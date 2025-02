Zápach bolo cítiť až na prízemie: Karolína a Nikola upratujú zadarmo domácnosti plné odpadkov. Stať sa to môže každému (Rozhovor)

Upratovanie podobných príbytkov je nielen fyzicky, ale aj psychicky náročné. „Sme tu preto, aby sme ľuďom znova vrátili nádej, poriadok a rovnováhu do ich života,“ hovoria Karolína a Nikola.

Predstav si byt, v ktorom sa nedá prejsť bez toho, aby si nešliapol do odpadkov. Pleseň, všadeprítomný zápach a niekedy aj hmyz či hlodavce. Miesto, kde roky nikto nezasiahol, kde sa chaos stal každodennou realitou. Práve do takýchto priestorov vstupujú dve odhodlané ženy, Karolína a Nikola. Nie preto, že by museli, ale preto, že chcú pomôcť. A to všetko zadarmo. „Je to pomocná ruka, podaná tým, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Špecializujeme sa na extrémne upratovanie domácností, na ktoré si bežné upratovacie služby netrúfnu. Pre nás neexistuje úloha, ktorá by bola príliš veľká, alebo situácia, ktorú by sme nezvládli,“ hovoria pre Refresher.

Kamarátky majú svoju vlastnú prácu, no vo voľnom čase si obliekajú skafandre, nasadzujú rukavice, masky a s odhodlaním sa púšťajú do miest, od ktorých by väčšina odvrátila zrak. Upratujú extrémne domácnosti ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii, často pre duševné choroby, osamelosť alebo dlhoročné zanedbávanie. Ako hovoria, takéto upratovanie si vyžaduje nielen fyzickú, ale aj psychickú odolnosť. Občas im pomôžu dobrovoľníci, no často sa na misiu vydajú len vo dvojici.

Ako zvládajú extrémne podmienky a príbehy, ktoré sa za týmto neporiadkom skrývajú? Rozprávali sme sa s nimi o tom, čo ich motivuje meniť cudzie životy a aké pocity zažívajú, ak človek uvidí svoj nový, čistý domov. Koľko také upratovanie trvá? Čo najhoršie zažili a ako funguje anonymita ľudí, ktorým pomôžu? Kedy a prečo sa do príbytku raz dostávali 11 hodín a čo ich potom v dome čakalo?



Zdroj: projektuklizeno.cz

Pamätáte si na svoje prvé extrémne upratovanie?

(smiech). Keď si predstavíme, s čím sa stretávame teraz a čo sme vtedy považovali za extrém, je to celkom komické. Prišli sme tam a povedali sme, no tak to je sila. Teraz by sme si tam možno lahli do postele a vypili aj kávu. (smiech)

Nebolo to len o odpadkoch, ale o takom celkovom zanedbaní. Tam človek vlastne neumýval vaňu napríklad pol roka. Fakt to bolo všetko veľmi špinavé a všade boli centimetrové vrstvy prachu.

Kedy a prečo vznikol Projekt uklizeno? Projekt vznikol v apríli 2024 s jasnou víziou. Prinášať nielen čistotu, ale aj pokoj a novú nádej. Uvedomujeme si, že život niekedy prináša ťažkosti, s ktorými si ľudia sami nedokážu poradiť ,či už je to dlhodobé zanedbanie domácnosti, zdravotné komplikácie, alebo iné výzvy. Začalo to dosť náhodne. My sme sa nepoznali, skontaktovali sme sa cez Instagram z pracovného hľadiska. Hneď sme si sadli.

Tam, kde ostatné služby skončia s tým, že je to nemožné, my nastupujeme s plným nasadením a odhodlaním. Pôsobíme po celej Českej i Slovenskej republike a pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú bez ohľadu na veľkosť mesta alebo dediny. Každé upratovanie, ktoré vykonávame, je pre nás príbehom, kedy môžeme vidieť nielen premenu priestoru, ale aj radosť a úľavu ľudí, ktorým sme pomohli.

Upratovanie je vo všeobecnosti niečo, čo vás fascinuje?

Nikola: Keď sme sa spoznali cez Instagram, rozoberali sme upratovanie a všetko okolo toho trošku viac osobne. Zhodli sme sa na tom, že to máme rady obidve. Ja som založila upratovaciu firmu, mňa upratovanie veľmi baví. Extrémne premeny ma fascinujú, pretože je rodziel v bežnom upratovaní, kde čistíte čistý priestor, a prísť k niekomu, kto má naozaj extrémny neporiadok.