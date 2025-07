Vyskúšala som najnovší herný notebook od Lenovo za viac ako 3 500 eur. Ako zvládol hry s vysokými grafickými nárokmi?

Prečítaj si moje dojmy z pohľadu bežného hráča.

Dalo by sa povedať, že veľký aspekt môjho života tvoria hry. Za počítač som sadla už ako 5-ročná (tituly Leví Kráľ a Duke Nukem 3D sú pre mňa čistá nostalgia), šla som na výšku, ktorá sa venuje digitálnym hrám a podieľala som sa aj na vývoji hier.

Avšak, keďže už som dospelý človek s povinnosťami, som rada, keď sa mi podarí po práci zahrať si niečo s kamošmi aspoň na dve hodiny. Preto som bola viac než nadšená, keď sa mi do rúk dostal najnovší herný notebook Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, ktorý som mohla testovať dva dni (milujem svoju prácu).

Aké parametre ponúka Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H? 💻



OS: Win 11 Pro

Displej: 2560x1600, 500 Nits

Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX, 2.1GHz, 24 jadier

Grafická karta: nVidia GeForce RTX5080, 16GB

Operačná pamäť: 64 GB RAM, DDR5

Disk: 2 TB SSD

Aké boli moje úprimné dojmy z notebooku a ako sa mašina popasovala s hrami na maximálnych grafických nastaveniach? To sa dozvieš v nasledujúcich riadkoch a mojich gameplayoch.

Ber na vedomie, že nie som expert na hodnotenie herných notebookov ani technický znalec. V nasledujúcich riadkoch si prečítaš moju autentickú skúsenosť bežného hráča.

💻Jedno slovo: „WOW“

Hneď ako som si doniesla notebook na pracovný stôl, obzrela som si ho zo všetkých strán. Prvé, čo som si všimla, je to, že bol dosť ťažký a nabíjačka bola o veľkosti menšej tehly (nič prekvapujúce, herné notebooky predsa nie sú stavané na to, aby sa ti zmestili do kabelky). Plus, jeho konštrukcia je z hliníka.

Napriek jeho váhe sa 16" displej otváral jednoducho a obrazovka mala lesklý finiš. Po zapnutí ma privítal farebný ohňostroj na klávesnici, spod notebooku a z loga na zadnej strane displeja (ako sa hovorí, nie si gamer, pokiaľ nemáš príslušenstvo, ktoré farebne svieti).

Okrem iného, klávesnica reagovala na každý ťuk farebnou animáciou, čo sa mi dosť páčilo – ak je to na teba too much, vieš si to v nastaveniach vypnúť.

Zaujímalo ma, ako dlho vydrží bez nabíjačky – zistila som, že dokázal bežať skoro tri hodiny. Po zapojení do nabíjačky som zostala prekvapená, ako rýchlo sa dokázal nabiť na 100 % za naozaj krátky čas – 35 minút (a to som ešte do toho sťahovala programy).

👾Čas na hranie

Samozrejme, že najlepšie sa testuje herný notebook tak, že budeš na ňom hrať. Takže som stiahla platformu Steam a rozmýšľala, ktoré hry z mojej knižnice pôjdu na test. Zvolila som populárnu strieľačku Counter-Strike 2 a príbehovku Cyberpunk 2077.

Counter-Strike 2

Rozhodla som sa pre „CS-ko“ kvôli tomu, že je to kompetitívna hra, pri ktorej sú aspekty ako plynulosť hry a vysoké FPS kľúčové. Okrem iného, pri vysokých nastaveniach dokáže potrápiť CPU, GPU aj RAM. Plus, chcela som si oprášiť svoje skills, ktoré ma dostali najďalej do hodnosti Silver Elite (čiže, nie veľmi vysoko).

Predtým, ako som spustila match, nastavila som si všetky grafické parametre na maximum, aby som notebook čo najviac vyťažila. Zapla som herný mód Arms Race, kde potrebuješ mať naozaj rýchle reflexy.

Musím povedať, že veľmi dobre sa mi hralo, hra bola naozaj plynulá, nič nesekalo, grafika bola úžasná a všetky detaily som videla ostro. Bolo to niečo úplné iné, než na čo som bola zvyknutá pri mojom starom počítači.

Pri Legione som sa, úprimne, nechcela odtrhnúť zo zápasu, pretože hranie bolo naozaj fantastické a netrápili ma žiadne zasekávania či bugy. Aby som ti ukázala autentický gameplay, nahrala som minútový záznam.*

*Bohužiaľ, prehrávač skreslil záznam, a preto je kvalita videa nižšia, ako bola v skutočnosti.

Cyberpunk 2077

O titule Cyberpunk 2077 sa vie, že dáva notebookom a počítačom poriadne zabrať – aj napriek tomu, že vyšiel pred 4,5 rokmi. Takže logicky som musela zvoliť túto hru na testovanie.

Ešte predtým, ako som zapla hru, nastavila som si grafické parametre na úplné maximum a spustila benchmark (technická záťaž, ktorá meria výkon zariadenia). Prekvapilo ma, že priemerné FPS boli okolo 73.

No a aké mám dojmy z hrania? Bolo to naozaj dychberúce. Grafika bola na nerozoznanie od reality a mala som skoro nulové sekanie napriek tomu, že všetky nastavenia boli na maximum. Bol to naozajstný herný zážitok, a to mi stačilo sa prechádzať len zákutiami herného sveta.**

** Aj v tomto prípade je kvalita záznamu skreslená.

Pri oboch hrách sa notebook neprehrieval, a je to vďaka uzavretej komore Hyper Chamber s dvoma ventilátormi, ktoré sa otáčajú v opačných smeroch a dokážu mať výkon chladenia až 250W.



Myslím si, že Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H je ako stvorený pre hry, pri ktorých nejde iba o mechaniku, ale aj o audio-vizuálny zážitok – kúpiš ho za približne 3 500 eur. Jediné mínus tohto testu bolo, že som si nemohla tento notebook nechať na dlhšie.