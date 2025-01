Týchto 20 hier by mal vyskúšať každý, kto miluje videohry, či už kreatívne, originálne, akčné, multiplayerové, indie, hororové, japonské alebo dobrodružné.

Aj napriek tomu, že sa herný priemysel do istej miery rúca a stagnuje aj z hľadiska nárastu nových hráčov (obrovské problémy majú aj firmy, ako napríklad Ubisoft), nás hry ako také stále bavia a milujeme ich.

Vďaka Game Passu a PS Plus Extra sme tento rok hrali desiatky veľkých aj menších hier (neprešli sme všetky, keďže nás všetky nebavili) a ku koncu roka sa nám podarilo zahrať si cez stovku titulov. Tu je rebríček 20 najlepších, ktoré sa oplatia hrať.

20. Mouthwashing

Psychologický horor s retro estetikou sa odohráva na stroskotanej vesmírnej lodi. Je na nej len päť ľudí, ktorí hráčovi ukážu, čo je človek schopný urobiť, keď nemá na výber. Cca dvojhodinová hra vyniká atmosférou a zvukovým dizajnom, no má obmedzenú hrateľnosť.



19. Indika

Hlavnou postavou je mladá mníška, ktorá zápasí s pochybnosťami vlastnej viery a blízkosťou k Bohu, pričom sa ocitá vo svete naplnenom duchovnou symbolikou a existenciálnymi otázkami. Hra vyniká originálnym umeleckým spracovaním, meniacimi sa žánrami (aj hrateľnostnými) a emotívnym príbehom. Ocenia ju ako veriaci, tak ateisti.



18. Neva

Emocionálna adventúra, v ktorej hráči sprevádzajú hlavnú postavu a jej zvieracieho spoločníka v magickom svete, má magický vizuál a emotívne finále.



17. Still Wakes the Deep

Táto hororová adventúra sa odohráva na ropnej plošine, kde hráči čelia neznámym hrozbám vychádzajúcim z morských hlbín. V stiesnenom prostredí hra exceluje najmä v budovaní napätia a atmosféry, pričom ponúka strhujúci príbehový zážitok.



16. Nobody Wants to Die

Problémový detektív James Karra odhaľuje veľké sprisahanie v dystopickom New Yorku v roku 2329. Žije vo svete, v ktorom sú bohatí ľudia nesmrteľní a uploadujú svoje vedomie do tiel iných ľudí. V napínavom príbehu musí odhaliť tajomstvá na politickom pozadí, pričom hráč čelí aj morálnym rozhodnutiam.



15. Kunitsu-Gami: Path of the Godess

V tejto akčnej adventúre inšpirovanej japonskou mytológiou hráči bojujú proti nadprirodzeným silám. Najprv rozostavia svojich bojovníkov s rôznymi schopnosťami naprieč dedinou, ktorú následne spoločne s nimi obraňujú proti démonom. Hra kombinuje akčnú hrateľnosť s prvkami tower defense žánru a ponúka aj unikátne súboje s bossmi.



14. Thank Goodness You Are Here

V jednoduchej a krátkej adventúre hráč ovláda malú postavu, ktorá vo viacerých kútoch mesta pomáha ľuďom vyriešiť ich bizarné problémy. Hru sprevádza hravý humor a úžasné prízvuky hercov. Garantujeme ti, že ak máš rád britský humor, nesmierne si to užiješ.



13. SteamWorld Heist 2

V ťahovej akcii hráči vedú posádku robotov v steampunkovom svete pirátov. Hra ponúka nové taktické možnosti, zbrane a vylepšenia. Vyniká zábavnou hrateľnosťou, kreatívnym dizajnom a strategickou hĺbkou, ktorá odmeňuje premyslené rozhodnutia. Novinkou sú aj súboje lodí na mori a skúmanie rozľahlého sveta.



12. Helldivers 2

Ak ju hráč s kamošmi, Helldivers 2 je najzábavnejšia hra roka. Sci-fi strieľačka z pohľadu tretej osoby je o chaotických výsadkových misiách na planétach s mimozemšťanmi a robotmi. Tvorcovia v nej kombinujú prvky kooperácie a akcie, čo prináša množstvo nepredvídateľných a humorných situácií. Nebyť katastrofálneho vydania, keď hru skrz nápor hráčov nešlo hrať a zbytočne časté zmeny v zbraniach, dostala by sa do TOP 10.



11. Conscript

Survival horor zasadený do prostredia prvej svetovej vojny vytvoril jediný človek. Inšpiroval sa pôvodnými hrami Resident Evil. Hráč ovláda francúzskeho vojaka z pohľadu zhora, s ktorým čelí hrôzam v zákopoch prvej svetovej vojny. Hľadá muníciu, zbiera kľúče k dverám a manažuje si obmedzený inventár v brutálnej atmosfére.



10. Indiana Jones and the Great Circle

Tvorcovia nových hier Wolfenstein zo švédskeho štúdia Machine Games jednoducho vedia, ako zábavné je zabíjať nacistov vo videohrách. Ich Indiana Jones je dobrodružná pecka odohrávajúca sa vo viacerých krajinách sveta. Indy sa snaží rozlúsknuť ďalšiu veľkú záhadu a využíva pritom zbrane, svoj verný bič (aj keď má veľmi obmedzené využitie), ale protivníkov porazí aj záchodovou kefou a všetkým, čo má poruke.

Hra je z pohľadu prvej osoby, takže sa hráč môže detailne pozrieť na všetky hádanky, puzzle a riešenia z pascí, do ktorých sa Indy dostane v rôznych hrobkách a pyramídach. Hra zaujme podareným príbehom, adrenalínovými sekvenciami a rozsiahlymi lokáciami s množstvom vedľajšieho obsahu. To je však aj zároveň slabšia časť hry, ktorá je až príliš dlhá a obsahuje zbytočne veľa zberateľských predmetov a stereotypných úloh.



9. Prince of Persia: The Lost Crown

Po rokoch konečne vyšla fantastická hra zo série Prince of Persia. Ubisoft však tím, ktorý ju vytvoril, rozpustil krátko po jej vydaní. Hra totiž nepredala dostatok kópií, čo je obrovská škoda, keďže ide o najlepší titul zo žánru metroidvania, aký tento rok vyšiel.

Hlavnou postavou je Sargon z jednotky Immortals. Tí pátrajú po unesenom princovi v tajomnom chráme, z ktorého sa vykľuje časová anomália plná obrovských lokácií, tajných miestností a budov. Hráč postupne získava nové schopnosti, čelí stále nebezpečnejším bojovníkom, stretáva zaujímavé postavy a vylepšuje sa pre veľkolepé súboje s bossmi.



8. Metaphor: ReFantazio

Tvorcovia sérií Persona a SMT vytvorili celkom nový fantasy svet. Príbehovo sa pohli z prostredia škôl, no stále rozprávajú príbeh očami tínedžerov a využívajú na to aj sociálne prvky (zbližovanie sa s postavami, minihry a vedľajšie príbehy). Tí sa zapletú do politického sprisahania, ktoré bude mať vplyv na celý svet.

Metaphor má obrovský svet, ktorý je radosť preskúmavať. Hra sa každých niekoľko hodín otvára úplne iným smerom a predstavuje hráčovi čoraz viac herných možností. Dizajn tohto JPRG zaručuje, že nikdy nenastane stereotyp, a to aj napriek tomu, že súboje sú ťahové a taktické a hra má cez 40 hodín.