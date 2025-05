Do týchto 7 miest sa ti oplatí vycestovať najbližšie týždne. Nezažiješ horúčavy ani dav turistov

Príjemné teploty a minimum turistov? Yes, please.

Hovoríš si, že chcelo by to dovolenku alebo predĺžený víkend? Máme pre teba tipy na miesta v Európe, kde je v najbližších týždňoch príjemná klíma a nestretneš ani dav turistov. Letenky začínajú od 14 eur.

Ceny a dostupnosti leteniek sú aktuálne v čase písania článku. Postupne sa môžu meniť.

1. Trieste, Taliansko 🇮🇹

✈️Odlet: Budapešť (Ryanair)

🕒 Dĺžka letu: 1 hodina 15 minút

💶Cena za jednosmernú letenku: od 14 €

Na severe Talianska v tesnej hranici so Slovinskom leží prístavné mesto Trieste, ktoré by sme mohli nazvať „underrated“. Povieme ti prečo. Trieste je vďaka svojej polohe mixom rôznych kultúr, čo si všimneš na architektúre, gastronómii a celkovej atmosfére mesta.

Najväčším lákadlom je najväčšie námorné námestie v Európe Piazza Unità d’Italia, historický kanál lemovaný malebnými kaviarňami Canal Grande alebo biely rozprávkový hrad Miramare. Miestnou špecialitou je krémová polievka (Baccalà mantecato) a Jota – hustá polievka z kyslej kapusty, zemiakov a fazule.

2. Gdansk, Poľsko 🇵🇱

✈️Odlet: Bratislava (Ryanair)

🕒 Dĺžka letu: 1 hodina 35 minút

💶Cena za jednosmernú letenku: od 18 €

Z Bratislavy za menej ako dve hodiny sa môžeš dostať do jedného z najkrajších poľských miest. Prvé, čo si všimneš v tomto meste, je krásne Staré mesto, ktoré bolo zrekonštruované po 2. svetovej vojne a teraz je plné farebných renesančných domčekov. Najväčšou dominantou mesta je Bazilika Panny Márie, čo je najväčší tehlový kostol na svete. Určite navštív aj Múzeum jantáru, ktorý sa tu ťaží.



Do Gdansk sa odporúča vycestovať práve teraz, v letných mesiacoch, kedy je teplota najpríjemnejšia – pohybuje sa okolo 20 stupňov Celzia. Toto krásne mesto leží priamo na pobreží Baltského mora, ale odporúčame ti v ňom plávať až v auguste.

3. Lamezia Terme, Taliansko 🇮🇹

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

🕒 Dĺžka letu: 1 hodina 55 minút

💶Cena za jednosmernú letenku: od 22 €

Ďalším talianskym mestom, ktoré nie je mainstream, no rozhodne má čo ponúknuť, je Lamezia Terme. Očakávaj krásne skalnaté útesy, tyrkysové more, zrúcaniny starovekých pevností a zaujímavé múzeá. A ako už názov napovedá, je to kúpeľné mesto – liečivé termálne pramene Caronte sú bohaté na síru a kúpali sa v nich aj Rimania.

Odporúčame ti požičať si tu auto, pretože v okolí Lamezia Terme je mnoho krásnych historických miest ako Tropea, Reggio di Calabria alebo Scilla. Plus, Kalábria ponúka nádherné scenérie, takže ten roadtrip bude stáť za to.

4. Bazilej, Švajčiarsko 🇨🇭

✈️Odlet: Budapešť (easyjet)

🕒 Dĺžka letu: 1 hodina 35 minút

💶Cena za jednosmernú letenku: od 29 €

Ak bol tvoj sen ísť do Švajčiarska, teraz máš jedinečnú príležitosť navštíviť Bazilej za skvelú cenu. Toto mesto je tretie najväčšie v Švajčiarsku a dalo by sa povedať, že je to mesto troch krajín – obklopujú ho hranice Francúzska a Nemecka. Bazilej je známy pre svoje múzeá, ktorých je viac ako 40, takže nadšenci histórie a kultúry sa tu rozhodne nebudú nudiť.

Tento rok bude mesto hostiť 69. ročník populárnej súťaže Eurovision, takže sa môžeš tešiť na bohatý program či koncerty v St. Jakob-Parku. V júni sa zase uskutoční medzinárodný veľtrh umenia Art Basel, ktorý láka zberateľov a umelcov z celého sveta.

5. Banja Luka, Bosna a Hercegovina 🇧🇦

✈️Odlet: Viedeň (easyJet)

🕒 Dĺžka letu: 1 hodina

💶Cena za jednosmernú letenku: od 19 €

Máme pre teba tip na miesto, ktoré nie je basic turistickou destináciou, odnesieš si z neho super zážitky a dostaneš sa tam za hodinu. Banja Luka je klenot Balkánu, ktorý ponúka bohatú kombináciu histórie a prírodných úkazov. Do svojho to-do listu si zapíš majestátnu Katedrálu Krista Spasiteľa, stredovekú pevnosť Kastel či osmanskú Mešitu Ferhadija.

Na svoje si tu prídu milovníci prírody a adrenalínu – rieka Vrbas má skvelé podmienky na rafting a kajakovanie. No je jedna vec, čím je Banja Luka preslávená, a to je bohatý nočný život, takže nemysli si, že budeš po večeroch sedieť na izbe.

6. Chania, Grécko 🇬🇷

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

🕒 Dĺžka letu: 2 hodiny, 30 minút

💶Cena za jednosmernú letenku: od 46 €

Chania je jedno z najkrajších miest na Kréte a máj/jún sú ideálne mesiace na jeho navštívenie – teplota nie je nižšia ako 20 stupňov Celzia, plus môžeš si zaplávať aj v mori. No toto prístavné mesto nie je skvelé len na ležanie na pláži, ale aj objavovanie pamiatok (napríklad Farský maják, Starý benátsky prístav) či prechádzku na Námestí 1866.

Bola by škoda nepožičať si auto, pretože cesty na Kréte vedú cez krásne skalnaté zákutia a uvidíš krásne scenérie. Určite nevynechaj ochutnávku gyros, souvlaki a tradičného krétskeho jedla dakos, čo je chlieb s rajčinami, feta syrom, olivami a bylinkami.

7. Olbia, Taliansko 🇮🇹

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

🕒 Dĺžka letu: 1 hodina, 55 minút

💶Cena za jednosmernú letenku: od 39 €

Ďalší tip na underrated miesto je Olbia, ktorá leží na severovýchode Sardínie. Považuje sa za vstupnú bránu do Smaragdového pobrežia, ktoré je známe pre svoju kúzelnú prírodu, tyrkysové more a biele pláže ako z časopisu.

V samotnom meste Olbia sa poprechádzaš malými uličkami, pozrieš významné pamiatky ako Baziliku San Simplicio alebo Kostol sv. Pavla Apoštola. Castello di Pedres, impozantný stredoveký hrad, ktorý postavil cisár Justinián, je len niekoľko kilometrov od mesta. Určite nevynechaj ani chill na terase s aperolom v ruke a culurgioners (niečo ako ravioli) na stole.