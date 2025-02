Kendrick Lamar ovládol Super Bowl disstrackom na Drakea. Slovo „pedofil“ však vynechal

Ako vyzerala halftime show tohtoročného Super Bowlu?

Legendárnu halftime show na Super Bowle tento rok odohral Kendrick Lamar. „Chcel by som zahrať ich obľúbenú pesničku. Ale viete, oni (Drake a jeho tím) sa radi súdia,” povedal raper na úvod. Narážal tým na známy disstrack „Not Like Us,“ ktorý mu vyhral päť cien Grammy a venoval ho Drakeovi. Hit predsa len odohral a spievala ho s ním celý štadión.

Legendárnu halftime show tento rok odohral Kendrick Lamar, ktorý ovládol Super Bowl skladbou „Not Like Us“. Tento disstrack venovaný Drakeovi mu pred týždňom vyhral päť cien Grammy. Hit spolu s ním rapoval celý štadión.

Pri rapovaní piesne však vynechal verš, v ktorom Drakea obviňuje z pedofílie. Časť „certified paedophile“ však zarapovalo samotné publikum. To, či sa Kendrick sám rozhodol slová vynechať, alebo mu to vo vysielaní národnej televízie zakázali, nie je isté.

Na druhej strane zaznel ďalší kontroverzný verš „Tryin' to strike a chord and it's probably A minor." Slovo „minor,“ ktoré odkazuje na to, že Drake mal mať pomer s neplnoletými, s Kendrickom kričala plná hala celebrít a fanúšikov amerického futbalu.

KENDRICK LAMAR JUST CALLED DRAKE A P*DO INFRONT OF ALL OF AMERICA AT THE SUPERBOWL 😭 pic.twitter.com/HVGN3K4R7M — yoxic (@yoxics) February 10, 2025

Prvý sólo raper, ktorý odohral halftime show

Ďalším ikonickým momentom bolo, keď sa Kendrick zasmial do kamery počas toho, ako vyslovil Drakeovo meno. Ide o historicky prvýkrát, čo na Super Bowl niekto odohral disstrack. Zároveň doteraz nikdy na podujatí nevystúpil sólo raper. Lamar si tak vystúpením odnáša hneď dve prvenstvá

THIS MAN KENDRICK LAMAR JUST SMILED IN THE CAMERA AFTER COOKING DRAKE



LMFAOOOOOO#SuperBowl pic.twitter.com/O09jyWwh6l — FADE (@FadeAwayMedia) February 10, 2025

Kendrick mal počas halftime show pozvaných viacerých hostí. Jednou z nich bola tenistka Serena Williams. Tá bola súčasťou jeho vystúpenia a počas toho, ako rapoval známy disstrack, na pódiu tancovala.

S Lamarom vystúpila aj speváčka SZA. S raperom má songy „All the stars“ a „Luther,“ ktoré spoločne odohrali. Moderátorom šou bol herec Samuel L. Jackson. Bol oblečený ako Uncle Sam a vtipne komentoval dianie. Vo svojom prejave ocenil jeho duet so SZA a povedal, že sa mu páči. „To je to, čo Amerika chce, je to príjemné a pokojné,“ povedal o ich spoločnom songu.

SZA and Kendrick Lamar performing "All The Stars" at the #SuperBowl. pic.twitter.com/pJ52aXNXI4 — SZA Stats (@szaonstats) February 10, 2025

Okrem týchto piesní odznel aj ďalší disstrack na Drakea s názvom Euphoria. Zaspieval aj Squabble Up, Man At The Garden, Humble, DNA, Peekaboo či tv off. V tomto tracku Lamar kričí „MUSTAAAARD,“ čím odkazuje na hudobného producenta. Ten bol súčasťou jeho šou. Fanúšikom zahral aj úryvok novej piesne Bodies, ktorú zatiaľ nezverejnil.

Vystúpenie prerušil protest

Kendrickovo vystúpenie prerušil protest. Ako píše BBC, jeden z členov štábu počas vystúpenia vyliezol na auto, ktoré bolo súčasťou rekvizít a držal vlajku Gazy a Sudánu. Security ho z pódia vyviedla.

Vystúpenie mala aj Lady Gaga. Nebolo však na štadióne, ale odohrala ho na Bourbon Street v New Orleans, kde sa pravidelne oslavujú výsledky zápasov. Uctila si tým obete teroristického útoku, ktorý sa stal na Nový rok.

Podujatia sa tradične zúčastnili rôzne celebrity. Očakávanou hostkou bola Taylor Swift, ktorej priateľ hráva za Kansas City Chiefs. Minulý rok sa stali víťazmi, no tento rok titul neobhájili. Vyhrali Philadelphia Eagles. Po prvý raz v histórii sa podujatia zúčastnil aj prezident. V hľadisku sedel Donald Trump s jeho rodinou. Sprevádzala ho aj dcéra Ivanka Trump.

Bone Spurs Donald Trump saluting during the national anthem at the Super Bowl is embarrassing.



No wonder so many people booed him. pic.twitter.com/4IUFPctvFx — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) February 9, 2025