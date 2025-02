Travis Kelce by bol rád, keby na Super Bowl prišiel Trump. Pohneval si tým fanúšikov svojej partnerky Taylor Swift

Speváčka má s prezidentom USA dlhodobo konflikt.

Už v nedeľu sa uskutoční očakávané finále NFL - Super Bowl, ktoré si budeš môcť pozrieť aj na Voyo. V jednom z tímov, ktoré si zasúťažia o prestížne ocenenie, hrá partner Taylor Swift - Travis Kelce. Travis sa najnovšie vyjadril, že keby sa prišiel pozrieť Donald Trump, bola by to obrovská pocta. Vyjadril sa tak aj napriek tomu, že Taylor sa voči politike Trumpa dlhodobo vyhraňuje.

Novozvolený prezident povedal, že by na prestížne podujatie prišiel. Kelce sa prítomnosti Trumpa v najnovšom rozhovore vôbec nebránil. „Myslím si, že je to veľká pocta. Bez ohľadu na to, kto je prezident,“ povedal.

Travis Kelce was asked about Donald Trump attending the #SuperBowl. pic.twitter.com/azK35ylOI5 — Pop Crave (@PopCrave) February 5, 2025

Svojím vyjadrením si pohneval predovšetkým fanúšikov jeho partnerky - Taylor Swift. Tá sa ostro vyjadruje voči republikánskym názorom a je zástankyňou feminizmu. V prezidentskej kampani Trump dokonca na sociálnu sieť napísal, že nenávidí Taylor Swift.

Ľudia sa na Kelceho nehnevajú len preto, že je priateľom Taylor, ale aj preto, že by privítal niekoho s kontroverznými názormi. Veľká časť obyvateľov USA sú imigranti, ktorých chce prezident deportovať. Mnohí s jeho rozhodnutím nesúhlasia, a teda sa nestotožňujú ani s Travisovým vyjadrením.

„Som nadšený, pretože to je najväčšia hra v mojom živote. Mať tam prezidenta by bolo celkom cool. Sme najlepšia krajina na svete,“ doplnil Kelce. Ak by sa na podujatí staronový prezident ukázal, bolo by to prvýkrát v histórii, kedy sa tohto športového eventu zúčastnil prezident.

