Koncert Taylor Swift vyvolal aktivitu podobnú zemetraseniu so silou 2,3 stupňa

Vystúpenie speváčky Taylor Swift v americkom Seattli vyvolalo seizmickú aktivitu zodpovedajúcu zemetraseniu so silou 2,3 stupňa.

Seizmologička Jackie Caplan-Auerbach pre CNN uviedla, že aktivitu spôsobili fanúšikovia a fanúšičky alebo zvukový systém. Dáta boli zaznamenané na vypredanom turné Eras, ktoré Swift odohrala 22. a 23. júla.

Koncerty odborníčka porovnala s účasťou na zápase NFL, keď priaznivci Seattlu Seahawks vybuchli v bujaré oslavy po pôsobivom touchdowne beka Marshawna Lyncha. Caplan-Auerbach prišla k záveru, že rozdiel medzi akciami bol iba 0,3 stupňa, ale otrasy počas koncertu Swift boli dvakrát silnejšie.

„Hlavný rozdiel bol v dĺžke trvania otrasov. Jasot po touchdowne trvá niekoľko sekúnd, ale nakoniec utíchne. Je to oveľa náhodnejšie ako na koncerte. Pri Taylor Swift som zhromaždila asi 10 hodín dát. Hudba, reproduktory, rytmus. Všetka tá energia môže vojsť do zeme a otriasť s ňou,“ vysvetlila seizmologička.

Unikátnu atmosféru si užila aj samotná speváčka. Na svojom Instagrame napísala, že „Seattle bol jeden z jej najobľúbenejších víkendov vôbec“. „Ďakujem vám za všetko. Za všetko to fanúšikovanie, krik, skákanie, tanec, spievanie z plných pľúc,“ dodala Swift.

The Eras Tour prebieha od 17. marca 2023 do 17. augusta 2024. V Európe bude Swift koncertovať od 9. mája do konca turné.