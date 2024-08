Film Miki rozvíril verejný priestor: Niektorí si myslia, že môže ospravedlňovať zverstvá mafie, čo má spoločné s Jánošíkom?

V spoločnosti sa objavili hlasy, ktoré námet filmu kritizujú v domnení, že dáva príliš veľký priestor zločincovi a nepriamo tak ospravedlňuje jeho brutálne činy.

Film Miki zožal obrovský úspech. Už počas prvého víkendu ho v našich kinách videlo viac ako 96 000 divákov a okamžite sa zaradil medzi najlepšie slovenské filmy posledných rokov. Počin režiséra Jakuba Kronera rozdelený do dvoch častí prináša príbeh o divokých mafiánskych rokoch a búrlivom období v živote Mikuláša Černáka.

Boss bossov, ako ho jeho kumpáni nazývali, produkcii pri tvorbe snímky pomáhal priamo z väzenskej cely. Napriek tomu, že nejde o dokument, tvorcovia sa snažili navodiť hodnovernú atmosféru použitím autentických rekvizít. Medzi tie patrili napríklad obleky, ktoré si v 90. rokoch obliekal samotný Černák.

V tomto článku si prečítaš: Čo si o kritike v súvislosti s tým, že film Miki ospravedlňuje Černákove skutky, myslí režisér Jakub Kroner.

Ako nevhodne úspech filmu využili slovenskí podnikatelia.

Či existuje podobnosť medzi mafiánom Mikulášom Černákom a zbojníkom Jurajom Jánošíkom.

Čo si o glorifikácii zločincov myslí sociologička.

Prečo ľudí priťahujú príbehy zločincov.

Snahy tvorcov majú obrovský divácky ohlas. Snímka sa stala najdiskutovanejšou témou posledných dní a to nielen v pozitívnom, ale aj negatívnom slova zmysle. V spoločnosti sa objavili hlasy, ktoré námet filmu kritizujú preto, že dáva príliš veľký priestor zločincovi a nepriamo tak ospravedlňuje jeho brutálne činy. Ba čo viac, kritici sa domnievajú, že v niektorých ľuďoch môže vyvolať sympatie k odsúdenému či dokonca dopomôcť mu k ceste na slobodu.

„Nie, on nebol zlý. On len vraždil. To je čo za sprostosť? Že by neublížil ženám a deťom? To vážne? A keď im zabíjal manželov, priateľov a otcov, tým im neubližoval? Toto celé je choré. Už len čakám, kedy bude mať autogramiády v obchodných centrách a po krčmách rozprávať svoje „príbehy.“ Knihu už má, film tiež. Je mi zle z tejto spoločnosti...,“ napísal na Facebooku sklamaný používateľ.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Náhodou som si vypočula herca Ondríka v ranných novinách TV Joj, rozprávať o svojej hlavnej postave Mikiho v spomínanom filme. Hovoril niečo v zmysle, že nemôže súdiť, ale napriek tomu bolo cítiť z jeho prejavu obdiv k reálnej postave. Okamžite mi napadlo, čo tento film urobí s emóciami divákov, že sa tu vytvára kult nejakého vraha –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ hrdinu. O to je mi smutnejšie, že si čoskoro pripomíname 80. výročie SNP, ľudia by mali hovoriť a spomínať na skutočných hrdinov. Poniektorým z nás tam bojovali za mier a našu slobodu naši starí otcovia, niektorí mali to šťastie, že tú hrôzu prežili ako môj starký, niektorí sa už slobody nedožili. Aj z týchto dôvodov si spomínaný film s určitosťou pozrieť nepôjdem,“ reagovala ďalšia Slovenka.