Bronica meria 193 cm: Na Tindri som si dlho výšku skresľovala. Dnes som s tým vyrovnaná, aj keď si neviem kúpiť rifle (Rozhovor)

„Škoda, že si taká vysoká,“ hovorili jej muži na rande. Prečo je Broni nepríjemné jazdiť v MHD? Má nejakú hranicu, čo sa týka výšky jej partnera?

26-ročná Slovenka Bronica meria 193 cm. V škôlke ju volali spolužiaci „čierna žirafa“ a s bizarnými poznámkami sa stretáva dodnes. Svoju výšku však prijala a dnes sa aj pomocou vtipných videí na Instagrame snaží podporiť nielen ženy, ale aj mužov, ktorí kvôli výške zažívajú podobné problémy. „Vlastne je to niečo, čo mi pomáha aj mne samej. Keď dostanem správy od dievčat, ktoré sú šťastné, že konečne našli niekoho, kto je rovnako vysoký ako ony, to ma naozaj teší. Takže to nie je len boost pre ich sebavedomie, ale aj pre mňa osobne,“ hovorí pre Refresher.

„V škole som bola vždy ten najlepší nástenkár,“ vtipkuje Bronica. Ako dodáva, takáto výška má svoje nevýhody aj výhody, no určite to nie je to najdôležitejšie, z čoho by sme sa mali cítiť divne. Čo sa týka otázky randenia, priznala, že sa dlho nevedela odhodlať k tomu, aby si na Tinder napísala skutočnú výšku. „Písala som si tam, že mám 188 cm. Nevedela som v sebe nejako poraziť to, že si tam napíšem, že meriam nad 190 cm. Dnes sa na to pozerám inak. No, reakcie boli rôzne,“ smeje sa.

Prečo nerada jazdí v MHD, aké skúsenosti má s mužmi a ako dopadli jej Tinder rande, keď si ešte nepísala skutočnú výšku? Má nejakú hranicu pri výške svojho partnera, ako si nakupuje oblečenie a ako by chcela zužitkovať svoj trénerský kurz?

Bola si úspešná na Tiktoku, no teraz si iba na Instagrame. Prečo?

Áno, mala som na TikToku 130-tisíc followerov, ale stratila som ho. Začala som tam však dávať skôr videá o cvičení, pretože to je tiež pri nadštadartne vysokých ľuďoch dôležitá téma. Tam to moje cvičenie taký úspech nemalo, skôr som sa stretla s tým, že mi tam ľudia v komentároch ‚nakladali.‘



A vlastne, vždy som sem-tam pridala nejaké video o tom, že aj vysoké ženy si môžu dať opätky, môžu mať frajera, a tak ďalej. To sa celkom chytilo.

Ale ako som videla, na Instagrame nemáš až také hejty. Píšu ti ženy aj s tým, že sa v tom našli?



Založila som to predovšetkým pre vysoké ženy, aby som im ukázala, že v tom nie sú samy. Počas puberty mi veľmi chýbalo mať takúto podporu. Dostávala som množstvo správ od žien, ale nečakala som, že mi začnú písať aj muži. Ukázalo sa, že aj oni majú komplexy zo svojej výšky, čo ma dosť prekvapilo.