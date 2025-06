Z jednej populárnej prevádzky som zostal nemilo prekvapený.

Leto je za dverami a s ním prichádzajú tie tradičné zvyky a tradície, ktoré počas horúcich dní robíme pravdepodobne všetci. Medzi obľúbené aktivity patrí určite zmrzlina, pomocou ktorej sa možno osviežiš a zároveň schladíš.

Téma gelata na Slovensku rozdeľuje spoločnosť už desiatky rokov. Niekto preferuje ovocné a svieže sorbetové chute, ďalší nedá dopustiť na čokoládové, krémovejšie zmrzliny, a potom sú tu aj trendové „výkriky do tmy", ako dubajská, aperol spritz či zmrzlina s príchuťou ryžový nákyp.

Z Košíc sme už písali o burgroch, pizzách či kávach. Ak ťa naša tvorba baví, neváhaj a staň sa členom klubu Refresher+, ďakujeme za tvoju podporu.

V tomto článku si prečítaš: Ktoré košické zmrzliny patria k tým najznámejším.

Ktorá známa prevádzka skončila v teste ako prepadák.

Ako sa umiestnila prevádzka, ktorá má medzi ľuďmi obrovský hype.

Síce pri zmrzline ide najmä o chuť, pri dnešnej situácii pozerá čoraz viac ľudí už aj na cenu. Kamenná predajňa, malý stánok či výdajné okienko so sladkou pochutinou dnes nájdeš prakticky všade, čo len zvyšuje nároky zákazníka na kvalitu a originalitu.

Vzhľadom na popularitu zmrzliny som sa rozhodol vybrať do Košíc, kde podľa recenzií a slov od domácich zažíva zmrzlina postupne svoj zlatý vek. Zostavil som výber 6 najobľúbenejších a najznámejších miest v Košiciach, kde si môžeš dať tú najlepšiu zmrzlinu.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Schválne som uviedol okrem obľúbenosti aj popularitu, pretože nie každý známy podnik je zároveň aj obľúbený a dobrý. Osobná skúsenosť, recenzie, nápady a tipy od vás mi pomohli v zostavovaní zoznamu, do ktorého sa napokon vošlo niekoľko prevádzok.

Podmienky testu boli jednoduché a vopred stanovené. V každej zmrzlinárni ochutnám čokoládovú príchuť, pričom ak by ju náhodou nemali, siahnem po ďalšej z najväčších klasík, ako vanilka či jahoda. Žiadna z prevádzok o mojej návšteve vopred nevedela.



Hodnotiť budem predovšetkým chuť, ale tiež vzhľad, servis, cenu, konzistenciu, vibe prevádzky či v neposlednom rade kornútok.



Ako pri ostatných gastrotestoch z Košíc, aj v tomto prípade platí, že poradie v rebríčku vychádza z môjho subjektívneho pohľadu a má ísť skôr o výber toho najlepšieho z najlepšieho. Teda... to som si aspoň pred testom myslel.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

6. Cukráreň AIDA

Adresa: Hlavná 83/81

Ako to povedať, aby som zostal v rámci mojich gastrotestov čo najviac pokorný voči ľuďom, ktorí podnikajú v gastrosektore. Skúsim zo širšieho uhla pohľadu. Aida bola dlhodobo ikonou v rámci košických cukrární a zmrzlinární. Zámerne som použil minulý čas – áno, bola.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Keď som skladal zoznam prevádzok so zmrzlinou, najmä generácia mojich rodičov či svokrovcov ihneď spomenuli Aidu, miesto, kde chodievali ešte ako študenti. Toto miesto si pamätám aj zo školských výletov. Napriek tomu, že to bolo možno aj 15 rokov dozadu, po vstupe do veľkej miestnosti na Hlavnej môžem konštatovať, že sa tam nič zásadné nezmenilo.

Vo vnútri sedí zopár ľudí, ide prevažne o staršie ročníky s kávičkami a zákuskami. Vitrína s koláčmi vyzerá ako klasický výber na väčšinu východniarskych svadieb. Ponuka zmrzlín pôsobí na oko fajn. Keď si vypýtam jednu čokoládovú, servírka v neutrálnej nálade mi podáva kornútok. Platím 1,5 eura a odchádzam preč.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Keďže Aida bola zároveň prvou testovanou zmrzlinou, mierne ma prekvapila celkom ľudomilná cena. Po prvom ochutnaní už viem, prečo je tak nízka. Poznáš ten pocit, keď si pri menej kvalitnej polotovarovej zmrzline lízneš, následne si necháš prejsť chuť ústami a na jazyku ti ostane ten práškový feeling? Ak nie, môžeš prísť sem a zistiť, ako nemá v roku 2025 chutiť kvalitná zmrzlina. Ak áno, už vieš, kam v Košiciach nemáš chodiť na zmrzku.

Chuť slabá, kornútok dobrý, tradičný, ako poznáš aj zo svojej lokálnej zmrzlinárne z detstva. Výzor je v poriadku, o 10 sekúnd po východe z prevádzky mi zmrzka tečie po prstoch, čo pripisujem aj horúcemu počasiu v deň testovania.

Aida zbiera čoraz viac negatívnych recenzií aj na Google, kde má aktuálne 3,4*. S väčšinou negatívnych sa stotožňujem, keďže spomínajú kľúčové výrazy, ako zašlá sláva, nízka kvalita či nekvalitná zmrzlina. Za seba dodám, že v tomto prípade nízka cena, žiaľ, nevybalansuje nízku kvalitu. Ale ako sa vraví, 100 ľudí - 100 chutí.

Hodnotenie: 3/10

5. Kostolianska zmrzlina

Adresa: 31 Kostoľany nad Hornádom

O tejto zmrzline som počul veľa chýrov a chválospevov. Vyrážam za ňou smerom z Košíc do Kostolian, kam trvá cesta z centra približne 15 minút.

Kostoliansku zmrzku si v minulosti chválil každý, s kým som sa o nej bavil. Postupne však začali silnieť reči o tom, že sa zhoršili, išli cenovo nahor a kvalitou nadol. Či je to len ohováračka alebo realita, som sa rozhodol overiť na mieste. Gastronómia v druhom najväčšom meste Slovenska naberá na úrovni doslova denne.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper