Tento rok ti ušetríme čas – s naším výberom trafíš do čierneho.

Valentín sa nezadržateľne blíži a ak si ho tento rok opäť plánoval vybaviť 14. februára v supermarkete s čokoládou alebo kyticou v celofáne, máme pre teba záchranu. Zostavili sme zoznam skvelých darčekov, ktoré tvoju polovičku rozhodne potešia viac než bonboniéra.

Náš výber poteší aj tvoju peňaženku, keďže sme doňho zaradili aj niekoľko produktov do 20 €. Samozrejme, vyberieš si aj v prípade, že chceš svojej partnerke tento rok darovať niečo viac fancy, napríklad luxusný parfum či kozmetickú sadu na selfcare večery.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Maison Margiela REPLICA On A Date

toaletná voda unisex (100 ml)

Tento parfum z dielne Maison Margiela je stelesnením romantickej večere s výhľadom na nádherné vinice vo francúzskom Provensálsku. Otvára sa čiernymi ríbezľami, ktoré dopĺňajú tóny oleja z bergamotu a ružového korenia. Srdce tvoria lístky ruže, davana, a pakost. Zmyselnosť dodáva kompozícii pačuli, ktoré sa spolu s vetiverom či pižmom rozvíja najneskôr.

Zdroj: Notino / Maison Margiela

Sada na masáž pokožky hlavy Aroma Home

Sada na masáž vlasovej pokožky je must-have vo výbave každej ženy, ktorá túži po zdravých a lesklých vlasoch. V elegantnom balení sa nachádza silikónový prístroj s drevenou rúčkou na masírovanie vlasovej pokožky a arganový olej, ktorý vyživuje vlasovú pokožku a prispieva k zdravším vlasom.

Zdroj: Answear / Aroma Home

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set

Tento virálny oranžový krém ti tvoja partnerka už s veľkou pravdepodobnosťou stihla obásniť. Brazilian Bum Bum Cream má vegánske zloženie podporujúce udržateľnosť, je bez umelých farbív, minerálnych olejov, lepku a ftalátov. Vo výhodnom balíčku sa okrem legendárneho krému nachádza aj krémový sprchový gél a parfumovaný sprej na telo a vlasy Brazilian Crush Cheirosa '62.

Zdroj: Notino / Sol de Janeiro

KORIKA Korean Heritage Sheet Mask Set

V našom valentínskom výbere rozhodne nesmie chýbať ani kórejská kozmetika, ktorá už nejaký ten piatok zažíva obrovský (a zaslúžený) hype. S touto sadou piatich pleťových masiek rozhodne nešliapneš vedľa. V elegantnej krabičke tvoja partnerka nájde ženšenovú masku proti vráskam, rozjasňujúcu masku s mandarínkou, upokojujúcu masku s obsahom paliny, zjemňujúcu hodvábnu masku a nakoniec čistiacu masku s obsahom medu.

Zdroj: Notino / KORIKA

Náušnice Trussardi

Minimalistické zlaté náušnice sú podľa nás stávkou na istotu. Veď ktorá z nás by sa nepotešila maličkej darčekovej krabičke, v ktorej sa ukrýva krásny šperk? K dizajnovým náušniciam talianskej značky Trussardi môžeš pridať aj elegantný náhrdelník, na ktorý po zadaní kódu LOVE získaš 25% zľavu.

Zdroj: Answear / Trussardi

Vlnený šál My Alpaca

Jemný, no zároveň dokonalo hrejivý šál s logom značky My Alpaca poteší každú milovníčku módy. Ak tvoja partnerka razí názor, že móda by mala byť udržateľná, nadčasová a elegantná, tento kúsok ju rozhodne poteší. Kvalitný šál zabalený v rovnako peknej darčekovej krabičke je presne tým darčekom, ktorým by sme nepohrdli ani my.

Zdroj: Answear / My Alpaca

IDC Institute Scented Bath Gold

Obsah tejto krabice si pokojne môžete s partnerkou vychutnať aj spoločne. V balíčku sa totiž okrem telového mlieka a sprchového gélu nachádza aj soľ do kúpeľa a dve šumivé bomby, ktoré váš spoločný kúpeľ povýšia na ďalší level. Doprajte si spoločný relax v horúcej vode a nalaďte sa na ďalšie pokračovanie romantického večera...

Zdroj: Notino / IDC Institute

Kartové výzvy na rande

„Kedy konečne vymyslíš nejaké originálne rande?“ ak si už túto otázku z úst svojej polovičky počul aj ty, máme pre teba tip na darček, ktorý ťa zachráni a ju poteší nielen 14. februára. V tejto malej krabičke sa totiž nachádza 50 kariet zábavy a nových zážitkov, ktoré spestria každé rande a voľné chvíle doma aj vonku. Ak aj vy večne premýšľate, čo večer podniknete, týchto 50 nových tipov nakopne váš randiaci život.

Zdroj: Albi / Kartové výzvy

Chloé Chloé

parfumovaná voda pre ženy (100 ml)

Táto svieža kvetinovo-pudrová vôňa pripomína jarné mesiace plné rozkvitnutých kvetov a nesmelých slnečných lúčov. Vzdušná hlava je tvorená kombináciou sladkastého liči a opojné pivonky a frézie. Po chvíli sa prejaví bohaté srdce zo zmyselnej ruže, ktorú dopĺňajú konvalinky a magnólie. V základe vône nakoniec ucítiš jemné nádychy teplého jantáru a elegantného cédrového dreva.

Zdroj: Notino / Chloé

Sada na výrobu sviečok Luckies of London

Plánoval si svojej polovičke opäť darovať luxusnú vonnú sviečku? Skús na to ísť tento raz originálnejšie a daruj jej niečo, z čoho sa bude môcť tešiť dlhšie. Čo tak sada na výrobu vlastných sviečok? V krabičke sa nachádza všetko potrebné na výrobu vlastných sviečok, teda prírodný sójový vosk, knôty, menovky, dva druhy vonných olejov a tiež nádobky na sviečky. Pri tomto darčeku sa tvoja partnerka zrelaxuje hneď dvakrát. Raz pri výrobe vlastnej vonnej sviečky, druhý raz po jej zapálení.

Zdroj: Answear / Luckies of London

BONUS: LEGO® Botanicals 10328 Kytica ruží

Ak svojej láske chceš na Valentína darovať kvety, máme pre teba skvelý tip, ako to urobiť originálne. Zabudni na kyticu, ktorá do niekoľkých dní zvädne. Daruj svojej polovičke kvety, ktoré ju budú tešiť pri každom pohľade. LEGO® kytica ruží či iných kvetov poteší každú milovníčku kvetov aj tejto ikonickej skladačky.

Zdroj: Alza / LEGO®

