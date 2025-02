Kingdom Come: Deliverance 2 – najprepracovanejšie RPG v hernej histórii, ale aj frustrujúci simulátor stredoveku (Recenzia)

S Kingdom Come: Deliverance 2 sme nestrávili desiatky hodín, no chceli sme. Komplikované a nie príliš zábavné herné mechanizmy nám zabránili v tom doceniť túto krásnu a neobyčajnú RPG hru, aká nemá konkurenciu.

Recenzovaná verzia: PS5 Pro

Hráčom netreba titul Kingdom Come Deliverance 2 predstavovať. Vedia, že ide o najambicióznejšiu českú hru od Warhorse Studios, ktoré založil legendárny herný tvorca Daniel Vávra (Mafia 1 či Mafia 2). Hlavnou postavou pokračovania prepracovaného RPG je opäť Jindřich, ktorý v prvej časti vykonal niekoľko hrdinských činov a v tej druhej to chce zúžitkovať pre lepší život.

Žije však v stredoveku, takže sa jeho situácia pokazí v priebehu niekoľkých hodín a on musí opäť bojovať o život a zháňať groše, aby mal vôbec na jedlo. Jeho potĺkanie sa Kutnou Horou a ďalšími časťami českého územia v roku 1403 malo byť nezabudnuteľným herným zážitkom. Aký je výsledok?

Málokto z Česka a Slovenska by si o tejto ambicióznej hre dovolil povedať, že sa nepodarila. Nebudeme si predsa strieľať do vlastných, obzvlášť, keď je existencia takýchto kvalitných hier taká výnimočná.

Zdroj: Warhorse Studio

Nebude to to tak ani v tejto recenzii, hoci som bol počas hrania Kingdom Come Deliverance 2 frustrovanejší než pri väčšine „soulsoviek“. Tak veľmi som chcel, aby sa mi táto hra páčila... nakoniec som však ostal sklamaný, keďže som ju nedokázal dokončiť.

Príbeh a postavy sa ti dostanú pod kožu od samotného začiatku

Nebolo to však tým, že by ma nebavila, práve naopak. Už od samotného začiatku je KCD 2 veľmi zaujímavou hrou z každého hľadiska. Príbeh sa rozbieha pozvoľna, ale nečakaným spôsobom a nečakanými smermi, takže tvorcovia hráča okamžite vtiahnu do deja. Vďaka vzrušeniu z napínavého deja a toho, čo bude nasledovať, ďalších zvratov či toho, kto neprežije každý pravdepodobne bude tešiť na ďalšie dialógy a príbehové scény.