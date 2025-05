Tanečná súťaž Red Bull Dance Your Style ovládne Bratislavu a Košice. O najlepších tanečníkoch rozhodnú diváci

Obľúbená street dance súťaž sa uskutoční už tento jún.

Red Bull Dance Your Style je medzinárodná tanečná súťaž zameraná na street dance, ktorá už od roku 2018 láka talentovaných tanečníkov z celého Slovenska. Čo robí túto súťaž špeciálnou, je to, že o tých najlepších nerozhoduje porota, ale diváci.

Tentokrát prinesie 5. ročník Red Bull Dance Your Style energiu, hudbu a freestyle tanec do dvoch miest. Bratislava bude dejiskom kvalifikácie, zatiaľ čo v Košiciach sa udeje posledný dance battle, kde sa rozhodne o víťazovi, ktorý poputuje 1. októbra 2025 do Los Angeles na veľkolepé finále.

Harmonogram:



1. jún 2025 o 17:00 – Kvalifikácia: námestie M. R. Štefánika – Eurovea, Bratislava

14. jún 2025 o 17:00 – Finále: námestie pri Urbanovej veži, Košice

Na čo sa môžeš tešiť?

Celé to odštartuje v nedeľu 1. júna kvalifikáciou na námestí v bratislavskej Eurovei. Šestnástka tanečníkov naprieč tanečnými štýlmi od afra až po waacking zabojuje o dve miestenky do celoslovenského finále.

Súťaž prebieha tak, že tanečníci sa postavia proti sebe 1 vs 1 a musia predviesť najlepší freestyle na populárne pesničky – pričom dopredu nevedia, aký beat bude hrať. Následne diváci prostredníctvom zdvihnutých modrých a červených kartičiek rozhodnú, ktorý tanečník bol za nich najlepší. Dance battle vyhráva ten, kto mal najväčší počet kartičiek.

Očakávaj bláznivé kombinácie tanečných štýlov a hudby, ktoré na prvý pohľad nemusia sedieť, ale vytiahnu z tanečníka maximum a naladia dav na správnu vlnu.

Event v Bratislave aj v Košiciach odmoderuje Otec Mirec, legenda slovenskej streetdance scény. Bratislavskú kvalifikáciu vyšperkuje halftime show by SWIPE s Glebom. Na košické finále zase prinesie energickú show Rude Boys Radio a Porscheboy, ktorí vedia, ako dostať ľudí pod stage.

Afro vibes prinesie Mishko, GFAM crew v zastúpení Rada & Simona zase premiešajú hip-hop s house a afro. Dzonald doručí triky, Henrieta Flowa prinesie dancehall rovno z NYC. V mixe sú aj mená ako Matecko, Matusko Kusnier, Nat Remeková, Kvetka, waacking a footwork naservíruje Martina Lieskovská.

Historicky prvým víťazom Red Bull Dance Your Style na Slovensku sa stal Spunkey, prvou reprezentantkou Slovenska na celosvetovom finále bola v roku 2019 Rebis Kmeťová, ktorá sa v Paríži dostala do druhého kola svetovej kvalifikácie. V roku 2023 si dav získal Wavee, ktorý v štýle poppin reprezentoval v nemeckom Frankfurte. Minulý rok to rozbalila Mishena z Grimmy a dostala sa až na svetové finále do Bombaja.