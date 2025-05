Ak si ešte nezažil párty uprostred bratislavskej ulice, rozhodne by si si na ňu mal v sobotu vyhradiť čas.

Na Grösslingovej ulici sa v sobotu 31. 5. odpáli párty, ktorú by si určite nemal zmeškať. Uskutoční sa tu totiž pravá blockparty GRÖSSBLOK, ktorá je oslavou hudby, tanca, rapu a kultúry hoodu.

Ak si už na blockparty v minulosti bol, vieš, že sa môžeš tešiť na poriadnu dávku zábavy. Program štartuje v sobotu o 16. hodine a potrvá až do 21. hodiny. Ak ti bude potom málo a budeš sa chcieť vytancovať ešte viac, môžeš sa presunúť na afterparty do Šafka. Počas celého eventu bude Grösslingova ulica zatvorená a tešiť sa môžeš aj na špeciálnych hostí z rapovej aj tanečnej scény, no mená sú zatiaľ tajné.

Program Blockparty

16:00 - Sonia

17:15 - Yanko Kral

18:30 - Rudeboy Radio & Friends

21:00 - koniec / začiatok Afterky v Šafku

Táto open-air párty je pre všetkých, ktorí majú radi RBN, afrobeats, ampaniano, house music či UKG. Organizátori majú pre teba pripravených aj špeciálnych hostí. Nechávajú si ich zatiaľ pre seba a jediné, čo môžeme prezradiť, je, že ich určite nechceš zmeškať.

