Taylor Swift randí s NFL hráčom: Ihneď mu pribudlo pol milióna followerov. Toto je love story ženy, ktorá vytiahla ekonomiku USA

Jej turné, ktoré je najzárobkovejšie v histórii, ťahalo toto leto značnú časť americkej ekonomiky. Taký veľký fenomén je Taylor Swift.

Z 33-ročnej speváčky a 12-násobnej víťazky cien Grammy Taylor Swift sa stal jeden z najväčších popových fenoménov súčasnosti. Dokazujú to jej úspešné skladby atakujúce prvé priečky hitparád, vôbec najzárobkovejšie turné v histórii alebo aj to, že sa na svetových univerzitách o nej vyučujú predmety a pomenúvajú ulice v mestách.

Po novom sa to prejavilo aj vo svete amerického futbalu. Pýtaš sa ako? Jednoducho začala randiť s Travisom Kelcem, NFL hráčom za tím Kansas City Chiefs. A aj to len údajne. Aj napriek tomu sa však táto ešte stále oficiálne nepotvrdená klebeta postarala o poriadny ošiaľ. A swifties (slangový názov pre skalných fanúšikov Taylor Swift) sa okamžite činili...

Taylor Swift efekt

Všetko sa začalo pred pár týždňami, keď sa v bulvári začala šíriť nepotvrdená informácia o údajnom vzťahu Taylor Swift a Travisa Kelceho. Dvojica sa pritom podľa magazínu People snaží brať veci zatiaľ pomaly.

„Momentálne sa len stretávajú, netlačia na to a veľmi si to užívajú. Taylor sa po prvýkrát stretla s jeho rodičmi a všetci z toho mali radosť. Bola veľmi uvoľnená a v spoločnosti jeho rodiny a priateľov sa cítila skvele,“ uviedol blízky zdroj z prostredia dvojice pre magazín. „Uvidíme, čo sa stane v blízkej budúcnosti,“ povedal dvojnásobný šampión Super Bowlu s tým, že „lopta je aktuálne na jej strane ihriska“.

„Cítim sa aktuálne ako na horskej dráhe, kámo. Horskej dráhe života,“ povedal Travis na margo vzťahu s Taylor v najnovšej epizóde podcastu New Heights, ktorý moderuje aj s bratom Jasonom. Obaja sa pravidelne stretávajú, Taylor sa už spoznala s Travisovými rodičmi a po novom začala chodiť už aj na jeho zápasy. Práve nedeľný zápas Kelceho tímu Kansas City Chiefs proti Chicago Bears spôsobil poriadny rozruch.

Na sociálnych sieťach totiž začali trendovať fotografie z VIP sektora, v ktorom vášnivo povzbudzovala tím Kansasu v ich drese práve Taylor Swift v spoločnosti Kelceho matky. Po skončení zápasu sa dokonca fanúšikom podarilo nahrať video, ako spoločne odchádzajú zo štadióna Arrowhead, a na ďalšom zábere, ako nasadajú do auta a opúšťajú parkovisko.

Tzv. Taylor Swift efekt sa veľmi rýchlo prejavil v praxi. Tento zápas totiž vo vysielaní televízie Fox sledovalo neuveriteľných 24,3 milióna divákov, pričom si ho zaplo práve najviac žien. Najvyššie skóre dosiahla sledovanosť medzi ženskými demografickými skupinami vo veku 12 až 17 a 18 až 49 rokov.

Ide o obrovské číslo sledovanosti vzhľadom na to, že išlo len o úvodný zápas sezóny proti nie až tak atraktívnemu súperovi. Každému je preto viac-menej jasné, čo túto vysokú sledovanosť spôsobilo.

