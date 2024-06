Guestival Ženy Víno Funk alebo keď sa Instagram stretne s realitou: štýloví ľudia, menu od michelinského kuchára a nadupaný lineup

Organizátori guestivalu Ženy Víno Funk cielia na mladých ľudí, ktorí ocenia vysokú úroveň a sú za ňu ochotní si aj patrične priplatiť. V reportáži si prečítaš, ako vyzeral posledný ročník podujatia v pezinských vinohradoch.

Narodeninová párty pre pár desiatok kamošov sa rokmi pretavila do unikátneho podujatia, ktorý návštevníkom sľubuje úplné inú festivalovú atmosféru, na akú sú zvyknutí. Hneď na úvod ti prezradíme, že ak si ešte na tomto evente nebol a v budúcnosti uvažuješ nad jeho návštevou, pivo, langoš a arómu toitoiek rozhodne nečakaj.

Namiesto overenej klasiky sa Ženy Víno Funk snaží ponúknuť nadštandardné služby. Cieli na mladých ľudí, ktorí ocenia vysokú úroveň a sú za ňu ochotní si aj patrične priplatiť. Organizátori tentokrát na podujatie priniesli exkluzívne jedlo, lokálne víno a skvelých domácich aj zahraničných interpretov.

Punc akejsi exkluzivity chceli organizátori navodiť aj zdanlivou obmedzenou možnosťou nákupu lístkov. K nej sa dostanú účastníci minulých ročníkov a ľudia, ktorým odkaz na nákup lístka poskytne kamoš alebo známy. Každý z nich má k dispozícii len 10 miest.

Zdroj: Refresher

Dostupné linky na sociálnych sieťach sprístupňovali aj influenceri a známe tváre. Voľný prístup k nákupu napokon na pár hodín umožnili aj samotní organizátori. S troškou snahy sa tak na podujatie dostal každý záujemca.

Festival každoročne organizujú v príjemnom prostredí pezinských vinohradov. Priznáme sa, že nás okrem hudby a atraktívneho prostredia navnadila aj vidina exkluzívneho jedla. Okrem spomínaného romantického prostredia ako plus hodnotíme aj lokalitu v relatívne ľahkej dostupnosti z Trnavy, Bratislavy a okolia.

V horúčave sa nám cesta zdala ako večnosť

Pre účastníkov z Bratislavy organizátori zabezpečili kyvadlovú dopravu. Cesta autobusom z bratislavskej autobusovej stanice priamo do areálu hotela Rozálka, ktorý sa nachádza len 400 metrov od miesta podujatia, bola súčasťou ceny lístkov. Z odchodovej zastávky v Bratislave autobus premával približne v polhodinovom intervale od 11:00 až do 17:45. Rovnakú možnosť dopravy naspäť do Bratislavy mali návštevníci aj v nočných hodinách po skončení podujatia.

Túto alternatívu dopravy veľmi chválime, tentokrát sme však kyvadlovku nevyužili a do Pezinka sme prišli autom. Rovnako ako viacerí ďalší ľudia, aj my sme zaparkovali vedľa hokejovej arény, odkiaľ to na miesto diania bolo len pár minút pešo, v horúčave sa nám však cesta zdala ako večnosť.