Počas koncertu v Manchestri oznámila, že pracuje na tajnom 3D projekte so slávnym režisérom Jamesom Cameronom.

Billie Eilish na svojom koncerte v anglickom Manchestri potešila svojich fanúšikov. Počas prestávky medzi skladbami im totiž prezradila, že pracuje na spoločnom projekte so svetoznámym režisérom Jamesom Cameronom, ktorý stojí za filmami ako Titanic, Avatar či Terminátor.

„Možno ste si všimli, že je tu viac kamier ako zvyčajne,“ prihovorila sa speváčka publiku. „V podstate o tom nemôžem veľa povedať, ale môžem prezradiť, že pracujem na niečom veľmi, veľmi špeciálnom s niekým, kto sa volá James Cameron — a bude to v 3D,“ prezradila.

„Mimochodom, je niekde tu v publiku. Takže si to nevšímajte... a áno, pravdepodobne budem mať toto isté oblečenie štyri dni po sebe,“ dodala Billie s úsmevom. Práve počas jej štyroch koncertov v Anglicku plánuje celý projekt nakrúcať.

Nejde pritom o jej prvý filmový projekt — táto 23-ročná americká speváčka má už na konte napríklad dokument Billie Eilish: The World’s a Little Blurry aj koncertný film Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.