A to stále nie je všetko. Travis Kelce si tiež počas obdobia, keď sa začalo špekulovať o jeho možnom vzťahu s Taylor Swift, prilepšil o viac ako pol milióna followerov na Instagrame. Aktuálne má už vyše 3,4 milióna sledovateľov, pričom ešte pred mesiacom mal „len“ 2,6 milióna. V štatistike na Social Blade vidieť, že najväčší nárast zaznamenal v pondelok a utorok tento týždeň (takmer 500-tisíc followerov za dva dni).

Nárast sledovateľov Travisa Kelceho na Instagrame deň po dni za posledný mesiac. Zdroj: Social Blade

Vzťah Swift-Kelce sa postaral aj o masívny nárast predaja Travisových futbalových dresov. Hovorca Fanatics, oficiálneho predajcu NFL merchu, uviedol, že predaj Kelceho od pondelka stúpol o šialených 400 percent, píše New York Times. Aktuálne je jeho dres v top päťke predaja v rámci celej najprestížnejšej ligy amerického futbalu NFL.

Swifties gonna swift, swift, swift...

To, akú veľkú silu má oddaná (a hlavne početná) fanúšikovská základňa tejto popovej divy, ktorá začínala vo svojich pätnástich rokoch najprv ako country speváčka, je priam až neuveriteľné. Hovoria si swifties a pomohli svojej milovanej Taylor dokonca navždy prepísať históriu.

Jej turné s názvom Eras Tour, ktoré odštartovalo v marci tohto roka, sa totiž stalo už teraz najziskovejšie v histórii. A to aj napriek tomu, že táto koncertná šnúra, na ktorej odohráva veľkolepú trojhodinovú šou, ešte stále prebieha a konať sa bude až do roku 2024. Čo znamená, že zisk jej tour ešte len narastie.

Tabuľka s historicky najzárobkovejšími turné na svete

Interpret Názov turné Čas trvania turné Zárobky turné 1. Taylor Swift „Eras Tour“ (2023 – 2024) 1,4 miliardy dolárov 2. Elton John „Farewell Yellow Brick Road Tour“ (2018 – 2023) 939 miliónov dolárov 3. Ed Sheeran „Divide Tour“ (2017 – 2019) 776 miliónov dolárov 4. U2 „360° Tour“ (2009 – 2011) 736 miliónov dolárov 5. Coldplay „Music of the Spheres World Tour“ (2022 – 2024) 617,8 milióna dolárov 6. Harry Styles „Love on Tour“ (2021 – 2023) 617,3 milióna dolárov 7. Guns N' Roses „Not in This Lifetime Tour“ (2016 – 2019) 584 miliónov dolárov 8. The Rolling Stones „A Bigger Bang Tour“ (2005 – 2007) 558 miliónov dolárov 9. The Rolling Stones „No Filter Tour“ (2017 – 2021) 547 miliónov dolárov 10. Coldplay „A Head Full of Dreams Tour“ (2016 – 2017) 524 miliónov dolárov

Nielenže jej aktuálne turné prelomilo koncertné rekordy už v prvej tretine trvania, ale dokonca jedna zo zastávok vyvolala aktivitu podobnú zemetraseniu. Seizmologička Jackie Caplan-Auerbach pre CNN uviedla, že to v americkom Seattli spôsobili fanúšikovia alebo zvukový systém, pričom táto seizmická aktivita mala magnitúdu 2,3.

Ak by bola Taylor Swift ekonomikou, bola by na tom lepšie ako 50 krajín sveta

Za zmienku tiež stojí fakt, ako Taylor dokázala svojím turné nakopnúť ekonomiky vo viacerých mestách, v ktorých odohrala šou. Na jednotlivé zástavky totiž pravidelne chodia stovky tisíc divákov. Predpokladaný zisk len z predaja vstupeniek v Severnej Amerike odhaduje magazín Time na 2,2 miliardy dolárov.

