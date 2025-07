VIDEO: Katy Perry zažila horor vo vzduchu. Počas koncertu ju zradila lietajúca rekvizita

Napriek dramatickému momentu si zachovala pokoj a koncert napokon dohrala ako skutočná profesionálka.

Počas nedávneho koncertu sa Katy Perry pokazila obrovská lietajúca rekvizita v tvare motýľa, na ktorej vystupovala. Speváčka z nej takmer spadla priamo do davu fanúšikov pod ňou. Napriek pár chvíľam hrôzy to zvládla ako profíčka. Podobný technický problém zažila len nedávno aj Beyoncé, keď uviazla vo vzduchu na lietajúcom aute.

Ako informuje Fox News, incident sa odohral počas koncertu v San Franciscu – a to priamo počas skladby Roar. Katy Perry je síce profesionálka a situáciu zvládla skvele, no aj tak musela prestať spievať a pôsobila poriadne vystrašene.

Napriek nečakanému momentu koncert napokon dohrala. Len nedávno sme pritom informovali o podobnej skúsenosti Beyoncé, ktorá však – na rozdiel od Katy – musela čakať na technikov, ktorí ju z nefunkčnej rekvizity spustili dole.

Fanúšikovia sa v komentároch zhodujú na tom, že Katy zvládla túto nebezpečnú situáciu s prehľadom: „Zvládla to ako profesionálka, sotva sa pohla, ale nikdy sa to nemalo stať.“

„Je to astronautka, ktorá sa dokáže vyrovnať s malou turbulenciou,“ komentoval ďalší fanúšik.