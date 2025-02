Známa slovenská modelka Veronika Rajek priletela na zápas v private jete a užila si ho po boku svetoznámych celebrít.

Veronika Rajek žije v LA a živí sa ako modelka a influencerka. Na Instagrame ju sleduje 6,8 milióna ľudí a podobne ako iné americké hviezdy, aj ona bola pozvaná na tohtoročný Super Bowl. Pre Refresher prezradila, aké celebrity na podujatí stretla, aké opatrenia robila bezpečnostná služba Donalda Trumpa a ako vyzerala najsledovanejšia športová udalosť v USA.

Finále FNL sa pravidelne zúčastňujú rôzne známe tváre. Očakávanou hostkou podujatia bola aj Taylor Swift. Jej priateľ Travis Kelce totiž hráva za tím Kansas City Chiefs, ktorý však finálový zápas prehral. Veronika prezradila, že víťazka Grammy sedela len niekoľko miest od Taylor Swift.

„Ja som sedela v suite 435, Taylor Swift s Ice Spice sedela v 444 a Trump sedel v 442,“ opísala ich rozmiestnenie v hľadisku. Veronike sa dokonca podarilo Taylor nakrútiť, jej video nájdeš nižšie.

Prezradila nám, že na Super Bowl dorazila private jetom s raperom Rich The Kidom. Poznať ho napríklad môžeš z pesničky Carnival, ktorú nahral s Kanye Westom. Osobne sa tiež stretla s modelkou Winnie Harlow a podala ruku Emme Roberts, ktorá dnes oslavuje 34 rokov.

„Trumpa sprevádzala tajná služba, pripadala som si ako vo filme Men in Black“

Tým, že Veronika sedela pomerne blízko novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, na vlastnej koži zažila bezpečnostné opatrenia, ktoré súviseli s jeho príchodom.

„Presúvala som sa do iného suitu za kamarátmi. Kým som tam prišla, Trump odchádzal zo štadiónu. Security nás teda napchala do rôznych suites a zamkla nás tam na 20 minút. Bola som tam zavretá s cudzími ľuďmi z Texasu. Okolo nás bolo veľa ľudí z tajnej služby. Pripadala som si ako vo filme Men in Black,“ priblížila Slovenka.

Veroniku na podujatie organizátori pozvali. „Som celebrita, tak som bola pozvaná, nie?“ vtipkuje. Miesta na sedenie v spomínaných suitoch sú však pomerne drahé. „Jedna suita stojí 140 až 200-tisíc dolárov. Závisí to napríklad od počtu ľudí,“ vysvetľuje.

Podľa jej slov bola na podujatí skvelá atmosféra. „Celý tento Super Bowl bol o súdržnosti. Všetko bolo tematické o zjednotení a Amerike,“ uzatvára modelka.