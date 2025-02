Taylor Swift vybučali, Trumpa vítali búrlivým potleskom. Ako vyzeral tohtoročný Super Bowl?

Trump sa stal prvým americkým prezidentom, ktorý prišiel na Super Bowl. Vyslúžil si za to poriadne ovácie publika.

Víťazmi Super Bowlu s poradovým číslom LIX (59) sa stali Philadelphia Eagles, a to aj napriek tomu, že ich súperi z Kansas City boli favorizovaní. V obrovskom finále americkej NFL ligy zdolali Chiefs s výsledkom 40 : 22.

Ak by Chiefs vyhrali, mohli sa stať historicky prvým tímom v dejinách Super Bowlu, ktorý finálový zápas NFL ovládol trikrát po sebe. Najsledovanejšej športovej udalosti v USA sa zúčastnili aj viaceré celebrity či politici.

Medzi nimi nemohla chýbať ani Taylor Swift, ktorá je priateľkou hráča Kansas City Travisa Kelceho. Víťazka Grammy však nedostala najpríjemnejšie privítanie na štadióne. Keď sa počas nedeľného zápasu na obrazovke speváčka objavila, viacerí diváci ju v priamom prenose vybučali. Serena Williams si speváčku na sieti X (predtým známej ako Twitter) zastala a uviedla, aby bučanie ignorovala.

I love you @taylorswift13 dont listen to those booo!! — Serena Williams (@serenawilliams) February 9, 2025

Zato novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa privítali prítomní búrlivým potleskom a ováciami. Samotný Travis Kelce si pritom pár dní pred finálovým zápasom pohneval fanúšikov svojej partnerky Taylor Swift po tom, čo sa v rozhovore vyjadril, že by bol rád, keby na Super Bowl prišiel Trump.

Travis uviedol, že keby prišiel Trump, bola by to obrovská pocta. Vyjadril sa tak aj napriek tomu, že Taylor sa voči politike Trumpa dlhodobo vyhraňuje a ostro vyjadruje voči republikánskym názorom. V prezidentskej kampani Trump dokonca na sociálnu sieť napísal, že nenávidí Taylor Swift. „Myslím si, že je to veľká pocta. Bez ohľadu na to, kto je prezident,“ povedal Kelce na margo avizovaného príchodu Trumpa na štadión.

A ako sa avizovalo, tak sa aj stalo. Trump sa ako prvý úradujúci americký prezident ocitol na Super Bowle, a to priamo na tribúne. Predtým ešte na štadióne pozdravil divákov a odfotil sa s rodinami obetí teroristického útoku, ktorý sa na Bourbon Street v New Orleans odohral počas novoročných osláv. Útočník vtedy vrazil autom do davu ľudí. Pri útoku zomrelo 15 ľudí.

Na jednom z videí, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, počuť ako pri Trumpovom príchode na štadión diváci tlieskajú, kričia podporné výkriky. Medzi nimi aj: „prezident Trump, milujeme ťa”. Video tiež zachytáva, ako obranca Kansas City Chris Jones vybehol za Trumpom a podal mu ruku.

Zdroj: TASR/ AP Photo/Frank Franklin II

Legendárnu halftime show tento rok odohral Kendrick Lamar, ktorý ovládol Super Bowl skladbou „Not Like Us“. Tento disstrack venovaný Drakeovi mu pred týždňom vyhral päť cien Grammy. Hit spolu s ním rapoval celý štadión. Viac o tohtoročnej halftime show sa dozvieš v tomto článku.