok vody predtým, ako vojdete do lietadla. Keďže sa z prepravky nesmie počas letu zviera vyberať, nemá prístup k vode. Správnym pitným režimom tak predídeš tomu, aby sa tvoj pes alebo mačka cítili zle.