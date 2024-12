Dej ťa prenesie na začiatok 20. storočia.

Trailer na pokračovanie legendárnej hry predstavili na The Game Awards 2024. Už sme ťa dnes informovali o traileri na hru Witcher IV, ktorý bol rovnako uvedený na týchto herných Oscaroch. Teraz ti chceme predviesť takisto štvrté pokračovanie hry Mafia, ktoré ťa vráti do fiktívneho mestečka San Celeste prítomného už v dvojke.

Celý názov nového dielu je Mafia: The Old Country. Dej sa opäť odohráva na Sicílii. Scéna ťa zavedie do predvojnového obdobia na začiatku 20. storočia. Ako informuje portál gamespot, český dabing bude samozrejmosťou. Okrem neho si ju budeš môcť zahrať v angličtine, nemčine, ruštine či španielčine. Vzhľadom na to, že sa dej odohráva na talianskom ostrove, hru nadabujú aj v sicílskom jazyku.

„Všetci muži v tejto miestnosti sú spojení krvou. Toto je rodina,“ znejú prvé slová takmer dvojminútového klipu. Následne ťa trailer vtiahne do atmosféry konfliktov a bojov talianskej mafie. Tvorcovia na záver prezradili, že hra príde na trh už v lete budúceho roka.