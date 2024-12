Herné Oscary majú svojich víťazov. Absolútne najlepšou hrou na Game Awards 2024 sa stal Astro Bot

Pozri si rebríček tých najlepších hier tohto roka.

Dnes v noci prebehlo už desiate udeľovanie prestížnych cien Game Awards. Jednotlivé hry mohli získať významné ocenenie vo viacerých kategóriách. Najlepšou hrou roku 2024 sa stala animovaná „skákačka.“

Astro Bot je absolútne najlepším počinom roku 2024. Je určená na Playstation 5. Hra má dobrodružný charakter a jej cieľom je spojiť sa s kapitánom Astrom a zachrániť zatúlanú posádku.

V kategórii najlepšej hudby si cenu odniesla Final Fantasy VII Rebirth. Soundtrack sa volá No Promises to Keep a autorom je Loren Allred.

Najlepší príbeh má podľa poroty hra Metaphor: ReFantazio. Hlavný hrdina Will sa v nej zúčastňuje turnaja. Ten rozhodne, kto sa stane následníkom trónu.

Zdroj: Sony Interactive Entertainment

Fallout sa teší úspechu na plátnach i na konzolách

V kategórii najlepšej adaptácie uspela herná verzia mimoriadne úspešného seriálu Fallout. Postavy sa v nej ocitnú v post-apokalyptickom svete.

Vlastnú kategóriu mali aj mobilné hry. Tou najlepšou sa stala Balatro. Môžeš si v nej zahrať poker.

Porota oceňovala aj hru, ktorá zatiaľ ešte nevyšla. Majú totiž samostatnú kategóriu pre najočakávanejšiu hru budúceho roka. V nej dominovalo GTA 6. Očakávanú hru si zahráš už na jeseň 2025.

Zároveň na udeľovaní cien odhalili trailer na nového Zaklínača. Novú upútavku si tiež môžeš pozrieť na pokračovanie legendárnej Mafie.