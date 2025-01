Si single a „ready to mingle?“ Tak potom ťa očakávame 15. februára v Šafku na REFRESHER Valentín Party

Možno práve tu nájdeš svoju soulmate.

Máme na teba otázku: „Will you be our valentine?“ Ak je tvoja odpoveď áno, zapíš si do kalendára sobotu 15. februára, kedy sa priestory klubu Šafko zmenia na miesto plné lásky a flirtu. Poď to s nami roztočiť na Refresher Valentín Party, kde sa nielen vytancuješ na hot trackoch, ale spoznáš aj nové známosti. Možno aj tvoju budúcu spriaznenú dušu.

💕Na čo sa môžeš tešiť?

Nebola by to poriadna párty bez nadupaného programu. Tie najlepšie tracky budú mixovať DJ-i ako CENATT & MATEY, HUGO HYPETRAIN či TANA KA. Za pult sa postaví aj Frederika Ilečko, alias FERGIE, ktorú môžeš poznať zo šou Ruža pre nevestu.

Zdroj: Instagram/@frederikaileckox

💕Refresher Valentín Party



📍 KEDY: 15. februára 2025

📅 KDE: Šafko Klub, Šafárikovo námestie 7

🔥 DRESS CODE: Pink + White (ak ho dodržíš, dostaneš free „shot“ od Cupida)

🪙 VSTUPNÉ: na mieste 8 € do 22:00, 10 € po 22:00

🔞VEK: 18+



💿LINE-UP

21:00 DOOR OPEN

21:30 FERGIE

22:30 TANA KA

23:30 CENATT & MATEY

01:30 HUGO HYPETRAIN



Keby mala láska farbu, bola by to rozhodne ružová a biela. Preto si pred našou párty prichystaj hot outfity v tejto farbe a pre viac valentínsky vibe pohľadaj aj niečo so srdiečkami.