Zisk zo vstupeniek však nie je všetko. Analytici očakávajú, že Eras Tour len v Spojených štátoch vygeneruje takmer 5 miliárd dolárov formou spotrebiteľských výdavkov. Na jej turné totiž zarábajú americké mestá, a to tým, že sa do nich fanúšikovia presúvajú a využívajú tamojšie služby. Jej turné tak ťahalo toto leto značnú časť ekonomiky amerických metropol.

„Ak by bola Taylor Swift ekonomikou, bola by väčšia ako 50 krajín,“ povedal Dan Fleetwood, prezident spoločnosti QuestionPro Research and Insights. Návštevníci jej koncertu v Glendale v Arizone vygenerovali miestnym podnikom väčšie príjmy ako tohtoročný Super Bowl, ktorý sa konal na tom istom štadióne.

Na porovnanie, koncerty Taylor Swift predstavovali ekvivalent dvoch až troch Super Bowlov každý víkend počas posledných piatich mesiacov. Po troch šou odohratých v Chicagu jej dokonca guvernér štátu Illinois poďakoval za oživenie turistického priemyslu v štáte.

Zatiaľ čo pri bežnom koncerte, ktorý stojí 100 dolárov, vygenerujú návštevníci odhadom okolo 300 dolárov na doplnkové miestne výdavky a položky ako hotel, jedlo a doprava, pri Eras Tour sa odhaduje vygenerovaných 1 300 až 1 500 dolárov. Aj napriek tomu, že dáta ukazujú, že jej fanúšikovia počas jej šou vrátane poplatkov za koncert minuli viac ako 1 300 dolárov, až 91 % v prieskume uviedlo, že by aj napriek tomu išli znova.

Prečo ju ľudia tak zbožňujú?

Príčin bezkonkurenčného úspechu Eras Tour je veľa. Podľa Nory Princiotti, redaktorky z The Ringer, za to do istej miery môže maximálna hĺbka a popularita hudobného katalógu od Taylor Swift. Viac ako trojhodinová šou totiž pozostáva z jej najväčších hitov naprieč celej kariéry, ktoré majú na konte stovky miliónov až miliardy streamov.

K úspechu turné pomohlo aj načasovaniu priamo po pandémii a dvoch rokoch lockdownov. „Nachádzame sa v zážitkovej ekonomike, v rámci ktorej ľudia túžia ísť von a zúčastňovať sa na spoločenských podujatiach. Nie je žiadnym prekvapením, že sa hrnú do toho, aby na vlastnej koži zažili Eras Tour, keďže prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac digitálne,“ hovorí Alice Enders, analytička hudobného priemyslu a bývalá hlavná ekonómka Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

„Mnohí ľudia z generácie mileniálov dospievali spolu s ňou. Keď zažívali svoje prvé skúsenosti, či už so vzťahmi, alebo s prechodom do dospelosti, ona zažívala to isté a spievala o tom. Jej životný príbeh mapoval istým spôsobom aj ich príbeh,“ povedala pre Harvard Gazette psychologická výskumníčka Alexandra Gold.

„Fanúšikov spomedzi generácie Z získala najmä počas pandémie, keď na Tiktoku trendovali jej skladby (najmä hit z roku 2008 – Love Story, pozn. red.) a obsah súvisiaci s ňou. Vydávala množstvo albumov, takže ju objavila nová generácia, ktorá má podobné skúsenosti, o akých spieva. Celkovo bola pre mnohých ľudí skutočne dôležitým bodom počas rozvoja ich identity a dospievania,“ dodáva výskumníčka.

Eras Tour prebieha od 17. marca 2023 do 17. augusta 2024. Počas americkej šnúry sa konalo už 53 koncertov. V Európe bude Taylor Swift koncertovať od 9. mája až do 17. augusta. Celé medzikontinentné turné má naplánovaný koniec na november 2024. Najbližšie k našim hraniciam bude v rámci Eras Tour koncertovať vo Viedni 10. augusta 2024, pričom za najlacnejšie vstupenky na tento koncert už dnes zaplatíš od 300 eur.